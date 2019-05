Adrenalínová lanovka sa na pár dní opäť vracia na Eiffelovku - ZN.SK

Nepochybne neopakovateľný adrenalinový zážitok si bude môcť opäť vyskúšať len niekoľko ľudí a celkom zadarmo na neobyčajnom mieste. Na Eiffelovu vežu sa po dvoch rokoch vracia dočasná inštalácia zipline lanovky. Zipline je svetovo populárna atrakcia spúšťania sa na kladke po jednom pevnom oceľovom lane v sklze. V tomto prípade z druhého poschodia Eiffelovej veže do priestoru parku Champ-de-Mars do Ecole Militare. Opäť však ide o dočasnú inštaláciu, ktorá bude k dispozícii len do druhého júna.

Rýchlosťou až 88 km/h

K zemi sa jazdec približuje úctyhodnou rýchlosťou až 88 km/h. Môže za to uhol, no samotné spustenie si žiada aj silného pasažiera. Celú svoju váhu si drží vo vlastných rukách, hoci je istený aj lanami a poistkami. Najväčší adrenalín, aký si môžete v Paríži momentálne vychutnať a je pritom zároveň spojený s legálnou zábavou, bude inštalovaný len do 2. júna. Príležitosť si atrakciu využiť má pritom len 147 ľudí, pričom informácie, ako sa jedným z nich stať, sú nejasné a líšia sa. Obávame sa však, že ísť na slepo do Paríža a uloviť si miestenku asi nebude stávka na istotu.

Lanovka nesie názov Smash Perrier Paris, totožný s názvom francúzskej minerálnej vody, ktorá v roku 2017 túto dočasnú atrakciu zaviedla. Najdlhšia takáto dráha je The XLine Dubai Marina. Ako jej názov napovedá, nachádza sa v Dubaji a je dlhá až kilometer. Jej počiatočná stanica sa nachádza vo výške 170 metrov a dosahuje rýchlosť aj 80 kilometrov. Tú najrýchlejšiu majú v Londýne, kde dosahuje údajne až 160 kilometrov za hodinu.