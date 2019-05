Replika Noemovej archy v americkom parku Ark Encounter ešte známejšia

Náboženskí nadšenci, ktorí prevádzkujú park Ark Encounter v americkom meste Williamstown v štáte Kentucky, zviditeľnili svoju Noemovu archu ešte viac, než kedykoľvek predtým. Hovoria o nej ako o presnej replike skutočnej Noemovej archy, no po povodniach v roku 2017 sa ukázalo, že nie je hodnovernou kópiou odolného plavidla, ktoré podľa Biblie zachránili živočíšne druhy po páre.

Povodne, ktoré spôsobili škody, totiž podmočili aj svahy a okolitú pôdu, čo spôsobilo pohyb mimoriadne ťažkého kolosu, najmä poškodenie jeho podpier. Replika však v skutočnosti nie je plavidlom, ale múzeom s projekciami, inštaláciami, sochami a zvieratami… pochopiteľne, nie tými živými. Do našich končín sa informácia o tejto rarite doteraz veľmi nedostávala. Až vďaka súdnym naťahovačkám sa však zmienka dostala do zahraničných médií a aj do našej pozornosti.

Odpovede v Genesis a Noemova archa

Prevádzkovatelia Ark Encounter parku teraz žalujú poisťovňu, ktorá odmietla uhradiť škody. Tie sú pritom pomerne vysoké. Najmä ak berieme do úvahy snahy a ciele prevádzkovateľov tohto parku. Náboženská skupina s názvom AiG – Answers in genesis, v preklade Odpovede v Genesis, sú prísni veriaci. Prijímajú vysvetlenie stvorenia sveta a ľudí len tak, ako je popísané v Biblii. Odmietajú exisenciu akýchkoľvek archeologických nálezov, evolúciu, planetárny vývoj, vývoj vesmíru, chemické procesy stojace za vznikom a zmenami v biosfére… skrátka popierajú všetko vedecké.



V roku 2016 založili tematický park, ktorého súčasťou bola hlavná atrakcia, Noemova archa. Nejde však o skutočné plavidlo, len o drevenú stavbu, ktorá je verejnosti prístupná a vo vnútri prezentuje inštalácie a predstavy o tom, čo vo vnútri prebiehalo a ako to mohlo vyzerať. Zaujímavé, prekvapivé a na určitý čas zneprístupnené kvôli opravám.

