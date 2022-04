7 pravdivých faktov o mužoch s jachtou (krátky sprievodca pre ženy)

Dievčatá (a ženy) takmer vždy zaujme muž s jachtou. Bohužiaľ, vo väčšine prípadov je to obrovská chyba! A pred tým chceme čitateľov, hlavne čitateľky varovať zverejnením siedmich pravdivých faktov o mužoch s jachtou a ich životnom štýle, o ktorých sa v tlači nepíše a ktoré títo muži niekedy až do samotnej svadby starostlivo taja:

1. Investícia do…

Značnú časť peňazí taký muž zvyčajne minie na jachtu, a nie na ženu. Nie nadarmo Briti nazývajú jachtu „dierou v mori“, do ktorej treba hádzať peniaze. Zoznam výdavkov jachtára je taký rozsiahly a mená v ňom sú také nezrozumiteľné, že rodinný rozpočet je jednoducho nemožné kontrolovať. Jedna krásna žena sa takmer rozviedla, keď konečne zistila, že slovami „je čas, aby sme aktualizovali šatník“, jej manžel myslel kúpu ďalšej plachty.

2. Iný svet

Na rozdiel od iných mužov, ktorí sa dajú zlákať tureckým „All inclusive“ či lacným španielskym vínom, či dokonca nočnými parížskymi kabaretmi, jachtár radšej trávi všetky dovolenky na jachte. A namiesto večernej róby dostane jeho dáma „ róbu odolnú proti mokru“ a v najlepšom prípade vestu. Príde vám jasné, že klebetný stĺpček v dámskych časopisoch vás nemilosrdne oklamal, že na jachte nemôžete chodiť na opätkoch a vyrezať homára, keď loď preskočí z jednej vlny na druhú, je jednoducho fyzicky nemožné. Homár vyskočí cez palubu a zamáva chvostom na rozlúčku. A potom ostáva iba jesť krekery a umyť celú loď.

3. Zbohom butiky

Ak ste predtým, po príchode do neznámeho mesta, okamžite začali útočiť na butiky a nákupné centrá, teraz sa po kotvení zo všetkých síl vlečiete do sprchy v prístave a rýchlo sa umývate, kým nevyprší platnosť „žetónu“ (a má zmysel si niečo kúpiť, ak to nie je kde nosiť?). Vrátite sa zo sprchy späť na loď a zaspíte. A na druhý deň vás všetkých najmúdrejší z vášho tímu odtiahne do múzeí. Pešo a na celý deň. A vy ste si už počas plavby na týchto ľudí tak zvykli, že sú tam stále, že ich nemôžete všetkých delikátne poslať do pekla so svojimi múzeami a ísť niekam bez nich. Teraz ste tím…

4. Mimo sezóny

A ani mimo sezóny sa vaše trápenie nekončí. Váš vyvolený pripraví loď buď na zimu alebo na sezónu. Spoľahlivo natriete dno člna antifoulingovou farbou a určite ňou postriekate svoju obľúbenú lyžiarsku kombinézu. Prečo ho však teraz potrebujete? Váš vyvolený totiž v zime sľúbil, že pomôže kamarátovi prebehnúť loď z Kanárskych ostrovov do Brazílie.

Ak budete mať šťastie, pred odchodom si stihnete pozrieť kráter sopky na Kanárskych ostrovoch. Ale nelichoťte si príliš – s najväčšou pravdepodobnosťou si kúpite zásoby na preplavbu a umyjete loď. Mala by sa lesknúť a trblietať, a teraz sa ukázalo, že vy ste námorník, nie turista. Buďte hrdá, získala ste titul!

5. Váhy

Najväčším sklamaním pre manželky jachtárov sú domáce váhy. Mnohí jachtári dokonca hovoria, že mať doma šupiny je zlým morským znamením a snažia sa ich zbaviť hákom či podberákom. Napriek nepravidelnému stravovaniu a skutočnosti, že značnú časť času bude treba venovať boju s morskou chorobou,čiže zvesením hlavy cez palubu a obmedzením stravy na sušienky a jablká, vďaka sedavému spôsobu života na palube hmotnosť neklesá. akýmkoľvek spôsobom. A dokonca úplne naopak.

6. Svaly

Ak sa však naučíte nastavovať a odoberať plachty, vešať fendre (gumené nárazníky) a pracovať s plachtami, váha začne odchádzať, no zároveň vám začnú rásť ramená a spevnia sa chrbtové svaly. Po určitom čase už nebudete vyzerať ako krehké a bezbranné stvorenie a s týmto imidžom, ktorý sľuboval toľko výhod, sa budete musieť navždy rozlúčiť…

7. Komunikácia

A napokon, najcennejšie pre ženu je rozprávať! Ukazalo sa, že na to, aby s vami váš vyvolený mohol viesť nejaký zmysluplný rozhovor okrem „uh…“, „mmm…“ a nezáväzného „samozrejme, drahý…“ , tak si budete musieť naštudovať jachtárske periodiká, ale je dobré porozumieť i nastaveniu plachiet a navigácii, ako aj starostlivosti o loď…

Manželka jedného jachtára sa podelila o svetský trik. S manželom vždy začína rozhovor takto: „Miláčik, pamätáš si, čo sme kúpili z proviantu na posledný výlet? – Určite! “Prosím, kúpte nám zajtra kilogram zemiakov a kilo paradajok z tohto zoznamu.”

Ak nechcete premeškať životnú voľbu a urobiť fatálnu chybu, keď stretnete muža, vždy si s ním overte dĺžku jeho jachty (aspoň 20 metrov, nepliesť si s nohami!), či má plachtu (v žiadnom prípade!!), akceptuje sa, či preteká (beží ako čert!!!), požiadajte o kópiu zoznamu posádky, aby ste sa uistili, že na lodi je koka (uprednostňujú ju francúzske priezviská) a skontrolujte personálne obsadenie stewardov. V opačnom prípade vás jachting, napriek všetkým ťažkostiam a útrapám, môže nenápadne vtiahnuť a nebude cesty späť….

foto: ilovetosail.club, facebook.com/ilovetosailclubSKCZ