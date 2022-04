Nerozumiete tomu, čo je na jachtingu fascinujúce? Scrollnite dole...

Jachting. Pre niekoho vášeň, ktorej už podľahli. Pre iných neznámy svet. Ak sa pokúšate zamyslieť nad tým, čo môže byť na jachtingu, čiže nie len plavbe na jachte, ale aj práci pri kormidle, plachtách, lanách, v prístavoch a v mapách, tak zaujímavé, dobrodružné a neopakovateľné, možno práve týchto desať bodov bude pre vás vysvetlením. Autorom je skipper Matej, ktorý sa venuje nielen plavbe, ale taktiež vám veľmi rád dokáže tento „sen“ vyriešiť od piky.(iLoveToSailClubSKCZ) Ľudia ako on vedia popísať, „prečo?“.

1. Na jachte si môžete užiť slobodu.

Ách, ten neporovnateľný pocit! Plánujete trasu a vždy ju môžete zmeniť. Páčilo by sa mi chodiť po meste alebo leňošiť na slnkom zaliatej pláži – do pekla s cestou, všetko je odložené o deň neskôr, alebo preskočíme ostrov X alebo nejakým iným spôsobom, ako chcete. A nie je problém s tým, kde bývať v noci, pretože on, váš domov, sa hýbe vo vlnách, kde je všetko, čo potrebujete…

2. Na jachte plachtíte.

Pomôžete vyviazať sa, kotviť, zdvíhať plachty atď. Je to nové, vzrušujúce, zaujímavé ale aj užitočné. S touto aktivitou a účasťou na tom, čo sa deje, budete nadšení…

3. Na jachte cestujete.

Za týždeň sa môžete zoznámiť so štyrmi, piatimi mestami, ich historickými centrami a atrakciami, všetkými týmito nekonečnými hradmi, pevnosťami a katedrálami, úzkymi uličkami a hlučnými bazármi. Alebo preskúmajte prírodné parky, vodopády, útesy i ostrovy, jaskyne a zátoky, do ktorých sa turisti len tak nedostanú.

4. Na jachte plávate a plávate.

Nie ako „slede v sudoch“, budete priamo na otvorenom mori, alebo na privátnych plážach neobývaných ostrovov. Ale na obývateľnom mieste môžete aspoň zachytiť závistivé pohľady zvyšku „sleďov“, pretože ste prišli k tomuto „sudu“ na jachte!

5. Na jachte si užívate „vodné aktivity“.

Ak sú rozdelené do rôznych miest, výrazne vzrástol zoznam jachtingových plusov – šnorchlovanie (potápanie s maskou), potápanie, surfovanie, SUP-y (dosky s veslom), vodné lyžovanie, motorový čln, rybolov. Šnorchlovanie alebo potápanie s maskou – jedná sa o minimálny program, ktorý si nevyžaduje prípravu, ale dáva deťom radosť z toho, že sa pozerajú na všetky cudzie živé tvory pod hladinou mora vo vašom okolí.

6. Na jachte sa stanete fotografom.

Samozrejmosťou je, že budete chcieť zachytiť všetky tieto úžasné krajiny, úžasné miesta, vašu pedikúru v smaragdovej vode alebo ako sa chladíte na pozadí snehobielej jachty (tiež pri kormidle alebo v „Titanic“ póze a taktiež pri plachtení v niečom pruhovanom, atď.) ale o tom v ďalšom článku…

7. Na jachte sa stanete labužníkom.

Možno nie ste gurmán, alebo odborník na pokrmy z čerstvých rýb a morských plodov, miestnych vín a ovocia, ktoré vyskúšate v miestnych reštauráciách. Absencia “all inclusive” bude mať priaznivý vplyv na váš vkus, chuť do jedla a postavu.

8. Jazyková prax

Pri cestovaní na jachte získate vynikajúcu jazykovú prax alebo sa naučíte nový jazyk pre seba. Na rozdiel od dovolenky medzi krajanmi na pláži sa skutočne ponoríte do kultúry inej krajiny a budete komunikovať s navigátorom, personálom prístavov, reštauráciami, obchodmi a ďalšími jachtármi.

9. Dobrodružstvá pri jachtingu

Na jachte bude veľa dobrodružstiev, vtipných prípadov a situácií, ktoré potom donekonečna budete rozprávať všetkým,… spoznávate a stretávate nových ľudí, ktorí sa stanú vašimi priateľmi ale i veľa romantiky.

10. A stále odpočívate na jachte….

Nekonečné more, otvorené priestranstvá, vzduch, príroda, krajina – to všetko vás núti dýchať zhlboka, ticho sa usmievať a užívať si pocit šťastia tu a teraz…