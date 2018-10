5 vecí, ktoré sa vaše dieťa naučí, ak ho dáte na florbal - ZN.SK

Deti, ale aj rodičia, to majú v dnešnej dobe ťažké. Z každej strany sa na nich valí množstvo aktivít a počet krúžkov, ktoré sú pre školákov k dispozícii, je obrovský. Rozhodnúť sa kam dieťa umiestniť, aby sa naozaj rozvíjalo a krúžok nebol len o babysittingu, kým sa rodičia nevrátia z práce, nie je jednoduché. Čo tak pri výbere zvážiť aj florbal?

Dovolíme si tvrdiť, že čo sa týka počtu aktívnych hráčov, ide na Slovensku o jeden z najpopulárnejších športov medzi mládežou. Je to moderný, progresívny šport, ktorý je nenáročný na náklady a dá sa hrať prakticky kdekoľvek, v každom ročnom období.

Za svoju popularitu vďačí najmä tomu, že sa dokázal presadiť do škôl, kde sa hráva v rámci telesnej výchovy. Je preto prirodzené, že deti, ktoré si ho na telocviku obľúbili, v ňom budú chcieť pokračovať aj vo voľnom čase. Snaha podporiť florbal, aby zaujal ešte viac, si žiada silnejšiu podporu faktami. Tu je niekoľko vecí, ktoré florbal dá vášmu dieťaťu do života a vždy sa zídu.

Schopnosť presadiť sa a veriť si

Hoci sa florbal hrdí veľmi prajnou komunitou (ako potvrdzuje aj tím okolo Florbal4u.com), ide o konkurenčné prostredie. Už len presadiť sa na tréningoch do zápasového tímu býva zaberačka, no pre deti je možnosť obliecť si zápasový dres, naozaj obrovská motivácia. Florbal tak prirodzene dieťa učí, že ak niečo chce, musí na to vynaložiť viac úsilia, ako ostatní.

V zápasoch zasa nastáva kopec momentov, kedy hráč nejakú situáciu vyrieši iba tak, že zoberie na sebe určité riziko. Nie vždy to samozrejme vyjde, ale práve o tom sú florbalové tréningy, aby sa naučili reagovať aj v takýchto situáciách. Deti sa tak neustále učia zodpovednosti a viere v seba samého.

Schopnosť zaradiť sa do kolektívu

Či už niekto chce alebo nechce, florbal je kolektívny šport a na kolektívnej práci v ňom veľmi záleží. Na ihrisku je veľmi dôležitá spolupráca hrajúcej formácie a nech už je dieťa aj úplný introvert, bez toho, aby sa dokázalo porozprávať so spoluhráčmi či zakričať si o prihrávku sa ďaleko nedostane.

Ak ho florbal bude baviť, strávi so spoluhráčmi veľa času aj na tréningoch a turnajoch, pochopí, že kolektívnou prácou dosiahne viac, ako samotné. A to sa zíde aj v ďalšom živote.

Samostatnosť

Florbal je najmä o zápasoch a tie sa odohrávajú mnohokrát na turnajoch, ktoré nie sú v mieste bydliska dieťaťa. Malý florbalista tak strávi kopec času mimo rodičov, iba so spoluhráčmi a trénermi. A nič neposilní samostatnosť dieťaťa ako to, keď sa musí o seba postarať samo v situácii, kedy je vyvedené zo svojej štandardnej komfortnej zóny.

Florbal mu takých situácií pripraví mnoho a naučí ho, že nie so všetkým pomôže mama a otec. A aj keď je vždy na blízku tréner, pocit, že dieťa niečo robí samo je veľmi dôležitý.

Vyrovnávať sa s výhrami aj prehrami

Vyhrávať aj prehrávať treba vedieť. Platí to vo florbale aj v živote. Vedieť vyhrať a vážiť si porazeného, aj prehrať a uznať, že vyhral lepší je dôležité. V zápasoch časom prídu výhry aj prehry a dieťa sa postupne naučí, ako na ne reagovať, nie každý si samozrejme zvykne prehrávať, ale florbalisti sa vďaka súperom naučia, že život niekedy nie je prechádzka ružovou záhradou.

Time management

Deti sú z domu zvyknuté, že im veľa nie úplne správnych vecí prejde, napríklad, že ak meškajú, nič sa vlastne nedeje. Vo florbale to neplatí. Treba byť presný, pripravený a koncentrovaný. Tréning, zápas, ani súper nepočkajú a čo sa povie to treba dodržať.

Ak sa chce malý florbalista venovať svojmu športu naplno, musí si prispôsobiť aj mnohé iné veci. Naučí sa stanoviť si priority (škola) a k nim si bude musieť naplánovať aj časový rámec kedy sa venovať svojmu obľúbenému športu.