Sú len 3 krajiny, ktoré nemajú metrický systém. Myanmar, Libéria a USA

Aj keď sa nám zdá, že pojmom ako kilometer, meter, alebo milimeter rozumie celý svet, nie je to celkom tak. Metrický systém nepoznajú a neprijímajú úplne všade. Poznáme aj pojem ako stopa a míľa. Tie zaznievajú veľmi často vo filmoch a nie vždy sa od dabingu dočkáme prepočtu čísiel na naše. Je zaujímavosťou, že najväčšou svetovou výnimkou je USA a malá krajina v Ázii, Mjanmarsko (Myanmar).

Do určitej miery k nim patrí ešte stále Libéria ležiaca na stredozápadnom pobreží Afriky. Pôvodne závislosť Libérie od amerických jednotiek súvisela s históriou. Práve sem sa vracali oslobodení otroci z USA a Karibiku, prinášali mimo ľudské osudy aj určité vzdelanie a to sa týkalo aj mernej sústavy, ktorá sa na americkom kontinente používala. Snahy súčasnej vlády chceli krajinu priviesť k zrozumiteľnejšej metrickej sústave. Preto zavádzajú svetovo používanú sústavu, ktorá má pomôcť aj miestnej ekonomike. Dokonca aj v Myanmare, bývalej britskej kolónii, sa pomaly zavádza metrický systém, čo dokazujú snahy o využívanie oboch systémov súčasne. V prípade USA sa však k žiadnym zmenám nechystajú.

Čo je to metrický systém?

Metrický systém vznikol v roku 1790 vo Francúzsku ako jednotný model merania vzdialenosti (milimetre, centimetre, metre, kilometre), váhy (gram, kilogram, tona) a sily (newton). Je zaužívanou sústavou pre celý svet. Svoj podiel na tom majú práve európske mocnosti a vplyv západnej Európy. Svetové ekonomiky a medzinárodný obchod považoval za nevyhnutné zjednotiť metrickú sústavu a jednotný systém tak bol prirodzeným dielom požiadaviek celého sveta.

Angloamerická metrická sústava

Angloamerická merná sústava tiež známa ako imperial units bola v minulosti používaná vo všetkých anglických krajinách aj kolóniách. Avšak aj Veľká Británia prešla v druhej polovici minulého storočia na metrický systém. Tento prechod nebol jednoduchý a prinášal veľké komplikácie a dvojaké meranie dĺžok. Aj dnes sa používajú dva typy súčasne, napríklad pri inzerátoch predávaných pozemkov sa uvádza angloamerický merný systém aj metrická sústava súčasne.

V USA je tomu však inak. Pojem ako meter, alebo používanie pojmov rýchlosti X kilometrov/hodinu je len výnimočné a skôr sa týka odbornej literatúry, nie bežného života miestnych. Niektoré filmy, ako napríklad Fast and Furious môžu tak trochu narážať na rozdielnosť na tachometroch mimo USA, no každý používa to, čo mu viac vyhovuje. USA bude možno časom jedinou krajinou sveta, ktorá si nebude rozumieť s metrami, centimetrami, milimetrami a kilometrami, alebo kilogramom a tonami.

Majú totiž stále svoje:

Inch (palec) – čo je našich 2,54 centimetrov

Foot (stopa) – 30,48 centimetrov

Yard (jard) – 91,44 centimetrov

Mile (míľa) – 1,609 kilometra

Prekliate palce a uhlopriečka

Zaujímavosťou je, že práve z USA máme označenie uhlopriečky našich televízorov a obrazoviek počítačových monitorov, tabletov či notebookov. Len vďaka angloamerickej sústave máme taký neporiadok v prepočtoch a predstavách toho, koľko je to palcová uhlopriečka, respektíve podľa uhlopriečky nakupujeme monitory aj v našich končinách.