Vianočné trhy v Berlíne narušil s najväčšou pravdepodobnosťou teroristický útok. Útok, pri ktorom nebolo nutné používať muníciu, nálože a ani strelné zbrane, si vystačil s zrejme s ukradnutým kamiónom, ktorý si to v rýchlosti nasmeroval do davu ľudí. Dvaja útočníci zabili 9 ľudí a zranili viac ako 50 ďalších. V Berlíne je pritom 19.12.2016 aj viacero Slovákov, v rámci vlastnej dopravy, ale aj v rámci poznávacích výletov. O tom, či je medzi obeťami aj občan Slovenskej republiky neinformovali žiadne médiá. Miesto, kde sa vianočné trhy konajú, je uzavreté a polícia dokumentuje prípad. Jeden z útočníkov prežil a mal byť zadržaný políciou. Útok sa podobá na udalosti zo 14. júla vo francúzskom Nice, kedy útočník nasmeroval kamión do ľudí. Mohol tak inšpirovať ďalších.

Informácie v médiách

Európske médiá hovoria o teroristickom útoku a nepriamo ho spájajú s Islamským štátom. Niektoré zatiaľ len teórie hovoria o tom, že mohlo ísť o nehodu. Vzhľadom na snahu o útek jedného z útočníkov je to však málo pravdepodobné. Podobné útoky vždy oživia náboženskú nenávisť, keďže takéto udalosti bývajú s náboženským podtónom.

Nemýľme si pojmy

V prípade islamských fanatických útokov je nutné nepovažovať ich za štandardný prejav arabskej kultúry. Útoky a vyhlásenia, rovnako ako problémové správanie prisťahovalcov, sú prejavmi menej prispôsobilých a nevzdelaných ľudí. Tí tvoria problém, pretože aj medzi veriacimi islamského náboženstva je viacero siekt a ľudí ovplyvnených nesprávnym výkladom koránu. Ľudí so zmanipulovanou mysľou je následne ľahšie prinútiť aj k takýmto krokom. Pred nenávistnými prejavmi na internete je vhodné uvedomiť si, že so skutočným islamom nemá žiadnu spojitosť to, čo predstavujú útoky a rôzne znepokojivé vyhlásenia. Arabská a africká kultúra môže byť odlišná, no pokiaľ koná „v mene islamu“ útočne, šíri smrť a strach, v skutočnosti nejde o islam. Vďaka masívnemu tlaku médií, ktoré sa vyhýbajú záujmu a analýze náboženstva, si islam spájame len s tým, čo vyhovuje mainstreamu. A práve z toho je znepokojených množstvo Slovákov, ktorí reálne žijú, alebo prežili v arabských krajinách nejaký čas skôr, ako ich zničila vojna.

O tom, že vysvetľovať fakty o náboženstve Slovákom je zbytočné, sa môžeme presvedčiť na rozsiahlych nenávistných komentároch a slovných útokoch azda pod každým článkom. Z dôvodu, že sa u nás chceme vyhnúť nenávistným útokom a vulgarizmom, komentáre v tomto článku budú zablokované.

Udalosti sa sa spomínajú na sociálnych sieťach: https://www.facebook.com/hashtag/berlin?fref=ts