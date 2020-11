Ako sa ľudstvu podarilo domestikovať psy a mačky?

V súčasnej dobe žije na svete približne 1 bilión psov a 400 miliónov mačiek. Sú to naši verní miláčikovia aj napriek tomu, že niektorí z nich, najmä tí z Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky, žijú skôr nedobrovoľne nadivoko. Prežívajú na uliciach, pojedajú odpadky, to, čo im niekto dá. Ak majú šťastie, dokáže takto prežiť aj niekoľko generácií. Avšak prirodzeným prostredím pre psov a mačky je domov, domov s ľuďmi. A aj napriek tomu, že sa hovorí – pes býva u vás a vy bývate u mačky, princíp je však rovnaký.

Plemená ako nástroj rozlišovania

Rozdiely tvoria plemená. V prípade psov ich máme širokú škálu, konkrétne 350 čistokrvných plus milióny rôznych zmesiek. Od drobných čivav cez priemerne stavaných krížencov „orieškov“ až po majestátne pastierske psy. Trochu extrémom už je írsky vlkodav, ktorý často prerastie cez hlavu aj svojim majiteľom a to doslovne. A aj napriek rozdielom všetky psy od čivavy až po vlkodava pochádzajú od jedného predka, klasického divokého vlka. Je to ťažko uveriteľný fakt, ale pred samotným procesom domestikácie neexistoval ani jeden pes. Vytváranie plemien bol neuveriteľný proces, ktorý neprestáva fascinovať dodnes.

To isté sa týka mačiek, ktoré opäť pochádzajú z jedného predka a to mačky divej (inak aj mačka lesná). Aj keď napríklad siamská mačka a mainská mývalia mačka vyzerajú ako iné živočíšne druhy, ide o veľmi príbuzné tvory.

Práve tým, ako sa ľudstvu podarilo domestikovať psov a mačky a spraviť z nich mazlíčkov, sa venuje nový dvojdielny dokumentárny seriál Ako psy a mačky dobyli svet. Ten berie v úvahu najnovšie vedecké objavy a štúdie na túto tému, ktoré môžu úplne zmeniť pohľad na komplikovanosť domestikačných procesov.

Psy a vzájomné spolužitie, spolupráca aj vývoj

V určitom bode a čase začali spolu ľudia a zvieratá žiť, spolupracovať a dokonca sa spoločne aj vyvíjať. Tak začali vznikať aj ich vzájomné závislé vzťahy. Kto si niekedy zaobstaral psa alebo mačku, vie, že si do značnej miery vytvoril aj závislosť od nej. Výnimky síce potvrdzujú pravidlo, ale psy a mačky dokážu obmäkčiť srdce aj tých najväčších mrzútov. Ide o empatické tvory, ktoré sa na nič nehrajú a okrem priamočiarosti sú naviac aj trpezlivé. Pokiaľ im, samozrejme, v minulosti človek neublížil.

Psy sú našimi spoločníkmi a najlepšími priateľmi už približne 15 tisíc rokov, teda od poslednej doby ľadovej. Profesor Greger Larson z Oxfordskej univerzity: „Psy sú našimi najstaršími zvieracími partnermi. Z DNA starovekých psov sa dozvedáme, kam až siaha naša spoločná história a napomáha nám porozumieť, kde sa vytvoril hlboký vzťah medzi psom a človekom.“ Niektorí sa nazdávajú, že vzťah človeka a psa začal vznikať v tej dobe, kedy človek začal prvýkrát kŕmiť vlka. Alebo tomu bolo inak? A čo teória podľa ktorej človek a vlk lovili spolu, mali podobný cieľ a až časom sa rozdelili? Alebo si jednoducho niektorí ľudia vzali zo svorky vlčie mláďatá a tie s nimi vyrastali a stali sa ich vernými spoločníkmi? Možností je viacej.

Každopádne zdá sa, že všetky psie plemená pochádzajú z dvoch samostatných vlčích svoriek, ktoré sa postupom času vyvíjali na dvoch samostatných kontinentoch: v Európe a severnej Ázii. K telesným zmenám potom vraj dochádzalo najmä kvôli zmenám v stave.

Mačky sa stali domácim miláčikom neskôr

U mačiek vieme, že k domestikácii došlo až o 4 000 rokov neskôr ako u psov. Začala sa najskôr asi, keď začali farmári bojovať s hlodavcami, ktoré im požierali úrodu a mačky boli ideálne na lov týchto hlodavcov. Takže najprv boli mačky človekom tolerované, potom prijaté za spoločníkov a až v starovekom Egypte sa z nich stali modly, kedy boli dokonca po smrti mumifikované a pochovávané do okázalých hrobiek. Väčšina súčasných druhov mačiek sa objavila približne v 19. storočí, kedy sa začali experimenty s krížením a nadšenými chovateľskými pokusmi zo strany šľachty.

Áno, psy a mačky sú tvory, ktoré sú s ľudskými životmi spojené už tak dlho, že si už ani nepamätáme, ako k tomu došlo. Rozluskne nám to tím špecializovaných vedcov, ktorý nám svoje závery prezradia v 120 minútovom dokumentárnom seriáli Ako psy a mačky dobyli svet. Pokiaľ by vás odpoveď na túto otázku zaujímala, nalaďte si prvý diel už v sobotu 14. novembra o 15:00 na televíznej stanici Viasat Nature.