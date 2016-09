Súťaž pre všetkých hráčov Pokémon Go: vyhrajte knižného sprievodcu

Mobilná hra Pokémon Go zaujala svet veľmi rýchlo a dodnes si udržala všetkých hráčov, ktorí jej prišli na chuť a pochopili jej princípy. Lenže každý hráč môže mať ešte väčší úspech, môže sa mu dariť ešte o niečo viac, no najmä môže vedieť o hre samotnej dosť na to, aby úspešných situácií zažil počas hrania ešte viac.

Hráčka hier Ivy St. Ive vytvorila knihu, ktorá síce nie je autorizovanou príručkou od samotného Nintenda či Nianticu, uvádza však od úvodu po popis jednotlivých pokémonov azda všetko, čo ocení najmä začínajúci hráč a každý, kto hľadá tipy pre stratégiu.

Zoznámte sa s Pokésvetom

Kniha sa do predaja dostáva 28. septembra, no jeden z vás si ju môže zaistiť aj prostredníctvom našej najnovšej súťaže. Stačí nám len odpovedať na tri súťažné otázky a odoslať svoj formulár so správnymi údajmi. Vyhrať tak môžete zaujímavú knihu, ktorá je v súčasnosti ešte vo zvýhodnenom predpredaji na bux.sk.

208 strán v slovenčine o hre Pokémon Go vás prevedie teóriou, pozadím hry, svetom okolo nej, ale aj vplyvom, či dopadom hry na spoločnosť. Najmä však hráčov sprevádza k úspechom a pochopeniu hry. Jedna z nich môže byť teda vaša. Treba však odpovedať na otázky a čítať podmienky súťaže.

Súťažné otázky:

1: Napíšte nám meno vášho najobľúbenejšieho pokémona

Môj naobľúbenejší je = 2: Z ktorej krajiny pochádza Pokémon?

A: Azerbajdžan, B: USA, C: Japonsko = 3: Čo je to pokédex? (vlastnými slovami) = Vaše meno (povinné)

Podmienky súťaže

Súťaž sa koná na magazíne ZN.SK v čase od 20. septembra do 5. októbra 23:59. Sponzorom je obchod Bux.sk a vydavateľstvo Ikar. Súťaže sa zúčastníte pravdivým vyplnením súťažného formulára. Zo súťaže sú vyradené nesprávne, neúplné, alebo duplicitné odpovede. Zo súťaže sú rovnako tak vyradené viaceré pokusy a kombinácie mien, duplicitné zadania z jedného počítača a pokusy masových „zberateľov“ cien na internete kombinujúcich mená a varianty zadania adries. Výhra a jej výherca nepodlieha povinnosti platby poistného a ani iného zdanenia. Výhra je zasielaná prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. po vyhodnotení, v priebehu niekoľkých dní od ukončenia súťaže.

Účasťou v súťaži súhlasíte so spracovaním údajov v zmysle platných zákonov SR. Organizátor súťaže narába s poštovou adresou výhradne za účelom zaslania výhry. Iný dôvod použitia adries nie je a údaje nie sú poskytované tretím stranám. Emailová adresa je automaticky prihlásená pre odber noviniek (1x za týždeň) a súťaží z magazínu ZN.sk. Odhlásenie z príjmu takýchto noviniek je možné jednoducho z akéhokoľvek takto prijatého emailu.