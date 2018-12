Zločinecké organizácie sveta: Cosa Nostra (Naša vec), Taliansko - ZN.SK

Gangy ako organizované skupiny známe v našich končinách najmä z filmov a románov, zažili úsvit v USA už v druhej polovici 19. storočia. Zásluhu vzniku organizovaného zločinu môžeme pripisovať najmä talianskym imigrantom. Priaznivým podmienkam mafii hrala do kariet prohibícia, keď nelegálny predaj alkoholu bol veľmi sľubným zdrojom ziskov.

Cosa Nostra a jej základná jednotka

Vlny migrácie do Spojených štátov amerických sa ako jeden z mnohých národov zúčastnili aj Taliani. Medzi nimi aj vplyvní, alebo len mocní ľudia. Ak hovoríme o Cosa Nostre, pochádza z talianskej Sicílie. Členovia mafie mohli byť pochopiteľne len muži.

Základnou jednotkou bola rodina, ktorá ovládala isté územia. Tieto rodiny boli rozdelené, podľa rajónov, ktoré im patrili. Ako je aj z filmov známe, na čele rodiny stojí boss (don), ktorý potrebuje aj svoju pravú ruku, tou je práve poradca (consigliere). Ostatní členovia sú prakticky už len pešiaci, inak povedané – ľahšie nahraditeľnými.

foto: Lucky Luciano, fbi.gov

Lucky Luciano

Lucky Luciano, jeden z najmocnejších, najkrutejších donov v dejinách organizovaného zločinu. Stál za obchodom s heroínom, ktorý sa prevážal cez Francúzsku spojku do USA. Pre mafiuboli časté aj úplatky mužom zákona ako aj rôznym úradníkom, aby „privreli oči“. Zastrašovanie svedkov, ktorý zasa „nič nevideli“, to všetko bolo na dennom poriadku.

Ak si sa chcel dostať do radov práve tejto mafie, musel si odprisahať vernosť rodine, následne by si bol pichnutý do prsta a krvou z tejto rany musíš pokropiť svätý obrázok. Nakoniec, aby si neostal v omyle, Cosa Nostra stále úraduje a to v oblasti predaja zbraní, politickej korupcie a nájomných vrážd. Zaujímavé je tiež, že gangstri manipulujú s telom svojich obetí do takých polôh, v akých ich videli pred tým, čo ich zavraždili.

Kódex mafie

Polícia našla pri zatýkaní členov sicílskej mafie kódex, ktorý vyzeral takto:

Osobne sa nepredstavíš ďalšiemu členovi klanu. Musí to za teba urobiť tretí člen. Nebudeš pozerať po manželkách svojich priateľov. Nikdy nebudeš videný v prítomnosti policajtov. Nebudeš chodiť do barov a klubov. Služba Cosa Nostre je nadovšetko – budeš jej k dispozícii i keby tvoja žena rodila. Schôdzky sa musia rešpektovať. K ženám sa budeš správať s úctou. Pokiaľ budeš požiadaný o informáciu, odpovieš pravdivo. Neprivlastníš si peniaze iného člena klanu, alebo inej rodiny. Členmi sa nemôžu stať ľudia, ktorí majú kontakty na polícii, informátori, ľudia, ktorí sa správajú zle a neriadia sa morálnymi zásadami.

Na zloduchov vcelku slušné, nie?

foto: fbi.gov