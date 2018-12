Zločinecké organizácie sveta: Yakuza (gokudō), Japonsko - ZN.SK

Pomenovanie japonskej mafie Yakuza vzniklo na základe kartovej hry nazývanej Ojčokabu, veľmi podobnej Black Jacku. Pri vstupe do radov, musí každý uchádzač absolvovať písomný test. Zameriavajú sa na činnosti ako: prostitúcia, hazard, obchod so zbraňami a drogami, vyberanie výpalného.

Počet členov je k dnešnému dňu okolo 110 000 a má vyše 2000 rodín. Najmocnejšou rodinou je Yamaguchi-gumi. Člena tejto skupiny, polícia často rýchlo identifikuje, na základe odrezaného malíčka. Chýbajúci prst, je znakom ospravedlnenia, kedy člen gangu pochybil.

História Yakuzy má siahať až do roku 1612, alebo…

Ako aj v predchádzajúcej skupine MS-13, gangster patriaci pod japonskú Yakuzu má množstvo tetovaní na svojom tele. Nič neobvyklé nie je ani muž s tetovaním po celom tele. História tejto japonskej zločineckej organizácie ukazuje na rok 1612 keď týchto mužov nazývali kabukimono. Mali veľmi zvláštny štýl obliekania a špecifický účes.

Ich agresívne a vulgárne správanie v kombinácii s dlhými mečmi, ktoré boli povinnou výbavou každého zločinca, vzbudzovalo vo verejnosti strach a rešpekt. Faktom je, že kabukimono boli samurajovia bez pána nazývaný tiež roninovia. Táto hrôzostrašná skupina blúdila po Japonsku, kradla či ničila dediny.

Avšak, súčasná Yakuza sa s kabukimono nestotožňuje, predstavitelia si to doslova vyprosujú. Za svojich predchodcov považujú Nerima-Ku, ktorí ochraňovali slabších práve pred skupinami roninov. Mužov z japonskej mafie rozdeľujeme na 3 skupiny: Tekija (pouliční priekopníci), Bakuto (hazard), Gurentai (gangstri). Zaujímavé u Yakuzi je aj to, že sa žiadnym spôsobom nemaskujú.

Výstrednosť členov zviditeľňuje

Nosia výstredné oblečenie a účesy, obúvajú špicaté topánky a radi jazdia v amerických klasikách. Dá sa povedať, že byť členom gangu je pre nich životný štýl a vôbec sa ním netaja, naopak vychvaľujú sa tým.

Treba však poznamenať, že členovia gangu, Japonsku pomáhali po ničivom zemetrasení v roku 2011. Jednou zo zaujímavostí je tiež spolupráca Yakuzi so spoločnosťou Olympus.

Faktom však je, že týmto skupinám organizovaného zločinu by si sa do cesty postaviť nechcel. Na celkové odstránenie týchto gangov, má zákon zviazané ruky. Aby sa títo zločinci postavili pred spravodlivosť, budeme potrebovať spoluprácu viacero organizácií, hlavy štátov. Je dôležité pripomenúť, že niektoré zločinecké organizácie vedia byť nápomocnými pre verejnosť, žiaľ, to nie je ich prioritou ani pravidlom.