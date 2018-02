SpaceX Raketa Falcon Heavy sa predviedla, do vesmíru vyniesla Roadster

Včerajší deň bol mimoriadny pre milovníkov astronautiky, vesmíru a najmä pre spoločnosť SpaceX a Tesla. Elon Musk, vizionár, ktorému vychádza v poslednej dobe azda všetko, do čoho sa pustí a prepisuje históriu technológií už po niekoľký krát, predviedol dosiaľ nevidené a tiež neopakovateľné video. Štart vesmírnej rakety Falcon Heavy, ktorá má byť predvojom pre éru komerčných letov do vesmíru včera po drobných odkladoch vzlietla.

V živom vysielaní na Youtube si tento okamih pozrelo neuveriteľných 10 miliónov ľudí na celom svete. Na divákov, ktorí možno ani nerozumeli angličtine, bolo pripravených niekoľko prekvapení. Tým prvým bolo vyslanie vlastného auta Elona Muska, červeného Roadsteru Tesla do vesmíru a tou druhou bol kontrolovaný štart dvoch nosných rakiet späť na základňu. Čítate správne.

Kompletné údaje pre kohokoľvek

Včerajší štart rakety sa niesol v naozaj unikátnych momentoch. Mnohí boli v napätí celkom oprávnene. Na divákov sa totiž chystalo doslova unikátne dielo. Starostlivo pripravené kamery na záver celých niekoľko mesačných príprav zachytili absolútne všetko. Dosiaľ tak divák nemal možnosť nahliadnuť do jednotlivých etáp štartu a vzletu rakety. Video na Youtube na živo, ale aj teraz po vzlete, umožní komukoľvek nahliadnuť na podrobnosti o rýchlosti, výške rakety, no taktiež na priamke dole celkom vidieť aj jednotlivé dôležité etapy.

Viete tak presne, kedy uprieť zrak na odpájanie nosných rakiet. Na záver celého videa čaká diváka odhalenie Hviezdneho muža, Starmana, ako ho nazval Elon Musk, posadeného v kombinéze jeho vesmírnej spoločnosti SpaceX. Sedí pritom v červenom Roadsteri, v Muskovom osobnom vozidle, ktoré vybavili kamerami a vyslali ho smerom k Marsu.

Raketa postupne nabrala rýchlosť nad 10 km/h

Vo výške 60 km odpálila tri nosné rakety

Počas celého letu sme mali možnosť vidieť video zábery z kamier priamo na rakete

Vo výške 130 kilometrov nad zemou sme mali možnosť vidieť už aj Roadster s výhľadom na Zem

Zahral David Bowie

Samotný let bol však v podstate len testovací, keďže raketa bude s najväčšou pravdepodobnosťou používaná zatiaľ ako nosná pre náklad a zásobovanie. Hoci záujemcov, ktorí by chceli tvoriť posádku, je už teraz veľa, určité obmedzenia v legislatíve na prevádzku letov s pasažiermi to zatiaľ nedovoľujú.

Lepšia reklama už ani nemôže byť

Vyslať do vesmíru svoje vlastné auto je na jednej strane rez do živého pre všetkých, ktorí kritizujú znečisťovanie vesmíru vesmírnym satelitným odpadom. Na druhej strane je to však tá najlepšia reklama, aká existuje a v tejto chvíli je vôbec možná. Tesla je totiž prvý automobil, mimo lunárne vozidlo a prvá značka vôbec, ktorá opustila Zem, prvé vozidlo, ktoré letí vesmírom a prvé, ktoré sa jedného dňa zrazí, alebo bude krúžiť okolo Marsu. To ukáže čas. Výborné je aj plánovanie, keďže len pred pár dňami Elon Musk predstavil nový Model 3, na ktorý svet tak čakal. Upozornil tak na svoju značku viac, akoby sa to podarilo inej automobilke súčasnosti.

Foto: Takto čakal Starman na svoju misiu v jednom z hangárov. Fotografiu si na svoj Instagram zavesil Elon Musk. zdroj: Instagram: instagram.com/elonmusk

Nápad, ktorý nebol lacný

Vesmírne lety sa dosiaľ zaoberali vždy najmä otázkou vynesenia potrebných rakiet do vesmíru. Poloha Mysu Canaveral na Floride nebola pre štarty vesmírnych rakiet vybraná náhodne. Šlo už dávno o zámer od počiatku amerických vesmírnych letov, pretože nosné rakety tak mohli dopadnúť do oceánu a štart prebiehal v izolovanej neobývanej oblasti. Elon Musk sa však zameral aj na tento detail. V záujme používať niektoré diely opakovane totiž plánuje predstavené divadlo zopakovať aj na budúce. Dve z nosných rakiet, ktoré boli odpojené, sa totiž vrátili späť na zem s kontrolovaným letom.

Ťažko povedať, či tak Elon Musk nadchol svet technológií, odborníkov, aj laickú verejnosť viac raketou, autom vo vesmíre, alebo tým, že predviedol unikátny druh recyklácie a kontrolovaného vrátenia sa. Investoval tak nemalé peniaze do vývoja technológie, ktorá bola schopná mať dostatočnú silu energiu a naďalej plne funkčné systémy na to, aby zvládla vrátiť celú konštrukciu späť a vysunúť si vlastný systém postavenia. Rakety sa tak prakticky ani nedotkli povrchu zeme, mimo ich stojan.

Raketám sa to podarilo absolútne s presným načasovaním. Niečo podobné máme možnosť vidieť len vo filmoch.

Foto: SpaceX, Youtube