Založenie vlastnej webstránky: Ako vybrať hosting pre stránky?

Hosting je pojem, s ktorým sa budeš stretávať často, ak chceš vlastné stránky. Doména je len názov, ale priestor, kam sa stránky nahrávajú, ten sa volá hosting. Pre predstavu je to ako USB flash disk pichnutý do USB portu tvojho počítača. V počítači ho uvidíš pod svojim názvom a má svoju kapacitu. Dokážeš na neho ukladať dáta. Hosting je niečo podobné. Jeden poriadne veľký disk na serveri, kde si kúpiš konkrétny priestor pre svoje stránky. Ideálne aj s doménou na jednom mieste, nech nemáš komplikované spájanie. Technicky hostingová spoločnosť zabezpečí, že tvoju doménu spoja s konkrétnym miestom na serveri. Tým pádom pri akomkoľvek zadaní tvojej WWW adresy načíta presne to, čo si tam nahráš.

Zohnať správny hosting znamená sledovať fóra, iné stránky, čítať názory ľudí a rovnako začínajúcich používateľov internetu. Táto kniha sa snaží pomôcť pochopiť internet a určite by sme chceli pomôcť aj pri výbere. Odporúčame ale predsa len vyraziť na internet a zoznámiť sa s touto témou osobne, rovnako ako aj s problémami iných.

Webhostingové spoločnosti, čiže tí, čo hosting ponúkajú:

Výber vhodnej webhostingovej spoločnosti nie je len o cene. Je aj o kvalite. Mať doménu a mať hosting nestačí. Potrebuješ, aby toto spojenie fungovalo, bolo rýchle a nekolabovalo hneď ako na stránku príde sto ľudí naraz. Hosting sa dá objednať spolu s doménou, čiže po zaplatení je absolútnou samozrejmosťou, že spojenie domény a hostingu spraví webhostingová spoločnosť sama.

Na Slovensku sú populárne: Websupport.sk, Yegon.sk, Elbiahosting.sk

V Českej republike Slováci rovnako tak nakupujú na: Forpsi.sk, Subreg.cz, Gigaserver.cz, Wedos.cz

Platí

Každá webhostingová spoločnosť predáva svoje služby s možnosťou platby kartou, alebo cez Paypal. Zriadiť vlastné stránky tak môžeš veľa krát aj v sobotu večer v priebehu pár hodín. Medzinárodné koncovky dokonca môžu byť riešené tak, že svoje stránky môžeš spustiť už za pár minút.

Na Slovensku funguje množstvo webhostingových spoločností. Dokonca aj roky sa nemeniace predražené služby, ktoré aj dnes vyhlasujú svoje ceny za najlacnejšie, napriek tomu, že sú násobne väčšie, než konkurencia. Neskoč preto na lep hneď prvej, ktorá to o sebe tvrdí.

Druhy hostingov

Technicky rozlišujeme hosting podľa niekoľkých vlastností. Technicky tak nie je celkom jedno, aký hosting zvoliť. Vyberavý však môže byť profesionál s maximálnymi nárokmi, ktorý chce vlastný server celý pre seba. Pre blog a magazín stačí v počiatkoch malý webhostingový program, akých je na celom internete plno. Ich cena sa pohybuje v okolí 10 EUR ročne. Tie hostingové programy, ktoré odhaľujú aj svoje parametre pri najnižších cenových reláciách, by mali mať dostatok miesta pre systém, pre súbory a niečo navyše. Akousi samozrejmosťou je mať k doméne a hostingu aj emaily. Vytvorenie vlastných emailov je absolútna samozrejmosť. Žiaľ, nie každý poskytovateľ hostingu to vie a preto je schopný vytváranie emailov obmedziť ako platenú službu.

Ideálne parametre pri snahe o maximálnu úsporu:

Hosting s kapacitou minimálne 100 MB – Napríklad systém WordPress má zhruba 20 MB. Pri bežnom blogu sa priestor 100 MB zaplní bez prehnane veľkých obrázkov možno až za rok používania. Zvýšiť hosting kedykoľvek nie je problém, veď doplatiť sumu do konca ročného zúčtovania nie je pre žiadneho poskytovateľa hostingu problém.

– Napríklad systém WordPress má zhruba 20 MB. Pri bežnom blogu sa priestor 100 MB zaplní bez prehnane veľkých obrázkov možno až za rok používania. Zvýšiť hosting kedykoľvek nie je problém, veď doplatiť sumu do konca ročného zúčtovania nie je pre žiadneho poskytovateľa hostingu problém. MySQL databáza : tento údaj je nevyhnutný pre inštaláciu redakčných systémov. Môže byť spojený aj s konkrétnou verziu, napríklad HP5.3, PHP5.5, PHP5.6 a PHP7.0.

: tento údaj je nevyhnutný pre inštaláciu redakčných systémov. Môže byť spojený aj s konkrétnou verziu, napríklad HP5.3, PHP5.5, PHP5.6 a PHP7.0. Memory limit 128 MB – v prípade uvedenia tohto údaju je odporúčaná hodnota minimálne 128 MB.

Nezabúdaj tiež na:

Subdomény – počet subdomén by nemal byť obmedzený. Ide o počet stránok, ktoré si môžeš vytvoriť ty sám u seba, alebo ich vytvoriť pre priateľov: mojadomena.sk, fero.mojadomena.sk, obchod.mojadomena.sk, blog.mojadomena.sk

– počet subdomén by nemal byť obmedzený. Ide o počet stránok, ktoré si môžeš vytvoriť ty sám u seba, alebo ich vytvoriť pre priateľov: mojadomena.sk, fero.mojadomena.sk, obchod.mojadomena.sk, blog.mojadomena.sk Emaily – pri uvedení emailov sa dozvieš, či sú v cene a neblokujú ich, prípadne aj to, či máš obmedzený počet schránok.

pri uvedení emailov sa dozvieš, či sú v cene a neblokujú ich, prípadne aj to, či máš obmedzený počet schránok. Technická podpora – je údaj, ktorý ti možno nepripadá dôležitý. Sú hostingy, ktoré neponúkajú žiadnu podporu, alebo emailovú podporu s odpoveďou po pár dňoch. Zámerne neboli spomenuté zatiaľ nikde. Po kolapse stránok pre technickú chybu v sobotu ráno by si musel čakať možno do stredy, než by si sa dočkal pomoci. Mať nonstop podporu znamená, že pri vážnych problémoch zastihneš niekoho, čo web skontroluje.

Pozor. Niektoré úkony a zásahy technickej podpory, ktoré nie sú zavinené technickou chybou, ale tvojim zavinením, môžu byť spoplatnené. Osobné dobré skúsenosti s technikmi na Websupport.sk, Gigaserver.cz alebo Subreg.cz svedčia o ich snahe veľakrát pomôcť aj nad rámec svojich možností. Jednoducho pre spokojnosť svojich zákazníkov a pre fungovanie stránok.

Použiteľnosť hostingov a redakčný systém

Mať doménu a priestor stále nemusí stačiť. Ak si programátor a dokážeš si vytvoriť vlastný web, potom je zvyšok tejto časti návodov pre teba zbytočný. Ktokoľvek ďalší zrejme siahne po svetovo najúspešnejších riešeniach ako sú redakčné systémy, takzvané CMS. Tým najpoužívanejším, najohybnejším a najlepšie upravovateľným je WordPress. Vlastný systém si dokážeš stiahnuť na http://sk.wordpress.org bezplatne. Iné známe systémy sú napríklad Joomla alebo Drupal. Niektoré hostiongy ti umožnia nainštalovať rovno aj celý systém pre eshop. Bezplatné a známe rozšíriteľnosťou sú OpenCart, Quick.Cart, alebo Prestashop.

Výhodou je, ak tvoj hosting dokáže niektorý z týchto systémov rovno nainštalovať automaticky. V tom prípade po zakúpení domény a hostingu môžeš hneď fungovať.

Automatickú inštaláciu WordPress systému umožňuje napríklad Gigaserver.cz. Inštalovať systém je možné priamo pri prihlásení do svojho účtu na https://admin.gigaserver.cz. V hlavnej ponuke sa nachádza „Automatické instalace“. Pokiaľ chceš automaticky do nového hostingu inštalovať nový systém na hlavnú doménu, políčko „subdoména“ zostáva voľné. Možnosť zadania subdomény je tu pre prípady, ak by si chcel na poddoméne www.eschop.mojadomena.sk prevádzkovať obchod s bezplatným eshopovým systémom Pestashop alebo Quick.Cart, a prípadne na poddoméne www.blog.mojadomena.sk naopak blog postavený na systéme WordPress.