Vlastná webstránka: ako nainštalovať redakčný systém Wordpress?

Nainštalovanie vlastného systému pre webové stránky je neuveriteľne komplikovaná vec jedine pre prvú inštaláciu v živote. Doteraz si sa možno venoval hrám, počúvaniu hudby, páleniu DVD a kontrole emailov. Teraz sa púšťaš do vlastného webu bez skúseností a pomoci iných. Prvá inštalácia môže byť španielska dedina a nikto sa nerodí so schopnosťami rozoznávania DBname, DBpass, MySQL, DNS a iných pojmov. Každý hosting si ich môže nazvať inak, niekde sa dokonca ani nedozvieš IP adresu servera a predsa sa musíš vedieť vysomáriť a získať všetko čo potrebuješ.

Nasledujúce riadky nie sú odslova doslova podrobným návodom pre inštaláciu systému. Je dôležité upozorniť, že by v takom prípade odlišnosti a zmeny v systémoch mohli spôsobiť nepochopenie. Je nevyhnutné vyraziť na internet a k jednotlivým častiam inštalácie vlastného systému hľadať témy a odporúčania. Výbornou pomôckou môžu byť video návody Youtube. Práve vlastne spoznávanie je nevyhnutné pre pochopenie fungovania stránok. Tak veľa šťastia do novej éry tvojho života.

Potrebné údaje z administrácie

Každý webhosting ti po zaplatení služby sprístupní rozhranie administrácie. V nej potrebuješ nastaviť pre začiatok niekoľko dôležitých údajov.

FTP (File Transfer Protocol): prístup na FTP server vyžaduje poznať tri údaje. IP adresu servera, ak nebude fungovať cesta ftp.tvojadomena.sk, a samozrejme prihlasovacie meno a heslo. Pomocou týchto údajov dokážeš vstúpiť na hostingový priestor a nahrávať tam súbory stránok.

Databáza, alebo MySQL DB: druhé dôležité prístupy potrebuješ pre inštaláciu a zapojenie systému WordPress, ale aj akéhokoľvek iného systému. Potrebuješ získať údaje:

názov databázy prihlasovacie meno databázy heslo databázy

Heslo vždy zadávajte to najkomplikovanejšie, ktoré si schopný napísať na vlastnej klávesnici. Stačí 15 znakov a maj ho poznačené tak, aby nebolo nikde na očiach. Po jednej inštalácií ho nebudeš potrebovať možno niekoľko rokov.

FTP prístup:

Aby si nahral WordPress systém na svoj hosting, musíš si stiahnuť inštaláciu celého systému z adresy https://sk.wordpress.org a nahrať ju cez FTP priamo na svoj hosting. AK si zručnejší, pripojíš sa na FTP server cez Total Commander, alebo FileZilla. Menej skúsení môžu siahnuť aj po riešení, ktoré si nevyžaduje štúdium a rozsiahle návody. FTP je možné otvoriť aj priamo cez systém Windows, cez akúkoľvek klasickú zložku, kde do adresy napíšeš ftp.tvojadomena.sk, akoby si písal internetovú adresu v prehliadači Chrome, či Firefox. V nich by sa tvoja FTP adresa neotvorila správne, avšak v klasickej žltej zložke, ako sú napríklad aj „Moje dokumenty“, je to ľahšie.

Najjednoduchšie pripojenie na server je možné cez Explorer – základný program systému Windows, ktorý tvorí akúkoľvek zložku, alebo „Moje dokumenty“, ktoré sú stále po ruke. Pri zadaní adresy v adresnom riadku zložky sa po krátkej chvíli objaví prihlásenie s nutnosťou zadania mena a hesla.

Skúsenejší používatelia na pripojenie FTP radšej používajú aplikácie, ako sú Total Commander, prípadne populárny program FileZilla.

TIP: súbory inštalácií systémov sa nahrávajú vždy rozbalené. Výnimku tvoria tzv. pluginy a dizajnové šablóny, ktoré sa ako ZIP archív nahrávajú až priamo v už nainštalovanom systéme po prihlásení.

Nikdy neukladaj heslá pre pripojenie na server do aplikácií, ktoré nie sú v tvojom počítači. V internetovej kaviarni, v škole, alebo na často zdieľanom počítači predstavuje riziko pripojenie nechcenej osoby. Zmazanie čo i len jedného súboru môže mať za následok znefunkčnenie stránok. Rovnako tak ani heslo na FTP neposkytuj nikomu na požiadanie.

Nahrávanie súborov:

Po pripojení na FTP server je dôležité nahrať správne súbory na správne miesto. Hostingy dnes používajú často rozhranie, ktoré ti dá jasne najavo, že si sa pripojil správne. Po prihlásení by si mal vo väčšine prípadov vidieť zložku s názvom domény. Do nej je nutné nahrať rozbalený obsah balíčka so systémom WordPress.

Už niekoľko rokov sa nezmenili súbory, ktoré charakterizujú správnu inštaláciu systému WordPress. Hneď, ako sa ti podarí nainštalovať všetky súbory a najmä obsah zložiek WP-CONTENT, WP-ADMIN a WP-INCLUDES, si pripravený inštalovať systém do databázy MySQL. Súbory „galeria“ a „.htaccess“ sú voliteľné, prípadne si ich vieš vytvoriť v prípade potreby neskôr. Dá sa povedať, že vždy najkľúčovejší súbor je index.php. Je to presne ten, ktorý sa otvára ako prvý a on „rozkazuje“ kam má prehliadač pozerať a čo načítať.

Odporúčame nahliadnuť na internete do diskusií, ktoré sú venované správnemu nastaveniu súboru .htaccess. Môže byť nápomocný v prípade blokovania prístupu neželaným ľuďom, ale hravo si s ním vieš zablokovať prístup aj sám sebe. Slúži napríklad na nastavenia zobrazovania odkazov, presmerovania a mnoho iného, čo pre začiatok nie je nutné riešiť.

Inštalácia WordPress systému a jej databázy:

Po úspešnom nahratí súborov na FTP otvor svoju stránku. Zadaj adresu, akoby si na nej čakal už hotové stránky. V skutočnosti sa spustí len inštalácia WordPressu.

Ako prvé ťa čaká niekoľko inštrukcií, nutnosť pripraviť si prihlasovacie údaje do MySQL databázy a potvrdenie, že ideš na to.

Ďalší krok je zadanie dôležitých údajov pre spojenie s databázou.

Do inštalácie je potrebné zadať bez akejkoľvek medzery navyše presné údaje. Tie, ktoré si vytvoril v administrácii v časti Databáza.

Hostiteľ databázy: localhost – táto hodnota je prednastavená, keďže väčšina hostingov má server pre databázu priamo spojený. Existujú niektoré riešenia, ktoré používajú externé databázy umiestnené inde. To ale nebude tvoj prípad.

Prefix tabuľky: wp_ – prednastavená hodnota prefixu „wp_“ ti môže pokojne zostať bez zmeny. Ide o označenie, aké bude mať každá jedna tabuľka v databáze, vďaka čomu ich vieš odlíšiť. Toto ti poslúži jedine ak budeš reálne zasahovať do MySQL nastavení a plánuješ inštalovať niekoľko databáz naraz pod jediné prihlasovacie údaje. Odlišný prefix zaistí, že si ich nepremažeš.

TIP: nepopleť si medzi sebou login a názov databázy. Každý hosting môže tieto údaje nazvať rôzne a môžu pôsobiť podobne. Chybným zadaním sa nič nestane. Len sa systém nenainštaluje a tak to musíš skúsiť znovu.

Dokončenie inštalácie systému WordPress:

Po úspešnej inštalácii ťa systém vyzve, aby si vytvoril názov stránok, zadal prihlasovacie meno a heslo, s ktorým sa chceš v budúcnosti do administrácie prihlasovať. Názov stránok by mal byť zložený z jedného, maximálne štyroch slov. Pridlhý názov môže viac vecí skomplikovať. Prihlasovacie meno je údaj bez diakritiky a medzier. Heslo, ktoré si do svojej stránky zvolíš, by malo byť pre teba ľahko napísateľné, ale stále dosť komplikované na to, aby odolalo neustálym útokom hackerov a rôznych automatických služieb. Je celkom jedno, že budeš mať možno nezaujímavý web. Hackerom a ich automatickým vyhľadávačom zraniteľných miest ide len o doménu a portál, kam preniknú a môžu šíriť svoj škodlivý kód ďalej. Áno, z toho je potom hacknutá stránka, oči pre plač, trhanie si vlasov…