Toto o nich nikto nevedel. 6 zaujímavostí o vysokozdvižných vozíkoch

Vysokozdvižné vozíky sú jedným z najbežnejšie používaným strojom na manipuláciu s materiálom. Zohrávajú tiež hlavnú úlohu v stavebníctve, skladoch či výrobných zariadeniach. Aj keď ich väčšina veľmi dobre pozná, vie, ako vyzerajú a niektorí s nimi možno vedia aj manipulovať, tieto zaujímavosti prekvapia snáď každého.

Predchodca vysokozdvižných vozíkov bol stroj s názvom “Tructractor”

V prvom rade sa pozrieme mierne do histórie, pretože málokto vie, odkiaľ sa vlastne vysokozdvižné vozíky vzali. Pred vynálezom si spoločnosti museli vymýšľať vlastné spôsoby, ako prepravovať ťažký náklad. Jednou z týchto spoločností bola aj firma Clarky. Práve tá prišla so strojom, ktorý bol akýmsi spojením nákladného automobilu a traktora. Aj návštevníci tohto závodu boli vynálezom tak ohromení, že chceli vlastniť jeden z modelov “Tructractora”. V roku 1923 vzal Yale konštrukciu tohto stroja a použil ho na výrobu prvého elektrického nákladného auta so zdvíhacími vidlicami. To bol vznik prvého vysokozdvižného vozíka.

Zdroj: flickr.com

Nehody vysokozdvižných vozíkov sa vyskytujú menej často, ako ste si mysleli

Manipulovať s vysokozdvižným vozíkom skutočne nie je tak jednoduché, ako sa môže zdať, avšak obmedzenia rýchlosti na pracovisku a povinné bezpečnostné skúšky pre prevádzkovateľov bránia tomu, aby sa stalo veľké množstvo nehôd. Vedeli ste, že len 1% všetkých nehôd, ktoré sa vyskytnú v továrňach alebo skladoch, spôsobia vysokozdvižné vozíky?

Preteky s vysokozdvižnými vozíkmi naozaj existujú



Áno, je to pravda. Aj keď to na prvý pohľad znie šialene a nereálne, niekoľko vysokokvalifikovaných prevádzkovateľov vysokozdvižných vozíkov každoročne súťaží na prekážkových pretekoch. Niektoré spoločnosti si dokonca sami organizujú podobné súťaže s vlastnými vozíkmi.

Zdroj: flickr.com

Vysokozdvižné vozíky sa dajú použiť aj iným kreatívny (nelegálnym) spôsobom

Dôkazom toho sú zlodeji, ktorí práve vysokozdvižný vozík použili na ukradnutie bankomatu. Stalo sa tak v americkom Fayetteville, kde sa podnikovým zlodejom najprv podarilo ukradnúť vysokozdvižný vozík a potom tento vozík použili na krádež celého bankomatu. Bezpečnostné video neskôr zverejnilo vozík narážajúci do bankomatu, ktorý bol vytrhnutý s jeho celým základom. Zdá sa, že používanie vysokozdvižných vozíkov na nelegálnu trestnú činnosť sa stáva čoraz väčším trendom, no vy si z takéhoto konanie radšej príklad neberte.

Dajú sa využiť na viac spôsobov

Práca v sklade nie je jedinou výhradou vysokozdvižných vozíkov, pretože sú ideálne pre široké spektrum pracovných prostredí. Zahŕňa to napríklad stavebný priemysel, odpadový priemysel, ale aj odvetvia spojené s recykláciou. Dokonca aj množstvo poľnohospodárov disponuje vysokozdvižnými vozíkmi, ktorí ich majú špeciálne upravené na nákladné vozidlá, aby čo najlepšie vyhovovali ich potrebám.

Zdroj: piqsels.com

Vysokozdvižné vozíky vydržia aj extrémne podmienky

Tento fakt by vôbec nemusel nikoho prekvapiť, no stále sa nájdu ľudia, ktorí neuveria, až kým sa nepresvedčia. Vysokozdvižné vozíky sú skutočne odolné, a tak vydržia aj extrémne podmienky. Sú konštruované tak, aby vydržali aj akékoľvek údery alebo škrabance. Prispôsobené sú tomu aj pneumatiky – tie zvládajú aj mnohokrát nerovné alebo bahnité terény, v ktorých pracujú.