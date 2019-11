Rozhľadňa Chodník korunami stromov Bachledka, v Bachledovej doline

Chodník v korunách stromov bola na Slovensku prvá atrakcia svojho druhu. Až po nej prišla tá v Bojniciach. Treťou bude vyhliadková veža na Štrbskom Plese, ktorú otvoria v lete 2020. Chodník v korunách stromov zaujal opakovane. Najskôr ako atrakcia, ktorú ľudia propagovali medzi sebou v rámci testovacej prevádzky, aj ako atrakcia, ktorá zaujala médiá. Pred niekoľkými mesiacmi zaujala aj svojou vlastnou vydanou suvenírovou 0 eur bankovkou, ktorá je dnes beznádejne vypredaná. Navštívili sme toto miesto počas jesene 2019 s malými deťmi a so psom. Viacero postrehov prinášame v dnešnom článku.

Čas : november doobeda

: november doobeda Zloženie : Rodina s malými deťmi a so psom

: Rodina s malými deťmi a so psom Výbava : kočík

: kočík Celková dĺžka chodníka: 1 234 metrov

Cesta na Chodník v korunách stromov

Spôsoby, akým sa dostať na chodník, sú dva. Chodník je vybudovaný na vrchole Bachledky, ktorá je zároveň lyžiarskym strediskom. Rovnaká lanovka, aká vyráža hore, je aj prístupnou cestou k vyhliadkovej veži a chodníku samotnému. Je to najpohodlnejšia cesta, ktorú môžete absolvovať aj s kočíkom. Na vrchole prebiehajú stavebné práce a rekonštrukcia len v malej miere. Celé okolie je už pripravené na zimnú aj budúcoročnú letnú sezónu. Zostáva len dorobiť trávnatú plochu.

foto: Ak čítate názor, že s kočíkom a bez lanovky to ide, neverte mu. Šlo by o športový výkon, o ktorý nestojíte.

Kým prvá cesta je prístupná z veľkého bezplatného parkoviska, druhá cesta je prístupná z vyššie položeného parkoviska. Nie príliš jasné informácie nám odporúčali s kočíkom vyraziť na najvyššie parkovisko, aby sme mali najkratšiu cestu. Informácie zrejme písal niekto, kto na mieste nikdy nebol. Vrchné parkovisko je určené skôr tým, ktorí vyrazia hore po svojich. Cesta je dlhá 1 kilometer a pre kočík je vlastne nevhodná. Vedie lesom, križuje niekoľko lesných ciest, prechádza koreňmi, aj dreveným schodiskom z guľatiny, ktoré má neprirodzene vysoké schody. Niet divu, že si ľudia vyšliapali cestičky aj bokom.

Vstupné, pes so sebou a cesta pre kočík

Vyšliapať to hore znamená dostať sa na miesto pomalšie, no o to viac si vychutnáte pohodlnú a pomalú prechádzku a neskôr celú atrakciu. Lístky je možné kúpiť aj online, čo je rýchlejšie. Lístky kúpené v stánku môžu znamenať nutnosť vystáť si rad. Ide o populárnu atrakciu a preto aj tá popularita. Pokladňa návštevníkov nepúšťa so psom, čo je pochopiteľné. Avšak nechávať ho na hoteli zdemolovať izbu tiež nie je nutné. Zariadenie totiž ponúka zámok s kľúčom na koterce, kde si môžu návštevníci ponechať svojho psa… vyštekávať na celú dolinu, no aspoň nehrozí žiadne riziko pádu z výšky, v akej sa nachádzajú chodníky a veža.

Foto: Vstupná budova a začiatok prehliadky. Koterce pre psov sú pár desiatok metrov odtiaľto.

Pre rodiny s kočíkmi je ideálnou cestou na chodník v korunách stromov je lanovkou hore aj dole. Kočíky sa bez problémov dostanú priamo na atrakciu, keďže neobsahuje žiadne schody.

Vstupné na dospelú osobu je 10 EUR, dieťa do 3 rokov je bezplatné. Cena lanovky do doliny je opäť ďalších 10 EUR. Aktuálny cenník však nájdete aj priamo na www.chodnikkorunamistromov.sk.

Chodník v korunách stromov na vlastnej koži

Prvá časť vyhliadky vychádza do širšieho prírodného priestoru a doslova medzi koruny stromov. Ide o vysoko postavenú konštrukciu na drevených kmeňoch spevnených oceľou. Zábradlie má oceľové pletivo, ktoré zabraňuje prípadom, pri ktorých by mohlo dole prepadnúť malé dieťa. Preto príliš živé deti nemusíte mať na pevno na reťazi. Celý priestor pre deti nepredstavuje takmer žiadne riziko. Chce to len neliezť na zábradlie. Ide o vodorovný chodník siahajúci až do výšky okolo 24 metrov nad zemou.

Niektoré miesta sú obohatené o nejaký ten záujmový bod, ceduľku so zaujímavosťami, prípadne ukážkou niečoho z prírody v okolí. Pre menších sú tu dve miesta s otáčavými písmenami, ktoré slúžia na pobavenie. Taktiež sa tu nachádzajú dve atrakcie pre akčnejších návštevníkov, prevažne pre tých mladších. Napríklad chôdza po labilnom brvne, pod ktorým vidíte celú výšku, v ktorej je chodník postavený. Na niektorých miestach je na zábradlí označenie akéhosi statívu pre samospúšť. Zrejme malo ísť o nejaké miesto na položenie fotoaparátu, no dnes ide o označenie, ktoré nedáva logiku a zrejme tak niečo na zábradlí chýba.

Druhá časť je zložená z vysokej vyhliadkovej veže vysokej až 32 metrov, v ktorej sa nahor dostávajú návštevníci vďaka špirálovitému točivému dvíhaniu chodníka. Cesta nahor stúpa naozaj veľmi pomaly a tak sa celá prechádzka neskončí len tak z ničoho nič. Vystúpať celkom hore môže trvať, pokiaľ kráčate s malými deťmi. Celkom hore nie sú žiadne toalety. Jednoducho len vyhliadka a natiahnutá bezpečná sieť cez celý horný kruh s výhľadom celkom dole. Ide o jednu z najväčších atrakcií na samotnej vyhliadke. Napriek zákazu skákania sa predsa len nájdu deti, ktoré nedokážu odolať. Natiahnutá sieť nie je klasickou sieťou, ale odolným riešením. Takmer všetko na celej stavbe používa torxové skrutky, oceľ a silné drevo.

foto: zaujímavý pohľad pod nohami. Niečo cez 30 metrový pád, ak by sa z ničoho nič sieť rozplynula.

Druhou atrakciou je tobogan, ktorý vedie z jedného z vyšších poschodí celkom dole. V kovovej šmykľavke je viacero okienok, takže nejde o jazdu v úplnej tme. Vzhľadom na výšku sa dá vybrať slušná rýchlosť. Šmýka sa na podložke a limit pre vstup si žiada jazdca s minimálnou výškou 120 centimetrov. Nižší majú žiaľ smolu.

foto: kým deti dobíjané Duracellom neskáču, je sieť priechodná

Odporúčanie pred návštevou

Celá atrakcia vo všetkých svojich častiach, neponúka možnosť úkrytu pred silným vetrom ani dažďom. Aj preto je vhodné zvoliť si návštevu atrakcie podľa počasia a poveternostných podmienok. Návštevu tiež plánujte aj podľa toho, či má ísť o dopravou k vyhliadke lanovkou, alebo ju absolvujete do kopca po lesnom chodníku.

Obmedzenia:

Cestovatelia so psom majú koterce bezplatné. Psy, ani tie kabelkové, nemajú umožnený vstup na atrakciu. Pes má k dispozícií misku s vodou.

Na celej atrakcii je zakázané fajčiť. Má to svoju logiku. Bezpečnostné hľadisko, aj ohľaduplnosť voči prírode a rovnako aj voči ostatným návštevníkom.

Je prísne zakázané odhadzovať akékoľvek predmety, smeti, čokoľvek z vyhliadky.

Vzhľadom na prístupnosť aj v zime prevádzkovatelia vyhliadky upozorňujú lyžiarov, že nie je umožnený vstup v lyžiarkach. Jednak by to bolo pre chodca náročné a nebezpečné, na druhej strane je lyžiarka nie príliš bezpečná aj pre samotného návštevníka.

Silnejší vietor než v doline môže vyžadovať lepšiu prípravu v rámci teplého odevu, čiapok a podobne.