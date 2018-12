Na výlet autobusom Slovak Lines: Viedeň láka na vianočné trhy - ZN.SK

Bratislava, 5. decembra2018 – Od polovice novembra sa v susednej Viedni začalo prekrásne obdobie vianočných trhov. Po jej širšom centre nájdete roztrúsené väčšie aj menšie, známe aj menej známe, vianočné trhy. Každé s vlastným programom a jedinečnou atmosférou. Nie je evidovaný ich presný počet, avšak predvianočnú atmosféru vytvára spolu 20 veľkých a veľa malých dočasných trhov. Celkovo sa ich počet odhaduje až na 50.

Najlepšie je v prípade výletu na vianočného trhy do Viedne nechať auto doma a zvoliť autobus z Bratislavy. Výhodou je nielen to, že na trhoch môžete ochutnávať miestne špeciality, vrátane punču, ale aj to, že autobus do Viedne a späť premáva počas dňa každú hodinu.Posledný spoj Slovak Lines odchádza z Viedne o 23:30 hod.Navyše autobusový dopravca ponúka kombinovaný cestovný lístok do Viedne aj s celodenným lístkom, ktorý platí vo viedenskej mestskej hromadnej doprave. Za jednosmerný lístok Wien VOR Zone 100 zaplatí dospelý 11,30 € a za obojsmerný 16,80 €. Viac informácií nájdete na viedenzaeuro.sk.

Lístky si môžete zakúpiť komfortne cez internet. V prípade autobusovej linky Bratislava – letisko Schwechat – Viedeň je pre cestujúcich k dispozíciinová mobilná aplikácia pre smartfóny s operačným systémom Android a iOS. Takýto lístok navyše nemusíte tlačiť, stačí sa ním preukázať na displeji telefónu.

Tajný tip pre náročných

Najznámejšími vianočnými trhmi sú tie pred viedenskou radnicou. Nami oslovený turistický sprievodca však odporúča naplánovať si ich návštevu ideálne cez pracovný týždeň a mať sa na pozore pred vreckármi.Na Rathausplatz nájdete viac ako 150 stánkov, najväčší a najkrajší vianočný strom, ozdobený tisíckami svetiel, ktorý tento rok pochádzaz Horného Rakúska.

„Osobne považujem za veľmi pekné Staroviedenské vianočné trhy na námestí Freyung, remeselné vianočné trhy na Karlsplatzi a môj tajný tip sú vianočné trhy na Wilhelminenbergu,“ hovorí SarahEckl z rakúskej organizácie WienTourismus. Trhy sa na Freyungu konajú už od roku 1772 a sú venované tradičným remeslám. „Určite ochutnajte punč nielen priamo v stánkoch, ale aj v PalaisHarrach (Harrachov palác),“ odporúča privátny viedenský sprievodca Erich Kammerleithner. Ďalšou vychytávkou sú, podľa E. Kammerleithnera, vianočné trhy v kampuse Viedenskej univerzity, ktorý bol kedysi hlavnou viedenskou nemocnicou. „Nachádzajú sa v 9.obvode a ponúkajú všetko: od kulinárskych špecialít až po tradičné remeslá. Sú obľúbené u mladých ľudí, no nie tak preplnené ako trhy v centre,“ poznamenáva sprievodca.

S gastronomickým zážitkom

Ak hľadáte predovšetkým gastronomické špeciality, priSchönbrunne nájdete veľký výber obrovských pečených zemiakov plnených rôznymi náplňami a typickýchlieb s taveným syrom.„Asi najlepšie jedlo ponúkajú trhy začínajúce od 23. novembra na námestíKarlsplatz, no pripravte sa, že sú často preplnené turistami,“ dodáva E. Kammerleithner. Všetko jedlo je tu v BIO kvalite, skúste napríklad špecialitu „RacletteBrot“ s teplým alpským syrom a špeciálne varené víno zo Štajerska „SchilcherGlühwein“.V rovnaký deň začínajú aj trhy pri paláci Belvedere. Tie sú plné ručne vyrobených remeselných výrobkov, lahodných špecialít a priam lákajú na selfie s nočnou atmosférou cisárskej Viedne.Špecialitu Kiachl, ktorá pripomína šišku a podáva sa s brusnicovým džemom či dokonca kyslou kapustou, zasa nájdete na trhoch pod majestátnou sochou Márie Terézie na Maria-Theresien-Platz

A na záver tip pre tých, ktorí si chcú nakúpiť vianočné darčeky a suveníry, aké nenájdu na žiadnom inom mieste vo Viedni. Spittelberg láka na potulky nádhernými uličkami so stánkami a taktiež možnosť zohriať sa v niektorom zo štýlových barov a reštaurácií v okolí.