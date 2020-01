Veľká ilúzia od Tomáša Berku, unikátna kniha zo zákulisia filmu

Veľká ilúzia, kniha odhaľujúca množstvo tajomstiev, s ktorými filmový fanúšik možno ani nepočítal. Tomáš Berka, slovenský filmový a scénický architekt, ktorý vytvoril množstvo scén pre film a televíziu, pripravil jedinečnú publikáciu o svojich neobyčajných skúsenostiach a zážitkoch. Tie zozbieral za posledné tri desaťročia a knižne vydal vo vydavateľstve Slovart v roku 2019. Úspech knihy spečatil 19. októbra zisk ocenenia Frankfurter Buchmesse Film Awards 2019, kedy kniha získala hlavnú cenu v kategórii o Najlepšiu ilustrovanú knihu o filme. Jedným z nominovaných bol pritom aj Quentino Tarantino s publikáciou Once Upon a Time in the West: Shooting a Masterpiece.

Kúzlo je vo výsledku… čiže vo finálnej ilúzii

Na malom Slovensku máme ľudí, ktorí majú skúsenosti s továrňou na sny známou ako Hollywood. Alebo aspoň s prácou pre film, ktorý tak úžasne občas dokáže predstaviť lietadlo, hoci ide o kartónovú skladačku s plastovými hračkami namiesto okien. Alebo nám predstaví honosné antické stavby, hoci v skutočnosti ide o latami vystuženú a patinovaným prefarbeným polystyrénom pokrytú konštrukciu. Film je nádherná ilúzia, ktorú pre oko diváka pripravujú ľudia o ktorých netušíme často vôbec nič. Sú pre nás len mená v titulkoch, ktoré čítajú len ich nositelia, priatelia a tí, ktorých zaujala záverečná pesnička.

Kniha Veľká ilúzia prináša mnoho zaujímavého čítania práve zo zákulisia filmu. Jej autorom je človek, ktorý sa vo filme pohybuje už niekoľko desaťročí. Musím sa priznať, že jeho písomný prejav považujem za jeden z najlepších aké som v posledných rokoch držal a čítal. Písal ho totiž ako človek, Slovák, niekto, kto vie a dokáže utrúsiť poznámku, iróniu, aj trpkú pravdu tak, že mu budete rozumieť. Poukazuje na svojráznosť ľudí v niektorých regiónoch Slovenska a nechýba mu humor. Ten humor, ktorý nie je vnútený, ale je prirodzený, alebo sa týka danej situácie, či konkrétneho miesta. Mám na mysli napríklad kupovanie dreveníc pre Stanleyho Kubricka, pripravené sekery Oravcov, zmienky o slanine, čučoriedkovej pálenke… Azda každý, čo videl niečo zo Slovenska a miluje film, sa pri tejto knihe bude baviť.

Prekvapenia a zaujímavostí, aké bežne nevidieť

Filmový fanúšik mnoho príležitostí na filmové čítanie nemá. Je náročnejší, pretože ak nemá možnosť vidieť obraz v pohybe, chce o filme čítať tak, aby sa bavil a šlo o jazyk zrozumiteľný. Veľká ilúzia ponúka možnosť nahliadnuť do zákulisia známych aj menej známych filmových projektov. Má možnosť vidieť viac do prostredia, v akom sa na scéne herci a komparzisti pohybujú a my vidíme len hotový výsledok. Prekvapením je film Stanleyho Kubricka, ktorý takmer preslávil Slovensko, nebyť Stephena Spielberga a jeho Schindlerovho zoznamu. Je priam až neuveriteľné čítať, aký krôčik bola naša malá krajina od spojenia s významným menom svetového filmu. Pritom kniha čitateľovi dokáže, že máme svoje miesto a dobré meno medzi filmármi zo zahraničia a už dávno sme na mape filmového priemyslu. Aj vďaka Tomášovi Berkovi a ľuďom okolo neho, ktorých, ako máme možnosť čítať, nezaskočili ani také šialené výzvy ako nakrúcanie s filmármi z Teheránu o Balkáne, ktorý bolo nutné „postaviť“ na Slovensku.

Slovensko sa s okolitými krajinami opakovane stáva miestom nakrúcania rôznych filmových projektov. K tým, v ktorých mohol byť zapletený autor knihy, uvádza aj viacero zaujímavostí. Nejde o knihu písanú encyklopedicky, či o literatúru faktu, ktorá by prinášala množstvo obrazového materiálu. Je najmä písaným textom, spomienkami a prepisom deja, jednotlivých príhod a množstva detailov, ktoré by sa vlastne ani nikdy inokedy nedostali na svetlo sveta. Sem tam sa objaví fotografia, alebo ilustrácia. Dozvedáme sa o priebehu nakrúcania, o katastrofách pri nakrúcaní, riešeniach, ktorými sa museli vynájsť, ako aj o spôsoboch, ako riešia problémy naši či zahraniční filmári. Po prečítaní má čitateľ pocit, že do filmu pred otvorením knihy naozaj dostatočne nevidel, no odteraz je na tom o niečo lepšie.

Kniha napísaná úprimne a jasne

Mnoho autorov má talent na výstavbu kulís a scény, no nemusí mať talent na umenie písaného slova. Berka stavil na zrozumiteľný a úprimný výklad svojich spomienok, čo robí knihu zábavnou, výpovednou, v mnohom však zaujímavou. Veľmi dobre sa číta úprimnosť, v ktorej autor poukazuje na veľmi trefné poznámky a jasne popísané ohodnotenie jeho práce filmármi. Ako bolo vnímané a čo bolo nutné zmeniť. Oslovil ma spôsob, akým sa vyjadruje negatívne na niektoré oblasti, nebojí sa ani hrubšieho slova tam, kde si to situácia a popis vyhrotenia priam vyžaduje. Nebojí sa pichnúť aj do islamu a spôsobu, akým ho vnímame. Šokujúce je čítanie toho, ako funguje nakrúcanie filmu na iránsky spôsob.

Oveľa viac sú zaujímavé všetky fakty a kúzla, aké sa v pozadí filmu využívajú. Čo všetko je v skutočnosti len sadra, polystyrén a drevená konštrukcia… a ako sa vytvárajú jaskyne, či podoby hradov, aké sa nám odhalia v historických filmoch. Poodhaľuje ťažko predstaviteľnú prácu prípravy scény, kde každý deň zdržania predstavuje tisíce až milióny dolárov vyhodených von oknom. Mnohé z toho si divák ani bežne nevšimne. Prihliada sa však na detaily, aj spôsob opracovania dreva, kedy nachádzajú uplatnenie ruční remeselníci používajúci staré technológie, ak má ísť o dobový film. Čitateľ tak má možnosť lepšie pochopiť výrobu filmu, ale aj podobu scény, ktorú možno pozná z dôverne známych filmov.

Postrehy

Autor knihy spolupracoval aj na zahraničných filmoch, ktoré sa na Slovensku neobjavili, no môžeme ich spoznať. Čítanie aj o menej známych filmoch však je vždy niečím zaujímavé a poučné.

V knihe je naozaj veľmi veľa mien. Autor spomína mnoho mien zo slovenského prostredia. Verejnosti známe mená, ale tiež menej známych ľudí z pozadia filmu, ktorých je však dobré a vhodné uvádzať. Uvádza ich podiel na filme, vzťahy a keď sa neskôr meno objaví opäť, už nejde o tak neznámeho človeka. Niektoré mená by pritom mohli byť ešte viditeľnejšie.

Každému filmu je venovaná vlastná kapitola

Záver knihy obsahuje niekoľko farebných fotografií rôznych príprav scén a kulís z filmov

Netrúfam si povedať, či autor vychádzal z denníkov a zápiskov. Napriek tomu mnoho filmov popisuje veľmi presne

Vyzdvihuje význam pôvodných remesiel a ich zachovanie napríklad aj pre kinematografiu

Zmienku tu majú aj ľudia, ktorí by inak zostali zabudnutí

Informácie o knihe:

Názov: Veľká ilúzia

Autor: Tomáš Berka

Vydavateľ: Slovart

Počet strán: 320 + 40 strán farebnej prílohy

Veľkosť a väzba: 165×235 mm, paperback

Vydanie: rok 2019

ISBN: 9788055638935

Odkazy: