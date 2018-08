5 spôsobov a ciest ako sa stať hercom a dostať sa do filmu na Slovensku

Snom mnohých z nás bolo, alebo dokonca ešte stále je, stať sa hercom. Herec filmový, alebo divadelný, je náročné povolanie, aj keď nás o jeho jednoduchosti presviedčajú aj jednotlivci, pri ktorých je zázrak, že dostali vodičský preukaz. Náročné preto, že si vyžaduje prácu tváre, tela súčasne s prácou hlavy. Pamätať si text je jedna vec, dokázať improvizovať druhá. Cesta k herectvu je však naozaj rôzna.

Najzdĺhavejší, ale niekedy najkvalitnejší herecký osud máte vtedy, keď ste mladí a odhodlaní študovať herectvo, ideálne byť už prijatý na známej škole múzických umení. Iné cesty sú o šťastí, príležitostiach a o známostiach. Nasledovný článok vychádza z reálnych možností, aké na Slovensku máme, ak sa túžite ocitnúť na pred kamerou, či na divadelných doskách. Pre bežného konzumenta kultúry je to však hlavne film.

1. Herecké vzdelanie

Kto je odhodlaný dostať sa na VŠMU a má čo ponúknuť pri prijímačkách aj počas štúdia, ten má viac menej isté, že sa niekde objaví a môže si v kolónke povolanie neskôr uvádzať s vážnosťou herec. VŠMU je na Slovensku najvýznamnejšia vzdelávacia inštitúcia, ktorá plodí mladých hercov pre divadlo, ale nachádzajú príležitosť aj v seriálovej tvorbe, v reklame, aj vo filme. V zahraničí je príležitostí o niečo viac. Niektoré známe, iné menej. Pre študenta je nevyhnutné mať talent, alebo ho zakryť výnimočnou kreativitou, čo je v konečnom dôsledku taktiež talent. Počuť však na prijímačkách otázku, ktorá úloha Jozefa Kronera vám pripadá jeho najcharakteristickejšia a nevedieť odpovedať znamená, že na takej škole naozaj nemáte čo hľadať, takže nejaký rozhľad je rovnako tak nevyhnutnosťou.

Slovensko: Vysoká škola múzických umení, www.vsmu.sk

Slovensko: Fakulta dramatických umení, http://fdu.aku.sk

Česká republika: JAMU – Janáčkova akademie múzických umění v Brně, s titulom Mg.A po štyroch rokoch, www.jamu.cz

Česká republika: FAMU – Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění, www.famu.cz

Česká republika: DAMU – Akademie múzických umění – Divadelní fakulta, www.damu.cz

Česká republika: Vyšší odborná škola herecká v Praze, s titulom DiS., www.vosherecka.cz

Česká republika: Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o. p. s., www.skolaumeni.cz

Česká republika: Pražská konzervatoř, Stredná škola, 6 rokov, www.prgcons.c z

2. Castingy

O castingoch do filmov sa veľmi v súkromných televíziách nedozviete. Veľa krát aj preto, že úlohy do seriálov sú riešené producentskými agentúrami, ktoré seriály pripravujú a zväčša si už dohodia úlohy také, ako potrebujú. RTVS ale neraz zverejní informácie na svojej stránke, alebo vo vysielaní. Castingy sa však dejú aj priamo u produkčných, či talentových spoločností. Na Slovensku je ich niekoľko. Slúžia na získavanie komparzu, čiže tých, ktorí vytvárajú živú kulisu, sú tými, čo prechádzajú po ulici, hrajú drobné úlohy okoloidúcich, spolužiakov hlavných postáv a skrátka všetko to, čo si vždy myslíme, že sú skutoční ľudia z ulice, ktorí netušia, že ich berie filmová kamera a pritom nie sú. Aj v komparze sú slávne mená, hoci ich pritom reálne nepoznáme.

Castingy sa tvoria aj pre reklamy. Mnoho hollywoodskych hviezd začalo v reklame. Do reklamy neraz obsadia tvár, ktorá je pre značku zaujímavá. Kým George Clooney si vypýta pol mega, vám stačí predsa pár stoviek eur, ak nie tisíc. Všetky strany sú spokojné a možno vaša tvár zaujme Juraja Jakubiska pre novú úlohu a potom je už hračka zistiť výrobcu reklamy a kontakt na vás. Príliš rozprávka? Prečo nie? Agentúr, ktoré hľadajú talenty pre film, komparz, alebo reklamu, je viacero. V základe je prejsť registráciou, aby ste boli súčasťou databázy, z ktorej si vyberajú práve tvorcovia. Môže vám to pripadať tak trochu ako predvádzanie plemenných zvierat a výsluch. Pokiaľ je vám niečo také nepríjemné a neradi sa fotografujete, zabudnite na sen o herectve. Je medzi nami toľko hereckých ambícií a stroskotajú pritom, že je daný človek nerád, ak je videný, nerád sa fotí a nerád odhaľuje niečo o sebe.

Agentúry na Slovensku:

Agentúry v Čechách:

3. šťastie

Šťastie je vrtkavé, nečakané, kolísavé… a občas nám dokáže zmeniť život. Byť v správnej chvíli na správnom mieste, ako sa podarilo v rôznych životných osudoch už toľkým ľuďom, že by na to nestačil hrubý almanach šťastných osudov. Idete si po ulici, keď tu zrazu nakrúcajú film a vás si všimne režisér. Pokojne majiteľ nejakej agentúry. Kým nejde o porno a pochybný modeling, či agentúru bez referencií, ruky preč. Reálne prípady nie sú ale ničím výnimočné. Aj takto sa hľadajú talenty. Štastím je byť podobný na známu osobnosť, ale pokojne aj na iného herca, ktorý odmieta skákať a vy si skočíte kamkoľvek, len nech je tam kamera. Už sú to roky, kedy Česká televize hľadala dvojníka pre Majora Meisnera, aby si mohol zahrať vo filme Byl jednou jeden polda III.

Za šťastie možno považovať aj prípady, kedy niekde napíšte. Túžite si zahrať vo filme konkrétneho človeka, nechcete za to žiaden honorár a on si naozaj prečíta, čo mu píšete a niečo, čo možno nazvať ako motivačný list, ho zaujme. Štastím je pomôcť niekomu, z koho sa vykľuje filmár a bude sa chcieť odvďačiť. Štastím je rovnako tak dostať nápad, vďaka ktorému si vás všimnú filmoví tvorcovia, stanete sa novým Stevnom Jobsom o ktorom budú chcieť nakrútiť film, alebo sa vám podarí ukázať talent na Youtube, vytvoríte niečo výnimočné, pozvú si vás do Telerána a tam nezabudnete podotknúť, že by ste si radi zahrali vo filme. Vtedy môžeme povedať, že ste mali ďalšie šťastie, keď ste mohli svoj sen prezradiť.

A čo sa stane? Opäť zafunguje marketing, dobré PR, ktoré dnes hýbe biznisom a naozaj sa nájde malá rolička v seriáli. Nový Čas zahyenizuje a vznikla nám nová celebrita. Príliš nereálne? Nezabúdajme, že je rok 2018 a dobré PR hýbe všetkým.

4. známosti a peniaze

Slováci majú mentalitu, s ktorou akoby sme mali vrodené snahy niekomu sa odvďačiť, alebo robiť veci s vidinou odmeny. Nech už je akákoľvek. Televízne programy, seriály, vytvárajúce úlohy a príležitosti, nachádzajú veľmi rýchlo obsadenie. Tvorcovia kalkulujú a riešia marketing. Casting sa verejne rieši len ak potrebujú tvorcovia marketing pre pripravovaný projekt, alebo už prebiehajúci seriál. Pomáha to seriálu a jeho popularite. O kom sa hovorí, po tom siahnu. A keď treba neznámu tvár, zaváži koho je to rodina, priateľ, či blízka osoba. Po skúsenostiach, ktoré ťažko nazvať ojedinelými, by mnohí vedeli hovoriť. O získavaní úloh vedľajších aj hlavných vedia aj samotné herci profesionáli. Nezaškodí mať známych na správnych miestach. Osloviť ich, byť im na očiach a ponúkať sa. Samozrejme, rýchlejšia cesta k úlohe je, ak dokážete ponúknuť protihodnotu.

Vo svete sú protihodnoty chápané rôzne. Bohatí ľudia si dokážu úlohu zaplatiť. Svojim dcéram, synom, manželkám. Ich peniaze pomôžu s financovaním filmu, prípadne aspoň so zámerom produkcie využiť konkrétnu tvár aj s rizikami absolútnej neschopnosti a nulového herectva. Je nás asi viac tých, čo krútia hlavou nad herectvom Paris Hilton a nad obsahom všetkých filmov, kde hrala… vrátane slávnej uniknutej nahrávky z jej spálne, kúpeľne… ale aj to je vlastne cesta, ako sa presláviť. Hoci ju neodporúčame.

Pri známostiach ale nemusíme byť tak negatívni. Filmoví a seriáloví režiséri a celé to CREW v pozadí, si občas musí pomôcť a do filmu dostať nečakane nejakú postavu, či úlohu. Ak vedia o tvári a hlase, ktorý by sa na danú scénu hodil, prečo by ho nezavolali? Ale to sme zase pri možnosti číslo 3 – pri šťastí.

5. úspech na inom fronte cestu k herectvu dláždi

Je to už aj vo svete známe, že úspešní ľudia sa k úlohe vo filme dostanú ľahko. Súvisí to práve s tým PR, reklamou, marketingom, so zaujímavými spojeniami. Skrátka spájanie všetkého, čo dobre predáva a za čo sa v marketingu chytiť. O čom točím? Karel Gott ako významný spevák ak povie, že si chce zahrať vo filme, filmári sa potrhajú, len aby ho získali. Matej Tóth, hoci je ho už v televízii príliš, ak by oslovil ktoréhokoľvek filmára, je veľmi pravdepodobné, že by nemal núdzu o ponuky. O čo tu ide?

Úspešní ľudia a ich známa tvár majú svoju hodnotu. Aj keď honorár bude tiež niekde inde, ako pri komparzistoch a menej známych ľuďoch, je to cesta do filmu. Aj Youtuber Gogo už neraz zahviezdil v drahej reklame. Známy speváci sa dostanú do filmu, hoci s herectvom nemali nikdy nič spoločné mimo vlastné videoklipy. Beyoncé si zahrala v pár filmoch, Madonna, Rihanna rovnako tak. Môžete mať talent na inú umeleckú oblasť a svet filmu sa vám otvorí neskôr. Keby sa Sagan rozhodol pre film, je celkom jedno ako by to dopadlo a do akej miery by potreboval dabing. S jeho menom by to šlo. Stan Lee nakreslil mnoho komixových postavičiek a nakoniec dostáva bez výnimky vždy čo i len najmenšiu úlohu v každom filme nakrútenom podľa MARVEL predlohy. Nikdy nebol herec a je pritom jeden z najznámejších „cameo“ postáv vôbec.



Platí, robte to, čo vás baví a v čom ste dobrý. Buďte významným lekárom. Organizátorom podujatí. Vytvárajte neobyčajnú zbierku niečoho, čo chce byť stále v médiách. Napíšte knihu, ktorú budú chcieť sfilmovať. Buďte pokojne novodobou Matkou Terezou, ktorá bude inšpirovať filmový svet, alebo zostávajte pevne nohami na zemi a realizujte sa v celkom originálnej oblasti, o ktorej zatiaľ nebola ani zmienka. Stačí, že vaše úspechy prilákajú pozornosť médií a vtedy získate kontakty, prístupnejšiu cestu k filmu, hoci len pre malé úlohy. Keď budete tam hore, dajte správnym ľuďom vedieť, že túžite po úlohe a vtedy je to ľahšie. To stále za predpokladu, že vás sen zahrať si vo filme stále neopustí. Bez šťastia, bez talentu a veľa krát bez známej tváre a bodu 4. to žiaľ nejde.

Nakoniec je pravdou, že čím viac rozumu máme, tým viac meníme svoje ambície na viac reálnejšie. Nech je ako chce, držíme vám palce. Mať sny je krásne. Nemať sny znamená nemať žiaden cieľ, ktorý by vás hnal vpred.