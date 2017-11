Levoča a jej spoznávanie: začnite v hoteli U Leva na skok k tomu naj

Levoča je krásne mesto. Po dokončení diaľnice z Popradu je cesta sem pohodlná a trvá len zhruba 20 minút. Levoča stojí za návštevu. Je príkladom stredovekého mesta, v ktorom aj po stáročiach stále dýcha história. Najmä však ide o mesto, ktoré počas leta priláka množstvo turistov smerujúcich za pamiatkami, púťou, alebo len tými zaujímavosťami, ktoré Levoču robia tak výnimočnú.

Keď vyrazíte priamo sem, na námestí Majstra Pavla v úplnom strede historického centra, môžete nájsť ten pomyselný východzí bod. Tu môžu začať všetky vaše poznávacie cesty, aj prvé kroky za miestnymi zaujímavosťami.

Na námestí je dostupné všetko

Na námestí nájdete všetko, od predajne bicyklov, po štátny archív. Nakúpite v potravinách, drogérii, alebo lekárni U Hada. Ubytovať sa môžete v hoteli U Leva a hoci by sa možno hodilo do tretice nejaké ďalšie zvieratko, podobných názvov je už po menej. Cukráreň Oáza je miestom pre posedenie, alebo vonkajší stánok so zmrzlinou. Pri dobrom hľadaní nájdete aj čínsky obchod, no pre miestne obmedzenia vás neprilákajú veľké pútače, ako v iných mestách. Mesto si zachováva svoju podobu historického klenotu s meštianskymi domami a architektúrou.

Priamo na námestí nájdete Múzeum Majstra Pavla, Kostol sv. Jakuba so slávnym oltárom Majstra Pavla, miestnu radnicu, počas zimy drevený Betlehem, ale aj mnoho meštianskych domov. Všetko je to po ruke, ba dokonca s výhľadom priamo z okien spomínaného hotela U Leva. Ten má na prízemí verejne prístupnú reštauráciu a pre ubytovaných hostí v zadnom dvore bezplatné parkovanie.

Hotel U Leva

Hotel U Leva je postavený v pôvodnom meštianskom dome. Napriek tomu bez poškodenia pôvodnej architektúry dokázali do stavby dostať pohodlný výťah. Ubytovanie hosťom ponúka v približne rovnakom počte izieb s výhľadom na námestie ako do dvora. Dá sa povedať, že každá izba je niečím iná, nie sú vzájomne rovnaké, avšak stále zariadené vhodne pre stavbu tohto druhu. Tapety so starodávnym motívom dodávajú dojem starodávnej stavby. Vysoké stropy a architektonické riešenie dávajú tušiť, že sa niektoré prvky v stavbe zachovali a priznávali. Niektoré sú priznané aj priamo na recepcii, napríklad zamurované klenby.

Stavba samotná je zaujímavá tým, že v jej útrobách je zatiaľ neprístupná kamenná pivnica a základy pochádzajúce približne zo 14. Storočia, hoci stavba sa odhaduje na storočie 16. Stavba samotná má veľmi hrubé múry, čo pre hostí ubytovaných v hoteli síce nemá význam, no nadšenci histórie si to všimnú. Podobne ako niektoré iné klenby a nápis a strope v hotelovej reštaurácii.

WIFI v celej budove je bezplatná pre hotelových hostí

Parkovanie je bezplatné vo dvore pre hotelových hostí

Hotelová izba

Pri našej návšteve sme mali možnosť vychutnávať si izbu s výhľadom na miestne krásy, od evanjelického kostola po Kostol Sv. Jakuba, pričom priamo pred oknom bola miestna klietka hanby. Príjemná a teplá izba napriek veľkému priestoru pôvodnej izby stredovekého meštianskeho domu má súčasné zariadenie. Posteľ s výbornými matracmi, čo náročnejší hosť vie oceniť. Niekoľko vankúšov ponúkne možnosť zvoliť si ten najvhodnejší. Každý, čo nedokáže vydržať bez televízie, si pozrie slovenské kanály na LCD televízore. Zariadenie izby ale poteší. Napríklad kanvica so šálkami a čajmi vie potešiť hlavne večer.

Súčasťou izby je minibar s konzumáciou za poplatok. Nábytok vyrobený z masívu nie je žiadne béčko a priestoru ponúkne dostatočne. Aj v stojacej skrini, aj v skrinkách. Pre nás boli zvláštnym zážitkom pohodlné kreslá, ktoré potešili aj malé deti. Okná súčasné a moderné so vzhľadom historických okien, majú mimo tepelnej, aj zvukovú izoláciu. Do izieb nepreniká prípadný hluk od áut a hluk ulice. Na izbe je pritom aj všetko potrebné pre zaistenie pohodlia. Toaleta je v samostatnej malej miestnosti s vlastnými dverami osobitne od kúpeľne, samozrejme súčasťou izby.

Personál, recepcia a kuchyňa

Recepciu v čase našej návštevy tvoril mladý muž a mladá žena. Obaja priateľskí a nápomocní v mnohých otázkach. Na recepcii sa dá nájsť zaujímavé čítanie o Levoči, o gotických maľbách, ale aj ďalšie prospekty k okolitým zaujímavostiam. Drobný predaj pohľadníc a magnetiek je malým plusom pre každého, čo hotel opúšťa bez predošlého nákupu na iných miestach. S personálom sa hostia stretávajú aj v reštaurácii, kde obsluhujúci ponúknu jedlá z jedálneho lístka a v prípade polpenzie s výberu jedál polpenzie. Kuchyňa je tu bez preháňania výborná.

Bryndzová polievka je nie celkom bežná polievka, ktorej chuť je o nefalšovanej bryndzi, hoci v netradičnej – tekutej podobe. Za unikátne je možné nazvať jedlo losos s korenenou ryžou. Jemne chrumkavý losos so zachovanou šťavnatosťou doplnený nezvyčajnou ryžou ochutený plátkami parmezánu je gastronomický zážitok. Bravčová panenka s pečenými zemiakmi je ďalším gastronomickým zážitkom. Aj pre šťavnatosť, ako aj pre vyrovnanosť chutí a použitých prísad. Výber nápojov nepokryvkáva, keďže v ponuke je všetko, od čapovaných limonád po drahší alkohol a víno.

Celkový dojem pri danej lokalite

Do Levoče zavíta ktokoľvek, koho zaujímajú slovenské poklady. Historické, kultúrne, aj umelecké. Preto ľudia, ktorí mieria do Levoče, budú môcť oceniť aj lokalitu a hotel U Leva samotný. Jednoducho preto, že je súčasťou tohto historického dedičstva. Priamo z neho tak vychádzate k pamiatkam a tak nemusíte chodiť za poznávaním ďaleko. To je nepochybne tá najväčšia výhoda. Ďalšími výhodami je pohodlie poskytované hotelom a gastronomické pochúťky v menu hotelovej reštaurácie.