„V škole som mala dlhé roky vtipnú prezývku,“ tvrdí Gizka Oňová

Muzikálovú herečku a speváčku, ktorá sa preslávila aj vďaka postave svokry, viac netreba predstavovať. Pani Gizka je pojem, ktorý poznajú všetci. Od tých najmladších až po ľudí v zrelom veku. Energická dáma, ktorá má vždy prichystanú radu, či vľúdne slovo nám prezradila svojich 5 symfónií, bez ktorých si nevie predstaviť svoj život.

Symfónia detstva sa mi spája s čokoládou

Každý máme na svoje detstvo rôzne spomienky. Niektorí si najviac pamätajú prázdniny, ktoré trávili u starých rodičov na dedine, iným sa spomienky viažu k šanteniu v uliciach svojho rodného mesta. Podobne je tomu aj v prípade pani Gizky, ktorá s láskou spomína na Ulicu Februárového víťazstva v Bratislave, kde vyrastala a prežila veľa nádherných rokov. Doteraz si vybavuje vôňu kakaa a čokolády, ktorá sa šírila z neďalekej fabriky Figaro. Pracovala v nej aj jej mama a ako malé deti ju stále prosili, aby im doniesla z práce niečo sladké. Ako sama tvrdí: „čokoláda rozjasňuje myseľ a obsahuje serotonín, čo je veľmi dôležité a toto mali naši rodičia na pamäti. Aj v škole ma dokonca prezývali „Čoki“, lebo som stále voňala čokoládou.“ Preto sa jej spomienky na detstvo spájajú práve s chutnou čokoládou, ktorá v ich rodine nikdy nechýbala.

Gizka: Symfóniu hudby cítim pri speve

Pani Gizka je známa hlavne ako speváčka a muzikálová herečka, takže hudba k jej životu neodmysliteľne patrí. Účinkovala vo viacerých muzikáloch, divadelných predstaveniach a hudobných šou a na konte má aj hudobné CD nosiče. Čo pre ňu znamená symfónia hudby? „Symfóniu hudby cítim vtedy, keď môžem zaspievať s veľkým big bandom, so živým orchestrom, alebo na kvalitný hudobný podklad. Môže to byť ľudovka, môžu to byť evergreeny. Mám rada všetky žánre. Koniec koncov som aj študovala hudbu. Spev, klavír, priečna flauta sú môjmu srdcu veľmi blízke.“ V poslednom čase sa rada započúva aj do krásnych speváckych duetov, ktoré považuje za symfóniu jej hudobnej duše. K hudbe mala blízko už odmalička. Jej otec, Silvester Orbán, bol amatérskym hudobníkom, s ktorým absolvovala svoje prvé koncerty a súťaže a zamilovala sa do hudby vo všetkých jej podobách. Už ako malá si rada prerábala známe piesne s vlastným textom a pospevovala si ich vo vani. Momentálne ju môžete vidieť v komédii poľskej autorky Elżbiety Jodłowskej Klimaktérium, kde ju obsadil režisér Svetozár Sprušanský.

Čas strávený v mojej kuchyni je pre mňa skutočnou symfóniou chutí

Najlepšiu symfóniu chutí pani Gizka vždy cíti vo svojej kuchyni pri varení a pečení. Často dostáva otázky, čo najradšej varí alebo čo najradšej pečie, ale ako správna gurmánka sa v tejto sfére nedokáže rozhodnúť a miluje naozaj všetko. Od rýb a mäsa až po zeleninu a samozrejme sladkosti. „Nedávno som upiekla jednu vynikajúcu parížsku tortu. Necestovala som do Paríža! Nie! Použila som obľúbenú čokoládu z Figara a torta bola dokonalá,“ prezradila nám. Práve varenie a pečenie je jej veľkým koníčkom a na konte má aj pár kuchárskych kníh. V tej poslednej Gizka radí: Varte doma, by chcela motivovať predovšetkým mladých ľudí, aby sa nestravovali len vo fastfoodoch, ale aby si radšej navarili doma. Recepty sú chutné, zdravé a rýchle a zvládne ich naozaj každý. Navyše varenie doma veľmi nezaťaží domáci rozpočet.

Dokonalá symfónia Gizky Oňovej

Dokonalá symfónia? Viete, čo to znamená pre pani Gizku? „Pre mňa je dokonalou symfóniou moja rodina! Táto moja veľká rodina! Manžel, deti, vnúčatá, priatelia, bratranci, sesternice. Viete prečo? Pretože sa vzájomne navštevujeme a pomáhame si. V dnešnom svete je najdôležitejšia prítomnosť spoľahlivej a dobrej rodiny. No, ladí nám to spolu.“ Po rokoch účinkovania v relácii Svokra, kde pomáhala slovenským rodinám s ich problémami sa teraz naplno venuje svojej rodine, manželovi Jurajovi, trom deťom a piatim vnúčatám. Práve vnúčatá jej robia veľkú radosť, keďže sa všetky venujú rôznym športovým a pohybovým aktivitám, ku ktorým treba deti v dnešnej dobe skôr nútiť.

Symfónia pohody je v živote dôležitá

V živote je veľmi dôležité mať nejaké koníčky a aktivity, pri ktorých vypneme, či oddýchneme si. Pre pani Gizku je symfóniou pohody všetko, čo rada robí. Pred spaním rada zrelaxuje čítaním kratších poviedok alebo študovaním kníh o varení. „Ďalší taký môj úlet je turistika. Aj za tú cenu, že si sem tam nechám opraviť meniskus, vyleziem ešte aj na Suchú Belú. Manžel je Tatranec, takže Tatry máme prechodené.“ Veľmi dôležité miesto má v jej živote aj jej babinec, teda kamarátky, s ktorými sa pravidelne stretáva. A nielen starý, ale aj mladý. „Ja sa totiž stretávam aj so staršími dámami, ale takisto aj s mladou generáciou. Človek sa obohatí aj z jednej aj z druhej strany. Tak toto sú moje symfónie pohody a aké sú tie vaše?“

Aj Figaro vie, že v živote je dôležité obklopovať sa peknými vecami, preto pre Vás vytvorilo dokonalú symfóniu – Figaro Symfónia mliečna alebo horká, o ktorú sa môžete podeliť so svojimi najbližšími.

Ak si chcete pozrieť celé video s Gizkou sledujte tu:

Parížska torta

Potrebujeme :

na korpus:

6 vajec

150 g masla

150 g práškového cukru

125 g polohrubej múky

150 g horkej čokolády

1 prášok do pečiva

na krém:

500 ml šľahačkovej smotany

250 g horkej čokolády

150 g mascarpone

80 g marhuľového džemu

Príprava korpusu:

Vaječné žĺtky vymiešame s práškovým cukrom a zmäknutým maslom. Pridáme polohrubú múku, roztopenú ale vychladenú horkú čokoládu a prášok do pečiva. Vláčne cesto vlejeme do tortovej formy, ktorú sme vymazali maslom a vysypali múkou. Pečieme pri 160°C asi 40 minút.

Príprava krému:

500 ml šľahačkovej smotany prevaríme s nalámanou čokoládou a ešte necháme variť asi minútu. Zmes dáme do chladničky na 24 hodín (preto je vhodné pripraviť si ju deň vopred). Vychladnutú zmes vymiešame do tuhého krému a pridáme mascarpone. Tortový korpus prekrojíme na dve polovičky, potrieme marhuľovým džemom a 2/3 parížskeho krému. Tortu spojíme a potrieme zvyšným krémom.

Dobrá rada:

Na ozdobu torty použijeme čokoládové hoblinky alebo čokoládovú polevu a Figaro Symfóniu mliečnu alebo horkú.

Dobrú chuť!