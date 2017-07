Vysokoškolský titul Bc. - písať si titul bakalár a priznávať sa k nemu? ZN.sk

Trochu zvláštna otázka, aj keď zvláštna je aj slovenská spoločnosť. Bakalár je vnímaný ako najnižší titul vysokoškolského vzdelania. Hovorí sa, že patrí medzi neuznávané tituly, čo znie smiešne, keďže vo svete existuje vždy nejaký ekvivalent tohto stupňa. Bakalársky diplom je dokladom o dosiahnutí vysokoškolského vzdelania I. stupňa. Na severnom Slovensku a lokálne na mnohých iných miestach, vrátane Bratislavy, je písanie si titulu Bc. považované za dôvod na smiech, či dokonca nežiadúce.

Že ho v zahraničí nepoznajú? Ide o výmysel!

Že vo svete nemá žiadnu cenu je hlúpy HOAX, ktorému stále mnoho Slovákov verí. Je uznávanný a platný azda v celej EÚ, prijímaný je v Spojených štátoch, Kanade, aj mnohých iných svetových krajín. Plnohodnotný je v Anglicku, kde je celkom bežné nájsť ponuky voľných pracovných miest s požiadavkou vyslovene postavenou pre bakalára. Rovnako tak je bez problémov prijímaný v Holandsku, v Škandinávii alebo v Poľsku.

Negatívne vnímanie titulu bakalár

Údajne ide o “podradný” titul, ktorým sa chváli málokto. Dokonca sú v Bratislave pracovné kolektívy a firmy, ktoré obmedzujú písať si tituly, ak nejde o minimálne Mgr, pretože Bc. pri mene znie “smiešne”. Aj takýto nezmysel následne podporuje povedomie o Bc. ako bezvýznamnom titule. Opak je však pravdou. Titul Bc. je dokladom o vzdelaní. Tri roky života stráveného v škole zanechajú dve písmenká pri vašom mene a dokazujú, že ste to celkom neflákali a ste schopní plniť si povinnosti. Pre externého študenta tak často krát ide o doklad o troch rokoch štúdia v čase, kedy jeho život vypĺňajú deti, rodina, vzťahy, a práca, ktorá umožnila nie lacnú školu financovať. Zvládať tak školu popri bežným starostiam dospelého človeka je nie vždy ľahké. Smutné je aj akési zvláštne pohŕdanie niektorými jednotlivcami vtedy, ak si niekto titul uvádza.

Pri spracovaní osobných údajov, prihlášok, na rôznych pozíciách vie ešte stále administratívu a úradníkov popohnať ku komentáru, keď k menu spracúvajú aj titul Bc. Prečo toľké nepochopenie? Kedysi titul Bc. neexistoval. Na základe Bolonskej deklarácie schválenej vtedajším ministrom Ftáčnikom (spolu 29 európskych krajín) sa v roku 1999 schválil model vysokoškoslkého vzdelávania, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2002. 5 rokov štúdia pre získanie Mgr. sa rozdelil. Po troch rokoch majú študenti šancu získať Bc. Zamestnávatelia odvtedy vnímajú titul Bc. ako nedokončené vysokoškolské vzdelanie. Aj v Čechách, z osobnej skúsenosti, vnímali v roku 2007 titul Bc. ako niečo, o čom “vedenie nechce ani počuť”. Ubehlo však viac ako 15 rokov, dávno bol obsah štúdia pretvorený tak, aby malo vzdelanie Bc. význam, prípadne obsahoval aj prax. Výrazne sa však zmenila aj cena školného a náklady so všetkým, čo sa viaže so školou.

Uvádzať, alebo neuvádzať titul bakalár Bc.?

Ak ste získali titul bakalár a zvažujete, či si ho vôbec uvádzať, záleží na tom, aký kolektív máte a kde pracujete. Tam, kde vyvoláte pohoršenie, alebo vyprovokujete výsmešné témy plné invektív, tam už asi viete, že sa musíte zachovať inak. Všade v normálnom svete, ak si spomeniete, že ročné školné povedzme 800 EUR x 3 je vlastne 2 400 EUR, ktoré vám už nikto nevráti, má logiku titul uvádzať. Nič iné vám mimo vedomosti a titul za tých 2 400 EUR nikto nedal. Cena je pritom len príkladom, keďže cena školného je rôzna. Tri roky v škole ste mohli stráviť aj inak. A nakoniec, ak sa vysmievajú tí, ktorí si netrúfli ani tieto tri roky skúsiť, o to viac dôvodov si titul uvádzať. Je to vaše vzdelanie. Ocitnúť sa v kolektíve, ktoré titul Bc. vníma ako výsmech a trápnosť, je smutné. Nakoniec je to vaše zdelanie, vy ste študovali a obetovali svoj čas, tri roky života. Tie testy, seminárky, projekty, prax a nakoniec bakalárku ste odovzdávali po nejakej drine. Za drinou nasleduje odmena.

Užite si tie tri roky, ak pokračujete na Mgr., Bc sa u vás nakoniec dlho neohreje. Súčasné Mgr. štúdium totiž vyžaduje rovnako tak 3 roky. To je ďalších pomyselných 2 400 EUR, spolu 4 800 EUR. To je pre niekoho majland, pre iných dva mesačné platy.