Vypadávanie vlasov, jeho príčiny a tipy a triky na záchranu vlasov

Vypadávanie vlasov je veľmi nepríjemné pre dámy aj pánov a značne znižuje sebavedomie. Je zapríčinené mnohými faktormi, no samotný fenomén vypadávania vlasov možno vysvetliť celkom jednoducho. Vlasy vypadávajú na základe oslabenia vlasového folikulu, čo je väčšinou následkom nezdravej vlasovej pokožky. Správnou starostlivosťou o vlasy a používaním kvalitných produktov na vlasy môžete s vypadávaním vlasov bojovať a docieliť aj elimináciu tohto stavu. Ako na to?

Produkty

Kvalitné kadernícke salóny ako napríklad Donna Uomo používajú pri postupoch starostlivosti a úpravy vlasov len kvalitné produkty. Práve preto máte vždy po návšteve kaderníka pocit, že vaše vlasy sú zdravé a plné života. Používanie kvalitných kozmetických produktov na vlasy je nesmierne dôležité. A aké produkty sú ideálne proti vypadávaniu vlasov?

Veľmi dobré je voliť produkty, ktoré sú určené na vlasy so sklonom k vypadávaniu. Ideálne je voliť produkty bez obsahu sulfátov, čím eliminujete dráždenie vlasových korienkov. Pri umývaní vlasov je kľúčové, aby ste z vlasov poriadne vymyli všetky používané produkty, pretože ich ostatok vo vlasoch môže zaťažovať pokožku hlavy.

Minimalizácia úprav

Ak máte pocit, že vám vlasy veľmi padajú a znepokojuje vás to, mali by ste obmedziť aj styling a tepelné úpravy vlasov. Eliminujte česanie vlasov, aby ste ich zbytočne neťahali a nevytrhávali. Striedajte rozpustené vlasy so zopnutými, no nikdy si ich nesťahujte priveľmi. Vlasy si nefarbite a eliminujte všetky tepelné úpravy ako žehlenie a fénovanie. Namiesto týchto procedúr sa zamerajte na starostlivosť. Použite kvalitné produkty a pokožke hlavy doprajte príjemnú masáž. Stimulujete tak vlasy od korienkov, čo priamo prospieva k cirkulácii pokožky vlasov.

Jedálniček

Všetky negatívne javy odzrkadľujúce sa na našej pleti, či vlasoch sú väčšinou dôsledkom nesprávnej stravy. Jedálniček by mal byť vyvážený a obsahovať dostatok vitamínov A, E, C, D, B2. Pre podporu výživy vlasov sa odporúčajú konzumovať ľanové semienka, ktoré obsahujú omega-3 mastné kyseliny. Ideálne je konzumovať ich v rozomletej forme, kedy si telo z nich vie zobrať všetky potrebné výživné látky.

Rovnako skvelou potravinou v boji proti vypadávaniu vlasov sú vlašské orechy. Taktiež obsahujú omega-3 mastné kyseliny, zinok, biotín a vitamín E. Medzi ďalšie skvelé potraviny, ktoré by ste mali určite zaradiť do svojho jedálnička patria losos, tuniak, kel, grécky jogurt, vajcia, kuracie mäso, ustrice, sladké zemiaky, špenát, šošovica, či avokádo.

Pokiaľ bojujete s vypadávaním vlasov, môžete siahnuť aj po rôznych doplnkoch stravy s obsahom jednotlivých vitamínov. Jedzte potraviny bohaté na železo a snažte sa svoj jedálniček vylepšiť. Tiež si zaobstarajte kvalitnú vlasovú kozmetiku a eliminujte styling vašich vlasov, najmä čo sa týka rôznych tepelných úprav.