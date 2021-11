Mariana Čengel Solčanská dokončila nakrúcanie filmu Slúžka

Režisérka Mariana Čengel Solčanská, ktorej snímky Únos či Sviňa patria medzi divácky najúspešnejšie filmy v histórii slovenskej kinematografie, dokončila nakrúcanie svojej novinky, historickej drámy Slúžka. Poslednými lokáciami, ktoré filmársky štáb navštívil, bolo Múzeum slovenskej dediny v Martine a zámok Slatiňany v správe Národného pamiatkového ústavu Českej republiky. Práve na ňom filmári nakrúcali najväčšiu časť snímky a v jesennej fáze dokončili exteriérové scény a scény s komparzom. V závere sa museli vysporiadať s chladným daždivým počasím, ešte väčšou výzvou však pre štáb bola pandémia koronavírusu, ktorá komplikovala takmer celé nakrúcanie.

„Bolo nepredstaviteľne náročné nakrúcať veľký výpravný historický film v pandemických časoch a v ovzduší absolútnej negácie kultúry. Zatiaľ čo diskutéri posielali umelcov a pracovníkov v kultúre vykladať tovar do supermarketov, my sme vytvárali film reflektujúci vznik Československa,“ hovorí o vzniku snímky režisérka Mariana Čengel Solčanská. „Teraz máme pred sebou etapu postprodukcie, kedy sa bude film strihať a ozvučovať, a dúfame, že o rok sa do kín vrátia diváci v množstvách, aké bývali pred pandémiou.“

Napriek pandemickým obmedzeniam a nepriazni počasia bolo nakrúcanie pre štáb silným zážitkom.

Inšpirovaný románom Hany Lasicovej

Film Slúžka je inšpirovaný rovnomenným románom Hany Lasicovej a rozpráva príbeh dvoch dievčat zmietaných citovou neistotou. V období prvej svetovej vojny prichádza 15-ročná Anka (Dana Droppová) pracovať ako slúžka do vily vysokopostaveného rakúsko-uhorského úradníka (Karel Dobrý) a jeho manželky (Zuzana Mauréry). Ankinou novou rodinou sa stáva zvyšné služobníctvo – kuchárka Kristína (Anna Geislerová), slúžka Líza (Vica Kerekes) či záhradník Štefan (Lukáš Pelč). Okrem nich však získava aj úhlavného nepriateľa – rovnako starú dcéru z panskej rodiny, Resi (Radka Caldová). Nevraživosť sa však postupne premení na sympatie a medzi mladými ženami sa rozvinie romantický vzťah. To všetko v čase, keď ženy nemali ani volebné právo, nieto ešte právo na lásku podľa vlastného výberu. Podarí sa ich vzťahu prežiť alebo doplatí na vtedajšie normy a pravidlá?

„Je zvláštne lúčiť sa s niekým, s kým som tak intenzívne a pomerne dlho trávila čas,“ hovorí o svojej postave herečka Dana Droppová, známa z filmov Sviňa či Hodinárov učeň. „Anka bola v istom zmysle neobyčajný, no vlastne obyčajný človek. Prostredníctvom príbehu jedného života predstaví film životy ďalších postáv a tisícov ľudí žijúcich v tej dobe – nesie rôzne témy, motívy, niektoré sú ale stále funkčné aj dnes a naďalej sa nás týkajú.“

„Pre mňa bolo nakrúcanie Slúžky obdobím ako zo sna. Od skúšania dobových kostýmov po ocitnutie sa na zámku v posteli jednej z komnát… Povedzte – kto z vás môže povedať, že sa na zámku váľal v posteli, ba na nej aj skákal?“ smeje sa česká herečka Radka Caldová, predstaviteľka filmovej Resi. Jedným dychom však dodáva, že je za prvú skúsenosť s celovečerným filmom vďačná, pristupovala k nej zodpovedne a prirástla jej k srdcu. „Verím, že Slúžka bude pre divákov srdcovou záležitosťou. Veľmi jej prajem, aby sa vo svete nestratila, aby zostala silná a statočná.“

Film Slúžka v kinách o rok

Film Slúžka by mal byť do kín uvedený 27. októbra 2022, pri príležitosti 104. výročia vzniku prvej Československej republiky. Producentmi snímky sú slovenská spoločnosť Bright Sight Pictures a česká spoločnosť CINEART TV Prague, koproducentom filmu je Česká televízia. Realizáciu filmu finančne podporil Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie, EURIMAGES, Česká televízia, Pardubický kraj. Partnerom ekologickejšej výroby filmu je SodaStream. Snímku do slovenských kín uvedie distribučná spoločnosť Continental film.