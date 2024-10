Tunguská explózia (1908): Záhada, ktorá doslova otriasla svetom

Až v roku 1927, teda takmer dve desaťročia po udalosti, ruský vedec Leonid Alexejevič Kulik viedol niekoľko výprav do oblasti Tungusky, aby preskúmal miesto explózie. Kulik sa domnieval, že sa jednalo o pád meteoritu, no keď dorazil na miesto, bol prekvapený – nenašiel žiadny impaktný kráter. Čo našiel, boli obrovské plochy lesa, kde stromy stáli vyvrátené smerom od epicentra explózie, čo naznačovalo silnú nárazovú vlnu. V stredovej zóne však stromy stáli, no boli spálené a oholené od konárov.

