Slávna podvodníčka Anna Sorokin (Delvey) tancuje v známej TV šou

Anna Sorokin je unikátny príklad doby. Svet ju pozná aj pod falošným menom Anna Delvey, pod ktorým sa prezentovala pred americkou smotánkou a celebritami. Vydávala sama seba za dedičku bohatého podnikateľa, predstierala, že je z Nemecka a celý svoj svet, pôvod a zázemie vybudovala len vymyslenými príhodami a rečami. Stala sa tak jednou z najznámejších osôb súčasnosti, ktorá získala pozornosť médií a bulváru aj napriek tomu, že bola zločincom. Jej príbeh dokonca tak zaujal verejnosť a filmárov, že pomerne rýchlo vznikla úspešná seriálová podoba na Netflixe s názvom Inventing Anna. Dnes je tak mediálne žiadanou celebritou, že sa ocitla na tanečnom parkete ostro sledovanej populárnej šou Dancing with the Stars so sledovacím náramkom na nohe, ktorý je zladenou súčasťou tanečného odevu.

V tanečnej šou vystupuje pod svojim vymysleným menom Anna Delvey

Kto je Anna Sorokin?

Anna Sorokin sa narodila v Rusku v roku 1991 a vyrastala v Nemecku. Napriek relatívne obyčajnému pôvodu si vysnívala život v prepychu a bohatstve newyorskej smotánky. V roku 2013 sa presťahovala do New Yorku, kde predstierala, že je bohatá dedička menom Anna Delvey pochádzajúca z Nemecka. Vďaka šarmu, sebavedomiu a prepracovanému klamstvu sa jej podarilo preniknúť do elitnej spoločnosti a získala prístup k veľkým sumám peňazí.

Čo sa jej podarilo vyviesť?

Sorokin dokázala oklamať viaceré newyorské banky, hotely, reštaurácie a jednotlivcov tým, že predstierala, že má miliónové dedičstvo. Tvrdila, že má prístup k veľkému fondu v zahraničí, ktorý je dočasne zablokovaný. Tak si požičiavala peniaze od ľudí a inštitúcií s prísľubom, že ich vráti. Medzi jej obete patrili aj jej priatelia, ktorým nechala platiť luxusné výlety a večere. Pritom si budovala imidž úspešnej ženy z vyššej spoločnosti. V roku 2017 sa však jej klamstvá začali rozpadávať. Následne v roku 2018 bola zatknutá za podvody v hodnote viac ako 275 000 dolárov.

V roku 2019 bola odsúdená na štyri až dvanásť rokov väzenia za krádeže a podvody. Odsúdená bola za viacero trestných činov, vrátane podvodu s úvermi a podvodu s hotelmi. Aj keď išlo o zločiny, ktoré poškodili viacero ľudí a inštitúcií, jej príbeh šikovnej manipulácie, klamstva a spôsobu, akým dokázala oklamať systém, si získal obrovský mediálny záujem.

Netflix a jej vzostup ku sláve

Napriek tomu, že Anna Sorokin bola odsúdená za podvody, jej príbeh sa stal fascinujúcim pre širokú verejnosť. V roku 2022 mal na Netflixe premiéru seriál Inventing Anna, ktorý režírovala a produkovala Shonda Rhimes. Seriál bol inšpirovaný jej životom a prípadom, pričom vykresľoval, ako sa Sorokin dokázala prepracovať na vrchol spoločnosti klamstvom. Tento seriál spravil zo Sorokin kontroverznú hviezdu – na jednej strane bola zločincom, na druhej strane ju verejnosť vnímala ako odvážnu a prefíkanú ženu, ktorá dokázala “oklamať systém”. Tento seriál ešte viac zviditeľnil jej príbeh a získal jej status popkultúrnej ikony, a to aj napriek tomu, že išlo o kriminálny čin.

Deportácia a návrat do väzenia

Sorokin bola síce po odpykaní si trestu deportovaná naspäť do Nemecka, ale podarilo sa jej vzoprieť a napriek rozhodnutiu úradov zostať v USA. Po krátkej slobode bola opäť zatknutá imigračnými úradmi a umiestnená do väzby. V súčasnosti je na podmienečnom prepustení, pričom jej pohyb je sledovaný elektronickým náramkom.

Tancovanie Anny Sorokin, teda Delvey pod dohľadom

Jedným z najkontroverznejších momentov Sorokinej kariéry slávy je jej účasť v americkej tanečnej šou Dancing with the Stars. V tejto šou dostala možnosť tancovať napriek tomu, že stále podlieha prísnemu dohľadu. To znamená, že súťaží s elektronickým náramkom na členku, ktorý monitoruje jej pohyb. Je to bizarná kombinácia zábavy a reality, ktorá ešte viac pridáva na jej mediálnej kontroverzii. Zatiaľ čo mnohí ľudia sú pohoršení, že zločinca, ako je Sorokin, oslavujú v televízii, iní ju vidia ako fascinujúcu postavu, ktorá využíva svoju slávu, aby získala to, po čom vždy túžila – pozornosť a uznanie.

Anna Sorokin je klasickým príkladom modernej antihrdinky, ktorá dokázala získať to, po čom túžila, aj keď nie čestným spôsobom. Vďaka svojmu príbehu sa stala hviezdou bulváru a médií, čo vyvoláva otázky o tom, prečo spoločnosť oslavuje ľudí, ktorí porušujú zákon. Napriek tomu, že je stále zločincom, získala to, po čom vždy túžila – život v lesku pozlátka a pozornosť celebritného sveta. Tento paradox z nej robí jednu z najkontroverznejších postáv našej doby, ktorá ukazuje, ako je možné dosiahnuť slávu a úspech, aj keď cena za to bola vysoká.

Na Slovensku nemáme obdobu, ktorá by sa k nej dala prirovnať. Mimoriadny klamár bol muž, ktorý si hovoril Desperado a dodnes s týmto menom vystupuje. Ten svojou kontroverziou dokáže zaujať aj dnes. Hoci nie najmladšiu generáciu, ktorá si nemôže pamätať reality show Vyvolení.