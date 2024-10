Nebezpečenstvá a riziká pre užívateľov na Facebooku: ako a aké?

Facebook sa stal dôležitou súčasťou každodenného života miliónov ľudí po celom svete. Zatiaľ čo jeho vplyv na sociálnu komunikáciu a interakciu je nepopierateľný, platforma čelí čoraz väčšiemu množstvu kritiky v súvislosti s bezpečnosťou, dôveryhodnosťou a ochranou používateľov. Služba nám síce ponúka možnosť nahlásiť problém, no reálnou funkciou a jedinou, ktorá ponúka okamžité riešenie je buď blokovať pisateľa, skryť príspevok, ktorý sa nám nepáči, alebo sa odhlásiť, či celkom zrušiť účet. Hrozba, podvodník, propaganda, dezinformácie alebo podvodná súťaž zostane naďalej bez postihu. Aj v prípade priameho nahlásenia hrozby však hrozba zostáva online. Aj pri veľkom počte nespokojných a ohrozených ľudí by však stále mohla byť šanca, že automatizované služby nazrú na profil nahláseného a neurobia nič. Odpoveďou tak je smerom k nahlasovateľovi správa “Príspevok sme sa rozhodli neodstrániť, pretože neporušuje normy našej kvality...”

Hrozby na Facebooku, ktoré stále trvajú

Aké časté problémy na Facebooku môžeme vidieť a čo takýto problém znamená?

Falošné profily a nedostatočná možnosť overenia identity

Jedným z veľkých rizík Facebooku je nemožnosť overenia toho, koľko účtov má konkrétny používateľ, prípadne či sú tieto účty autentické. Falošné profily môžu byť vytvárané s cieľom manipulácie, podvodov alebo kyberšikany. Bez adekvátnych nástrojov na overovanie identity používateľov je ťažké identifikovať a zabrániť týmto praktikám, čo ohrozuje bezpečnosť celej platformy. Lajky dnes hýbu svetom.

Falošné účty môžu slúžiť na rôzne nekalé účely, ako napríklad phishing (získavanie citlivých údajov) alebo zneužívanie identity, a často sa používajú na šírenie dezinformácií či spamovanie. Neznáme profily môžu byť ukrytými hrozbami, ohrdnutými ex, agresormi. Ktokoľvek môže čokoľvek v kohokoľvek mene povedať. Vydávať sa za niekoho. Vytvárať falošné skupiny a aj zarábať v jeho mene.

Obchodovanie s lajkami a manipulácia virality

Facebook, rovnako ako iné sociálne siete, umožňuje používateľom hodnotiť príspevky prostredníctvom „lajkov“ a zdieľaní. Tieto mechanizmy však vedú k vzniku čierneho trhu s lajkami, kde si používatelia môžu kúpiť lajky a zdieľania na zvýšenie popularity svojich príspevkov. Tento fenomén vedie k umelému zvýšeniu viditeľnosti príspevkov, čo ovplyvňuje to, čo používateľ vidí na svojej News Feede.

Nekontrolované obchodovanie s lajkami môže pomáhať neetickým používateľom a firmám manipulovať verejnú mienku a získať neprimeraný dosah. Denne máme v schránkach ponuky rôznych firiem, ktoré ponúkajú nákup lajkov. Sľubujú reálnych používateľov a nasľubujú všetko možné. Portál hoax.sk analyzoval takéto ponuky a vysvitlo, že najčastejší slovenský poskytovateľ týchto lajkov, ktorý sa neváha pýšiť slovenskými influencermi, ponúka balíky falošných profilov z Brazílie a Argentíny. nič, čo by na Slovensku mohlo byť prínosné.

Zámerné provokácie a manipulácia s príspevkami

Na Facebooku sa často objavujú príspevky, ktoré zámerne obsahujú chybné fakty alebo provokatívne témy s cieľom vyvolať diskusiu alebo rozruch. Aj keď sú tieto príspevky často nevinné na prvý pohľad, môžu vytvárať toxickú atmosféru a nútiť ľudí reagovať emocionálne. Autor príspevku týmto spôsobom cielene zvyšuje viralitu svojho obsahu, pretože viac interakcií znamená väčší dosah. Toto môže viesť k šíreniu nespoľahlivých informácií a k tomu, že takíto autori získajú presne to, čo chceli – pozornosť, aj za cenu toho, že ich obsah je považovaný za klamstvo či provokáciu.

Podvodné investície, deepfake videá a falošné reklamy

Reklamný systém na Facebooku sa stal v posledných rokoch cieľom podvodníkov, ktorí využívajú falošné reklamy na propagáciu neexistujúcich investičných schém, deepfake videí s falošnými verejnými osobnosťami a falošných služieb. Mnoho používateľov na Slovensku a po celom svete sa stalo obeťami podvodných investícií propagovaných prostredníctvom platených reklám na Facebooku.

Podvodníci často využívajú známe osobnosti alebo manipulatívne techniky, aby nalákali obete na rýchle zisky alebo na nákup produktov, ktoré v skutočnosti neexistujú. Facebook síce reaguje na tieto podvody, no často to trvá príliš dlho a mnoho používateľov už medzitým utrpí finančné škody. Na Slovensku sme mali mnohé prípady, kedy Peter Pellegrini údajne podporoval štátne nástroje na investovanie s garantovanými výnosmi. Výnosy, zisky z investovania a podobné sľuby pritom mali byť na neexistujúcich službách. Reálne však šlo o investovanie do kryptomien cez pochybné nástroje bez garancií. Peniaze už ale ľudia nikdy viac neuvidia. Jedným z posledných prípadov bol aj opakovaný príspevok a množstvo podvodných webov, ktoré najskôr upozorňovali na to, že herec Lukáš Latinák zomrel. Akonáhle podvodníci nalákali ľudí na kliknutie, otvorila sa stránka, ktorá ohlasovala, že Lukáš Latinák investoval do zázračného systému malé peniaze a získal obrovský balík a teraz sa ide s týmto nástrojom podeliť s verejnosťou.

Falošné súťaže sú zdrojom zisku. Nie pre vás

Na Facebooku sa objavuje veľké množstvo falošných súťaží. V septembri 2024 to boli hlavne podvodné profily automobilky KIA, ktorá údajne daruje auto. Predtým sme mali opakovane rôzne podvodné súťaže o drahé práčky, kuchyne, dom na kolesách, dovolenky a podobne. Stránky bez histórie, sponzorov a reálneho zdroja cien chcú zarobiť. Tieto súťaže vznikajú v zahraničí, dôverčivých Slovákov lákajú nna tri spôsoby.

Každému píšu osobne správu a tvrdia, že nevyhrali 1. cenu, ale 2. cenu 500 EUR. Zaslepení výhercovia od nadšenia nevidia, že súťaž bola o dovolenku. Podvodník vyláka čísla z platobnej karty, aby peniaze poslal, no reálne ich stiahne. Najčastejší prípad veľmi často naozaj vychádza. Stránky píšu o predaní drahej práčky, či sedačky, ale tvrdia, že je nutné zaplatiť daň 18 EUR, prípadne kuriéra. niekedy dokonca tvrdia, že je nutné zadať číslo karty pre kuriéra. Je to vraj overenie adresy, hoci logicky toto hlava nemá prečo pustiť. Ak niečo tento manéver stiahne, podvodník tvrdí, že peniaze budú vrátené do 24 hodín. Reálne si však otvoril cestu k stiahnutiu ďalších peňazí, ktoré nevráti nikdy a žiadna výhra sa nekoná. Iný typ podvodných súťaží je ten, ktorý priláka viralitu a podvodník následne fanúšikov a popularitu stránok využije na ďalší marketing a predaj priestoru. Ani v jednom prípade nejde o reálnu výhru.

Nedostatočná reakcia na nahlasovanie nevhodného správania a riešení problémov



Keď používatelia nahlásia nevhodné správanie, dezinformácie alebo podvodné príspevky, Facebook často odpovedá, že daný obsah neporušuje pravidlá komunity a necháva ho bez zmeny. Tento systém je častokrát kritizovaný za svoju nedostatočnú efektivitu a neochotu aktívne reagovať na skutočne škodlivý obsah. To vytvára nebezpečné prostredie, v ktorom sa podvodníci a šíritelia nenávisti môžu cítiť bezpečne, a obete takého správania sú často bezmocné.

Práve problémy pri odpovedaní a hľadaní pomoci sa viažu aj na podnikanie. Firmy a agentúry, ktoré prevádzkujú stránky a investujú do reklamy, môžu neustále zažívať problémy. Facebook má mnoho činností automatizovaných. Nie je vzácne, že sú niektoré činnosti, nastavenie reklám, alebo fungovanie stránok blokované, či obmedzené bez vysvetlenia. Alebo aspoň adekvátneho vysvetlenia príčiny. Nájsť v takom prípade pomoc môže byť komplikované. Iný level ťažkostí pre firmy je v prípade prieniku hackera, alebo len šťastného útočníka, ktorý prenikne do účtu, ukradne firemné stránky a napríklad aj prepojenie asociovanej platobnej karty. Nasadí si tak vlastné podvodné kampane, ktoré propagujú nebezpečné investovanie, falošné lieky a iné zázraky. Návrat takýchto peňazí na kartu v niekoľkých stovkách EUR môže byť problém. Používateľ sa musí obrniť trpezlivosťou. Facebook totiž neponúka pri celej svojej sofistikovanosti žiadne nástroje na vyhodnotenie neobvyklej reklamy. Náhle iného formátu, spôsobu komunikácie a cielenia, podozrivo iného budgetu a podozrivého prihlásenia ku kampaniam.

Nenávistné prejavy v komentároch a príspevkoch

Facebook sa stal priestorom pre rozmáhajúcu sa nenávisť, najmä v komentároch a diskusiách pod príspevkami. Útočí sa na menšiny, ženy a jednotlivcov, ktorí majú odlišné názory. Verbálne útoky, vrátane urážok a nenávistných prejavov, sú často veľmi agresívne a vulgárne. Hate speech sa stáva stále častejšou súčasťou diskusného priestoru na platforme, čo prispieva k polarizácii spoločnosti. Facebook čelí kritike za to, že nedostatočne bojuje proti takýmto prejavom a umožňuje, aby sa tento obsah šíril bez dostatočnej regulácie.

Nedávny prípad nálezu na Facebooku, ktorý sa objavil na v príspevku, nám ukazuje mimoriadne drsné nenávistné komentáre. Tie neváhajú hodnotiť narodenie, či nenarodenie konkrétnej slovenskej političky, jej vzhľad, črty tváre a problém nemajú ani s prirovnaniami. Slovenská spoločnosť pritom takéto príspevky plodí, ale aj akceptuje. Prijíma ich ako bežné v rámci svojho spoločenského nastavenia.

Ruská propaganda a šírenie dezinformácií

Na Slovensku, ako aj v iných krajinách, je Facebook platformou, na ktorej sa šíri ruská propaganda a iné formy dezinformácií. U nás je to však vo väčšej miere. Skupiny a stránky šíriace nepravdivé informácie majú často veľký dosah a ich obsah sa šíri rýchlejšie ako snahy o jeho vyvrátenie. Facebook nefiltruje dostatočne efektívne takéto informácie a upozornenia na dezinformácie sú skôr vzácnosťou. To prispieva k tomu, že dezinformácie môžu mať veľmi silný vplyv na verejnú mienku a často sú ťažko vyvrátiteľné. Situácie, udalosti a príspevky už od čias koronakrízy, napriek vyvráteniam a uvedení vecí na správnu a pravdivú mieru naďalej majú svoje verzie a dezinformácie, pretože sú živené práve konkrétnym typom ľudí. Sú to ľudia, ktorí majú čas, chuť a sú odhodlaní opakovať svoju pravdu.

Kým všade inde ľudia žijú svoje životy, prežívajú svoje povinnosti, chodia do práce, venujú sa rodine a zmysluplným činnostiam, dezinformátori vkladajú časovú investíciu do svojej misie. 100x vyvrátené klamstvá sú však nič voči 5 000 príspevkom, opakovaniu a emóciám v hlavách ich šíriteľov. Zásadný fakt, prečo je Rusko dobré a v našej krajine nie je problém sa pýšiť jeho podporou, alebo verejne vytvárať zbierky na podporu regiónu v Rusku, ako tomu bolo nedávno v jednej slovenskej obci, je celkom hore. V našej vrcholovej politike sa objavujú politici, ktorí otvorene a verejne nazývajú protiruských politikov najväčšími vulgarizmami. So zaťatou päsťou skandujú heslá o súdruhoch, vyjadrujú sa kladne k Rusku a prehliadajú agresiu a vojnové zločiny, ktorých sa táto krajina dopúšťa každý deň. Za takýchto podmienok sa podpora opakovaným heslám, hoci nepravdivým, berie ako trend. Sympatizovanie. Pocit správnej strany, či väčšiny.

Najsilnejšia dezinformácia prežívajúca už celé roky:

Príbeh o tom, že sa vojna začala v roku 2014, lebo CIA agenti… Sme už počuli. Počuli sme aj o tom, čo sa dialo na východnej Ukrajine, niečo o tom, kto na koho útočil. Vieme však aj o iných zdrojoch – https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/02/17/origin-of-artillery-attacks/. Na Facebooku však nachádzajú uplatnenie ľudia s názormi, že za to mohlo CIA, Amerika, pretože tento príbeh je ako rozprávka pre dospelých. James Bond už nestačil. Ukrajina predsa musí zostať pod nadvládou ruského vplyvu, inak je akýkoľvek iný scenár o sprisahaní. Keď Rusko potrebuje zámienku, veľa herectva k tomu nepotrebuje. Propaganda vyhladí aj drsné hrany na príbehoch. “Postojom schvaľovania ruského útoku a jeho nejakých historických nárokov na územie Ukrajiny vlastne schvaľujeme prípadné nároky nadšencov Trianonu na územie Slovenska. Útok by bol v poriadku. A to sa nám už páčiť nebude. To je dobrý paradox!” upozorňuje Tomáš Šalmon z hoax.sk

V roku 2022 sme mohli vidieť jednu veľmi silnú dezinformáciu v rôznych variáciách počas úvodu roka. Hoci civilizovaný svet tvrdil, že Rusko pripravuje podivné manévre a možno útok na Ukrajinu, proruské účty, proruskí dezinformátori vrátane slovenských politikov neváhali vyvolávať vášne a útočiť na tieto miesta. Údajne si vymýšľajú agresiu, pretože žiadna vojna nebude. Podobne spisovateľ Banáš. Krčmoví povaľači s Facebookom kritizovali a vrieskali, že ide o provokáciu a sprisahanie NATO, USA, či EÚ. V momente, keď Rusko naozaj zaútočilo na Ukrajinu, mnohé takéto príspevky autori začali meniť, odstraňovať a stíchli. Niektoré dezinformačné stránky zmeraveli. Iní politici začali meniť slová, aby nevyzneli hlúpo. Existovali ľudia, ktorí sa vysmievali “krivému obvineniu” a príspevok im na Facebooku zostal zaseknutý pre pracovné povinnosti. Autor knihy Temná kniha slovenského internetu (MARTINUS.SK | BUX.SK | PANTARHEI.SK) Tomáš Šalmon na takýto príbeh upozorňuje v jednom z príbehov knihy.

Reklamné cielenie na dôchodcov a zraniteľné skupiny

Reklamný systém Facebooku umožňuje veľmi precízne zacielenie reklám na konkrétne demografické skupiny. Tento mechanizmus však často vedie k tomu, že dôchodcovia sú cieľom podvodných reklám na „zázračné lieky“, falošné lekárske služby a iné pochybné produkty. Mladší používatelia si nemusia všimnúť rozsah tohto problému, keďže každý používateľ vidí iné reklamy na základe svojho veku a preferencií.

Tento reklamný systém zneužívajú podvodníci na to, aby manipulovali so zraniteľnými skupinami obyvateľstva, ktoré sú často menej technicky zdatné a ľahšie podliehajú manipulácii.

Opakované hrozby a pokusy

Správcovia stránok poznajú opakované nekončiace pokusy falošnej podpory a správ od údajného Facebooku. Upozorňujú, že vaše konto bude blokované za nevhodné správanie. Alebo inú činnosť. Napriek tomu, že každá stránka ma týchto správ desiatky, stále sa nájdu nové a nové pokusy písať s falošnými tvrdeniami. Ba čo horšie, na niektoré pokusy naozaj admini stránok naletia, odkaz kliknú a postupujú podľa inštrukcií. Dokonca neváhajú uveriť, že reklamy sú pozastavené pre chybné číslo karty a poskytnúť správne. Sú pokusy, ktoré by mal Facebook definitívne zablokovať a pri opakovanom používaní nebezpečného správania aj eliminovať.

Kyberšikana a stalking

Kyberšikana je na Facebooku čoraz väčším problémom, najmä medzi mladistvými. Používatelia sú často vystavení online útokom, posmechu alebo hrozbám, ktoré môžu mať vážne psychologické následky. Stalking – sledovanie a obťažovanie iných používateľov cez sociálne siete – je tiež častým javom, a obete majú len obmedzené možnosti, ako sa brániť. Obrana a nástroje sú minimálne. Mnohé udalosti nachádzajú riešenie jedine vtedy, ak existuje prejav šikany a stalkovania až v reálnom svete a je na videu. Prípadne ak ide o známu osobnosť. Bežný verejne neznámy človek s týmito ťažkosťami pomoc nenachádza. Často nevie, že je v probléme, ktorý by mal mať a môže mať riešenie. Pozor. Často ani samotní šikanátori a slakeri netušia, že mnohé z toho, čo robia, je za hranicami zákona, aj hranicami morálnymi. Tejto téme sa podrobne venuje kniha (Ne)bezpečný internet.

Neodhalený malvér a phishingové útoky

Na Facebooku sa často šíri malvér a phishingové odkazy, ktoré sa maskujú ako neškodné príspevky alebo odkazy na zaujímavé videá. Phishingové útoky sa snažia vylákať od používateľov prihlasovacie údaje alebo iné citlivé informácie. Účty sú následne predmetom obchodovania, sú využívané na sieťové útoky, ovplyvňovanie virality a na rôzne ilegálne aktivity. Ak nezmenia profilové fotografie a históriu, meno a archív fotografií, ich činnosť môže byť pripisovania vášmu menu a vášmu konaniu. V momente, keď píšu výhražný email prezidentovi, vyhrážačom ste vlastne vy. Až do chvíle náročnejšieho dokazovania, že tomu tak nie je. Prísť o účet sa dá ľahko. Nepoužívaním dvojstupňovej ochrany, silného hesla, alebo prílišnou dôverčivosťou voči rôznym pochybným príspevkom, správam a odkazom. Tieto odkazy sa môžu šíriť cez falošné účty alebo kompromitované účty priateľov, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že používatelia kliknú na škodlivý obsah.

Falošný odkaz na falošný Facebook môže prísť pokojne emailom. Email môže vyzerať, akoby bol originál od služby, no to neznamená, že ním naozaj je.

Odkiaľ email je je možné nahliadnuť jednoducho myšou nad konkrétnym odkazom.

Falošný facebook, čiže akýkoľvek facebook, ktorý je na inej ako https://facebook.com doméne, môže vytvárať dojem, že ste odhlásený a musíte sa prihlásiť. Ba dokonca môže chcieť aj iné údaje.

Upozornenie na záver:

Facebook je tak rozsiahly a rozťahaný, že nedokáže pokryť potreby každej krajiny a každého jedného človeka. Práve jeho veľkosť je jeho slabinou. V mnohých smeroch jeho nedostatkov je potrebné opakovať kritiku a robiť aj na vlastnej pôde maximum preto, aby dôsledky jeho nedokonalostí boli čo najmenšie. Hltači dezinformácií nikdy nepriznajú, že hltajú dezinformácie. Ak neodpovedáte pedofilovi a agresorovi, nezastavili ste ho. Len sa presunul na inú obeť. Ak sa tak stalo a máte dôkazy o jeho činnosti a istotu, že môže ísť o Slováka, je vhodné upozorniť políciu. Na tomto článku sme spolupracovali aj s portálom HOAX.SK a zároveň využívame možnosť upozorniť na veľmi zaujímavú a tematicky potrebnú knihu, ktorú sme do redakcie v elektronickej podobe získali práve od autora knihy. Čitatelia sa majú na čo tešiť.

