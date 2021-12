Viete, aké boli začiatky dnes veľmi populárnej PPC reklamy?

Pay-per-click (skrátene PPC) je v súčasnosti veľmi obľúbený model internetovej reklamy. Ako už názov napovedá (pay per click doslovne znamená platba za klik), inzerent pri ňom platí nie za zobrazenie reklamy, ale až za klik na túto reklamu.

Začalo to webovým adresárom

Každému, kto sa v súčasnosti nejakým spôsobom venuje online marketingu, je PPC dobre známym pojmom. Najčastejšie sa spája s internetovými vyhľadávačmi ako Google, či Bing. Stretnúť sa s ním však dá aj pri správe sociálnych sietí, keďže aj sociálne siete ako Facebook, Instagram, LinkedIn a mnohé ďalšie ponúkajú PPC ako jeden z reklamných modelov.

Zaujímali ste sa však niekedy o históriu PPC? Prvenstvo pri „vynájdení“ tohto modelu si nárokujú viacerí. Prvýkrát sa však forma PPC reklamy objavila zrejme v roku 1996 vo webovom adresári Planet Oasis. Išlo o desktopovú aplikáciu s odkazmi na internetové stránky. Takže zjednodušene povedané, niečo ako Zlaté stránky.

Od skeptických začiatkov po miliardový biznis

K efektívnej PPC kampani ako ju poznáme dnes mal síce tento prvotný počin relatívne ďaleko, ale základy boli položené. S konceptom PPC reklamy v internetovom vyhľadávači prišla spoločnosť GoTo (neskôr premenovaná na Overture, dnes je súčasťou Yahoo!) v roku 1998.

V priebehu najbližších rokov sa stal celosvetovo najpoužívanejším internetovým vyhľadávačom všetkým známy Google. Reklama sa v ňom prvýkrát objavila na sklonku roka 1999. PPC model prišiel o 3 roky neskôr.

To, že poskytovanie reklamného priestoru (vrátane PPC modelu) nie je len nejakou okrajovou záležitosťou, dokazuje aj fakt, že napríklad v roku 2014 mal Google príjmy z reklamy vo výške zhruba 45 miliárd amerických dolárov. Aby vám bolo jasné aká veľká suma to je, celkové príjmy Googlu vtedy činili 66 miliárd. To znamená, že príjmy z reklamy tvorili takmer 70% zo všetkých príjmov tohto kalifornského giganta.

Zdroj obrázka: Autor: TierneyMJ / Shutterstock.com