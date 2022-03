Módny blog: Najlepšie módne trendy na jar/leto 2022

Keďže sa dni predlžujú a sú čoraz teplejšie, môžeme konečne upriamiť našu pozornosť na módne trendy jar/leto 2022! Aj keď tento článok pravdepodobne čítate v teplej mikine a so šálkou čaju v ruke, máme pre vás dobrú správu – príjemné teplé večery sú už za rohom. Čo nás teda tento rok čaká a neminie?

Trendom sú výrezy

Bez ohľadu na dámsku alebo pánsku módu, trendom tejto sezóny budú rozhodne výrezy. Uvidíte ich všade, kam sa pozriete. Platiť bude slovné spojenie ďalší deň, ďalší vystrihnutý kúsok. Celebrity v súčasnosti tento trend absolútne milujú, čo značí, že sa za chvíľu začne objavovať úplne všade. Samozrejme, výrezy zaznamenali svoj návrat na módne prehliadky už na jar/leto 2021, ale tento rok sú späť, a sú ešte o niečo odvážnejšie. Vidieť ich môžete na klasických tričkách, no skutočne bravúrne vyzerajú na rôznych druhoch šiat bez ohľadu na to, či sa jedná o elegantné spoločenské šaty, klasické minišaty, alebo šaty na večierok, ktoré z vás urobia sexy dračicu. Výstrihy rôznych veľkostí a tvarov nájdete však nielen na šatách, ale takmer na všetkom, čo znamená, že existuje štýl pre každého, kto má záujem tento trend vyskúšať.

Odhaľte sa ešte o niečo viac

Návrhári nám tento rok pripravili naozaj horúcu sezónu. Okrem výstrihov, výrezov a odhaleného spodného prádla chcú, aby sme sa odhaľovali ešte viac a vždy, keď je to len trochu možné. Už je to nejaký čas, čo sme na módnych prehliadkach videli minisukne (myslíme tie skutočne mini), ale musíme priznať, že nám aj trochu chýbali. Tento rok sú však späť. Budú sa nosiť rovnako denimové a športové mini sukne, ako tie elegantné a štýlové, ktoré sú súčasťou premyslených dámskych kompletov. Zvoľte k nim napríklad zaujímavé čižmy alebo lodičky a rozhodne neuniknete pohľadu žiadneho okoloidúceho.

Oblečte sa do farieb

Horúcim trendom tohto roka sú farby. V móde sú v podstate akékoľvek farby a ich bláznivé kombinácie, no o niečo väčší priestor na módnych prehliadkach dostala túto sezónu limetková zelená, maslová žltá, a ružová vo všetkých svojich odtieňoch. Nezáleží pri tom na tom, či tieto farby zvolíte na spodnej bielizni, na sukni, šatách, na doplnkoch, alebo sa do nich zahalíte kompletne celá.

V móde sú naďalej aj pastelové farby, ktoré vyzerajú úžasne na kožených bundách, kabátoch, ale aj na topánkach. Inšpiráciu môžete načerpať aj na módnych blogoch, vyskúšajte napríklad CCC blog, kde sa dozviete aj to, aké topánky sú momentálne najviac v kurze. Popustite pokojne uzdu svojej fantázii a tvorte kombinácie s klasickými farbami, vytvárajte výrazné akcenty, a pútajte na seba pozornosť hýriacimi farbami. Tento rok rozhodne môžete.

Nohavicové kostýmy so štýlom

Pokiaľ vám odhaľovanie sa nie je veľmi blízke, nevadí. Určite vás poteší, že na scénu sa vracajú dámske nohavicové kostýmy. Či už vzorované, farebné, obtiahnuté alebo oversized, všetky tento rok dostanú priestor a vám dajú možnosť v nich zažiariť. Veď čo je lepšie ako nohavicový kostým? Jedine nohavicový kostým v naozaj výraznej farbe. Môžete ich nosiť do práce, na spoločenské podujatia, alebo len na prechádzku do mesta. Skvelé na nohavicových kostýmoch je to, že si k nim môžete obuť tenisky, sandále, alebo lodičky. Vybrať si môžete naozaj akýkoľvek druh módnej obuvi, ktorá je momentálne dostupná, a to aj za veľmi prijateľné ceny napríklad na e-shope alebo v kamenných obchodoch CCC. Váš outfit bude tiež vyzerať rovnako štýlovo, či už si ku kostýmu oblečiete saténový top, alebo biele tričko.

Zdroj obrázkov: CCC