Adam Mišík a speváčka Sima v československom duete Bez tebe

Nezameniteľný feeling Adama Mišíka a tanečné rytmy populárnej slovenskej speváčky Simy – to je československý duet „Bez Tebe“, ktorý vznikol na diaľku a rozpráva o láske, ktorá si vždy nájde cestu, a to v ten najprekvapivejší okamih.

Československý duet Mišík + Sima

„Dlho som mal chuť spraviť duet so speváčkou, ale v Česku a na Slovensku je ich momentálne málo. Simu som si pamätal, ale nikdy sme nemali možnosť sa stretnúť. Keď vzniklo demo Bez Tebe, tak som si povedal, že to k nej musím dostať. A podarilo sa!“ hovorí Adam Mišík o počiatkoch singlu. Vzhľadom na vyťaženosť oboch interpretov prebiehala spolupráca na diaľku.„Pôvodne to nemala byť vyložene vzťahová pieseň, ale v tomto spojení by to bola škoda, tak sme to prekopali,“ dodáva Adam s tým, že o produkciu sa opäť postaral jeho dlhoročný spolupracovník a kamarát Enthic.

„Táto skladba je z môjho uhla pohľadu o tom, ako si dvaja ľudia dlho nechceli pripustiť, že je v ich vzťahu viac, ako si mysleli, že bude. Je to o tom, ako sa aj napriek snahe nezamilovať sa zamotali do niečoho, čo už nevedia ovládať,“ približuje význam textu Sima a dodáva, že sa nechala inšpirovať začiatkom vzťahu s jej súčasným priateľom.„Je to o tom, ako sa dvaja ľudia prestanú stretávať, pretože začnú mať pocit, že ich kamarátsky vzťah je ohrozený. No časom si aj tak musia priznať, že to nezvládli, a že skutočná láska si cestu vždy nájde,“ uzatvára svoje rozprávanie speváčka.„S touto témou sa dokáže stotožniť každý. Veľká láska a príťažlivosť väčšinou prichádzajú v ten najmenej očakávaný moment,“ dodáva Adam.

Celý príbeh podčiarkuje farebná undergroundová snímka z dielne Ondřeja Silného, ktorý má na svedomí, napr. klip k poslednému singlu „NEZAPOMENOUT“. Tentokrát nás režisér berie na divokú párty do štýlového brnianskeho baru SPOT.

Bez tebe



Adam Misik x Sima – BEZ TEBE

Autoři: Adam Mišík, Simona Hégerová, Josef Bieniek

ISRC: CZUM72300813

(P) 2023 Universal Music

