Idete na dovolenku? Kefku a zubnú pastu doma nenechávajte!

Týždenná dovolenka alebo len predĺžený víkend? Obvykle je jedno, či sa balíte na deň, dva alebo týždeň, niektoré veci si so sebou skrátka musíte vziať. To platí aj pre svätú štvoricu starostlivosti o zuby – kefku, pastu, medzizubnú starostlivosť a ústnu vodu. Mali by ste ich používať denne, takže by sa do batohu mali vojsť na každú cestu. Preto nezaškodí pár tipov, ako si všetko potrebné zbaliť a ušetriť nejaké miesto v batožine…

Kompaktná kefka nie je problém

Veľká časť z nás zostáva verná klasickej zubnej kefke. Zohnať ich v skladacej podobe už nie je problém. Ideálne môžete siahnuť po celej cestovnej sade od značky Curaprox. V balení nájdete ich najjemnejšiu kefku, malé balenie zubnej pasty a dve medzizubné kefky. Skrátka to najdôležitejšie, čo potrebujete na dennú ústnu hygienu.

Elektrická kefka samozrejme vyčistí zuby precíznejšie. Potrebujete naň ale viac priestoru, ale v cestovnom variante sa nevyrába. Zbaliť si na cesty svoju obľúbenú elektrickú kefku tak znamená len ju skrátka dať do cestovného puzdra. Do toho sa ale zmestí okrem tela kefky a hlavice aj medzizubná kefka alebo škrabka na jazyk.

Menšie balenie zubnej pasty a vody sú samozrejmosťou

Aj týždeň dovolenky zvládnete s menším balením zubnej pasty alebo ústnej vody. Klasické 75ml balenie zubnej pasty totiž spotrebujete za približne dva a pol mesiaca. Preto vám na cesty pohodlne stačí 15 ml, čo sú klasické malé balenia pást, ktoré bežne zoženiete. To isté platí o ústnych vodách. Pri nich vás po prvé nepustia s 250 ml ústnej vody do lietadla a po druhé stačí naozaj 95 ml na týždeň. Tú si môžete zakúpiť raz a potom si do malej fľaštičky odlievať z klasického veľkého balenia.

Nezabúdajte na starostlivosť o medzizubné priestory

Zubná niť je sama o sebe veľmi nenáročná na priestor, takže si môžete so sebou zobrať jej klasické balenie. Uľahčiť si používanie môžete špeciálnymi špáradlami so zubnou niťou flosspick. Používajú sa ľahko a zvládnete to aj bez zrkadla, čo pri klasickej zubnej niti môže byť niekedy zložitejšie.

Medzizubné kefky sú pomerne krehkou záležitosťou. Na kefky s kompaktnou rukoväťou nie je problém zohnať puzdro. Do toho sa vám zmestí viac veľkostí i viac kusov, keby sa vám podarilo niektorú z kefiek zničiť.

Krásne úsmevy aj na dovolenke

Ľahko dostupné cestovné verzie pomôcok na ústnu hygienu zničia všetky naše výhovorky, že sa na dovolenke nemožno poriadne starať o zuby. Ľahko si totiž zbalíte všetko, čo potrebujete, aby ste zuby nezanedbávali.

Autor: www.nazuby.eu