Čierna a purpurová, jeden z výnimočných milostných príbehov holokaustu

Bratislava, 20. septembra 2022 – Jeden z najneobyčajnejších milostných príbehov holokaustu – to je výnimočný román Čierna a purpurová, ktorý vydalo vydavateľstvo Lindeni. Poľský autor Wojciech Dutka sa nechal inšpirovať skutočným príbehom esesáka a mladej Slovenky v nemilosrdnom svete koncentračného tábora Osvienčim. „Čierna a purpurová rozpráva príbeh veľmi zložitého vzťahu medzi dvomi mladými ľuďmi, ale predovšetkým ukazuje komplikovaný vzťah medzi katom a jeho obeťou,“ napísali na portáli Głos Kultury.

Čierna a purpurová – príbeh z Osvienčimu

Milena Zingerová, mimoriadne hudobne nadaná Bratislavčanka, pochádza z váženej židovskej právnickej rodiny a práve sa stala študentkou konzervatória. Jej bezstarostný život však preruší vypuknutie 2. svetovej vojny. Zingerovci sa okamžite stávajú občanmi druhej kategórie, ktorí musia každý deň bojovať o prežitie. Franz Weimert už v puberte stratil vieru v cirkev aj vlastnú rodinu, podľahol vplyvu nacistickej ideológie a vstúpil do Hitlerjugendu. Po smrti brata, ktorý padol počas bojov za Varšavu, sa prihlásil ako dobrovoľník do SS. Rýchlo prestáva rozlišovať medzi dobrom a zlom… A na jar 1942 si vyberá službu v koncentračnom tábore Osvienčim. Práve tam smeruje aj Milena s prvým ženským transportom. Vystrašené dievča odsúdené na pomalú smrť chce za každú cenu prežiť peklo nemeckého vyhladzovacieho tábora. A osud jej dáva šancu: má zaspievať na narodeninovej oslave svojho nepriateľa…

Príbeh lásky inšpirovaný skutočnými udalosťami

Príbeh Mileny a Franza je inšpirovaný takmer neuveriteľnými, no skutočnými udalosťami, ich prototypmi boli reálne postavy Bratislavčanky Heleny Citrónovej a rakúskeho mladíka Franza Wunscha. „Hoci sa námet lásky esesáka a židovskej väzenkyne v Osvienčime môže javiť ako lacný trik, autorovi sa podarilo sprostredkovať celý rad emócií bez toho, aby sa uchýlil k patetickým komerčným ťahom. Zložitosť vzťahu medzi hlavnými hrdinami je jemnou, spletitou pavučinou prepletajúcou prítomnosť, minulosť a budúcnosť,“ zhodnotili na portáli Histmag, ktorý sa venuje histórii. „Ide o komplexný príbeh, v ktorom nie sú zjavné odpovede. Nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Dokonca aj nechuť a odpor, ktorý Milena chová k Franzovi. Všetko je otázkou individuálnych rozhodnutí a šťasteny. A najmä najväčšej sily na zemi: lásky k životu a k iným ľuďom.“

Rovnako pozitívne napísali o knihe aj na literárnom portáli Granice.pl: „Čierna a fialová spája literárnu fikciu a historické udalosti a mala by byť zaradená do zoznamu povinného školského čítania. Vnoríte sa do príbehu a zostanete v ňom a v tichu ešte dlho po jeho skončení. Reč emócií a výrazné postavy vás nútia k jasnému rozhodnutiu, že treba urobiť všetko preto, aby sa história neopakovala.“

Kto je Wojciech Dutka

Wojciech Dutka je poľský spisovateľ, učiteľ a historik. Vo svojej tvorbe sa zameriava najmä na historické romány a populárne-náučnú literatúru. V roku 2014 obhájil doktorát na Jagelovskej univerzite v Krakove. V rovnakom roku získal štipendium od The Jewish Foundation for the Righteous. Jeho najúspešnejším románom je kniha Čierna a purpurová.