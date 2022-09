Recenzia: román Predstava o tebe z pera herečky Robinne Lee

Americká herečka, Robinne Lee, prichádza so svojou knižnou novinkou Predstava o tebe (2022), ktorá vychádza vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ.

(Ne)zvyčajný príbeh

Kniha prináša príbeh Solène Marchandovej, majiteľky galérie v Los Angels, ktorá sa neplánovane ocitne na koncerte svetoznámej mládežníckej chlapčenskej kapely August Moon, ktorú jej dcéra s kamarátkami zbožňujú. Solène, hlavná hrdinka knihy, je 39-ročná rozvedená žena, ktorá vychováva svoju dospievajúcu dcéru Isabelle. Keď Danielovi, Solèninmu exmanželovi a Isabellinmu otcovi, kvôli pracovnej vyťaženosti nevychádza, aby navštívil koncert chlapčenskej kapely s dievčatami ako doprovod, poprosí Solène, aby tam išla ona. Nie je z toho nadšená, lebo mala iné plány, no vidí, ako sa dievčatá tešia a nechce im prekaziť radosť, hlavne svojej milovanej dcére.

Súčasťou lístkov, ktoré majú zakúpené, je aj stretnutie s členmi kapely, kde sa dostanú do ich blízkosti a majú krátky priestor porozprávať a odfotiť sa s nimi. Hneď od začiatku preskočí iskra medzi Solène a jedným z členov kapely, 20-ročným Hayesom Campbellom. Postupne sa chémia medzi nimi akosi zväčšuje a dohodnú si ďalšie stretnutia. Asi každý čitateľ očakáva, že pri tak známej osobnosti, akou je v knihe Hayes, sa ich láska skôr či neskôr prevalí aj na verejnosti a bulvár si ju nájde. Je už len na Solène a Hayesovi, či tieto tlaky ustoja a či ich cit prekoná aj tieto prekážky. No nie sú to len oni dvaja, ktorí sú v hre, rozhodnutie Solène samozrejme ovplyvňuje aj to, že má dcéru Isabelle, ktorú by táto okolnosť zasiahla v rôznych aspektoch. Vydrží ich vzťah naozaj všetky prekážky?

Solène

Postava Solène je v knihe skutočne prepracovaná, je to typ protagonistky, ktorú si čitateľ iste od prvej strany obľúbi. Pôsobí veľmi vyrovnane, má stály charakter počas celej knihy, nemení sa. Je inteligentná, rozvážna, vyzretá a krásna žena s francúzskym šarmom a noblesou. S bývalým manželom a otcom Isabell sa nestretáva často, no majú vcelku normány vzťah, aj napriek tomu, že Daniel má už inú partnerku. Stretnutie s Hayesom a nadviazanie vzťahu s ním prináša korenie do jej života, pocit, že je opäť pre niekoho príťažlivá. Vzťah s Hayesom si užíva, napĺňa ju pocit byť znovu šťastná a mužom obdivovaná po všetkých stránkach. Najprv jej to celé príde ako úlet alebo milostná hra, ktorú si chce nachvíľu vyskúšať, no ich vzťah prerastie v niečo hlbšie a ona začína mať strach, že sa to prevalí na verejnosti, že ich vzťah sa im už nepodarí skrývať. Najviac sa však bojí reality, že to zistí Isabelle. Celkovo sa zamýšľa nad tým, ako to bude všetko napredovať a čitateľ to celý čas s ňou veľmi intenzívne prežíva.

Veľmi osviežujúce na knihe je aj to, že so slávnou celebritou sa nedá dokopy fanúšik, ale žena, ktorá o kapele toho veľa nevie, a hlavne, nie je nijakým spôsobom jej obdivovateľom. To prináša ich vzťahu úprimnosť, čistotu a jedinečnosť: „Tú prvú noc po našom obede v hoteli Bel-Air, zatiaľ čo chalani poskakovali na pódiu v Staples Centre, som sa doma zamkla v spálni a do Googlu zadala „Hayes Campbell“- Vyhodilo mi to tridsať miliónov odkazov, čo presahovalo hranice môjho chápania. A tak som to skúsila znovu. Dvakrát. V priebehu nasledujúcich troch hodín som stiahla pol fľaše Shirazu, zatiaľ čo som sa prehrýzala webstránkou za webstránkou, kde bolo o Hayesovi všetko: Novinové správy, fotky, videá, blogy, blúznenie fanúšičiek. Ódy na jeho vlasy.

Po celý ten čas Isabelle vo svojej izbe oproti telefonovala s kamoškou a nemala ani potuchy, že jej matka padá do čiernej diery. Že do nej skáče hlavičku.“

(Ne)obyčajná láska

Medzi Solène a Hayesom preskočí iskra hneď pri prvom stretnutí. Chémia funguje dokonale, no rozumejú si aj v rozhovoroch a trávení spoločného času. Vekový rozdiel takmer 20 rokov tu nie je až tak bádateľný. Hayes je známy tým, že sa mu páčia staršie ženy. Ako celebrita obletovaná ženskými fanúšičkami, no zväčša 13-ročnými dievčatami, nemá o ženy núdzu a má aj viacero vzťahov a úletov. Naopak, Solène je rozvedená, nemá žiadneho partnera. U oboch ich vzťah začne vnášať inú atmosféru do ich dní. Pre Hayesa je to akési „uzemnenie“ jeho výstrelkov s kapelou, pocit pokoja a opojenia po žene, ktorá sa mu skutočne páči. Pre Solène je to znovuobjavenie pocitu šťastia s mužom, pocitu, že ju niekto má rád a páči sa mu.

Hoci sama si na začiatku myslí, že ide len o akýsi úlet, veľmi rýchlo si ju Hayes získa svojou príťažlivosťou, mladíckosťou, rozhovormi, vyzretosťou v mnohých smeroch, schopnosťou zachovať pokoj, ale netreba opomenúť ani milostné okamihy, ktorými ju opantá a ktorých je, mimochodom, v knihe pomerne dosť. Jej cit k Hayesovi sa rodí pomaly, postupne, no intenzívne a hlboko: „Sedel tak blízko pri mne, že som cítila vôňu jeho pokožky. Santalové drevo alebo céder. A limetka. To ma dostalo. A ešte ma dostalo, ako sa na mňa pozeral. Toto nebolo v pláne. Niežeby som nejaký plán mala. Ale určite som nepredpokladala, že tento chalan prevráti za päť minút, čo sme boli spolu, všetko naruby.“

Ich láska hneď od začiatku knihy pôsobí veľmi čisto, priateľsky, ľahko. Ich stretnutia a dialógy na niektorých miestach akoby boli scenárom vo filme a trošku odbiehali od reality. No napriek tomu väčšinou pôsobia uveriteľne. Ich vzájomný cit iste upevňuje aj to, že obaja pôsobia vyzreto, dokonca aj Hayes, napriek svojmu pomerne mladému veku, aj keď objavia sa aj momenty, keď pôsobí presne ako dvadsiatnik. V podstate celý príbeh pôsobí dosť reálne, akoby sa naozaj mohol stať. Autorka veľmi pekne vykreslila rôzne fázy ich vzťahu, krásne a bezstarostné dni, no i dni plné ťažkostí. Zaujímavým aspektom je, že Lee nám celý čas ukazuje vzťah dvoch osôb pohybujúcich sa vo svete kultúry, aj keď každého v inej oblasti. No to, čo knihu robí veľmi originálnou je fakt, že zobrazuje vzťah celebrity a všetky peripetie a úskalia, ktoré si takýto vzťah na jeho fungovanie vyžaduje (časová tieseň, fyzická aj psychická vyťaženosť, strata slobody).

Svet kultúry a šoubiznisu

Knihu osviežuje prepojenie dvoch svetov z kultúry, sveta hudby a sveta umenia. Veľmi často sa v knihe objavujú pojmy z výtvarného a sochárskeho umenia, mená umelcov, no nielen to, knihu ozvláštňujú aj názvy módnych značiek v oblasti oblečenia, obuvi, módnych doplnkov, či dokonca parfumov. Týmto kniha pôsobí ozvláštnene, „kultúrne vložky“ robia samotný text a plynutie deja zaujímavým, určite ho nespomaľujú, ani „nevyrušujú“.

Kniha prináša pomerne detailný opis života slávnej celebrity, a opis okolností, ktorými musia celebrity čeliť každý deň – nabitý harmonogram, davy fanúšikov, neustála prítomnosť ochranky, manažérov, bulváru, prísne stráženie súkromia. Toto robí knihu rozhodne pútavou, lebo autorka opisuje túto oblasť pomerne reálne a odkrýva stránky, ktoré nie sú vždy verejnosti známe. A podstatné je aj to, že odkrýva nielen tie pekné stránky, ktoré väčšina fanúšikov vníma, ale aj tie temné, a to strata slobody a vyčerpanosť… Príbeh nám odkrýva aj skutočnosť, že sláva do veľkej miery ovplyvňuje aj súkromný život celebrít, najmä ich vzťahy a často je veľmi náročné ustáť niektoré okolnosti. Skrytú stránku v šoubiznise známej osoby autorka iste odpozorovala aj zo svojho života a okamihov, ktoré má prežité.

Informácie o knihe Predstava o tebe: