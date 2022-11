Aký obrus si zaobstarať na vianočný stôl?

Už sa nemôžete dočkať, až tu naozaj zase budú Vianoce? Chodíte do obchodov okukovať vianočné darčeky aj sladkosti pre deti, premýšľate, ako si tento rok vyzdobíte dom? Už kontrolujete vianočné svetielka, či niektoré nie je rozbité, premýšľate, na ktorý strom na záhrade ich rozvesíte? A ako vyzdobíte byt?

Vianoce majú jedinečné kúzlo

Vianočné sviatky niektorí z nás milujú, iní ich naopak skoro nenávidia. Majú svoje kúzlo, napriek tomu niektorým k srdcu jednoducho neprirástli. Ten zhon okolo nich, zháňanie darčekov, výzdoba, pečenie koláčikov a predvianočné upratovanie totiž dajú poriadne zabrať. Keď k tomu pripočítame fakt, že obchody ovládli Vianoce už niekedy koncom septembra, nie je sa ani čomu diviť.

Čo na to ale tento rok ísť trochu inak a Vianoce si urobiť tak nejako po svojom? Na zhon sa vykašľať, neriešiť, čo nestihnete? Stačí prestrieť obrus na vianočný stôl, naň položiť pár kúskov koláčikov a stretnúť sa s blízkymi. Čo by ste na to povedali?

Obrus ​​vyberte s rozmyslom

Čo si budeme rozprávať, ponuka obrusov je v obchodoch široká, až nám koľkokrát prechádza zrak a nevieme, pre aký sa rozhodnúť. Tí šikovnejší z nás to možno vzdajú, kúpia si látku s vianočným motívom a ten obrus si ušijú, čo ale my ostatní, ktorí to nevieme? My vyrazíme do obchodu a snažíme sa ho jednoducho nejako vybrať. Ako?

Krok prvý: Aký materiál zvoliť?

Obrus ​​na sviatočný stôl by mal vyzerať slávnostne, má dotvoriť celkový dojem z miestnosti. S plastovým obrusom to rozhodne nedocielime, preto by sme sa mali poobzerať po textilnom obruse. Ten býva najčastejšie z bavlny, ktorá znesie aj vysoké teploty prania, takže nie je potrebné sa báť dať ho do práčky na vyšší stupeň. Aj škvrny sa z neho dajú odstrániť, pokiaľ sa o obrus napriek tomu bojíte, môžete si cez neho zaobstarať ešte priehľadný obrus.

Krok druhý: Tvar obrusu

Aký tvar má váš stôl? Podľa toho by ste mali vyberať aj tvar obrusu. Treba si však povedať, že aj na okrúhly stôl nemusí nutne prísť len okrúhly obrus, dobre na ňom bude vyzerať aj štvorcový alebo obdĺžnikový obrus.

Viete, že okrem klasického obrusu na celý stôl si môžete zaobstarať aj behúň na stôl? Ten zakryje len stredovú časť stola, je takou modernou vianočnou dekoráciou. Rozprestrieť ich môžete aj na jednofarebný obrus.

Krok tretí: Rozmery obrusu

Aj rozmery obrusu vyberajte s ohľadom na stôl, ktorý doma máte a chcete naň obrus prestrieť. Počítajte s nejakým tým presahom, pokojne to môže byť aj 25 cm na každú stranu. Záleží na tom, či chcete obrusom stôl zakryť, alebo má časť zostať odhalená.

Krok štvrtý: A čo farba a motív?

Farba je ďalšia zásadná vec, ktorú nesmiete pri výbere obrusu podceniť. Normálne by mala ladiť s ostatným vybavením interiéru, na Vianoce je ideálne staviť na niektorú z vianočných farieb, teda červenú, modrú, bielu, zelenú alebo striebornú.

A motív? Keď vyberáte vianočný bytový textil, stavte aj na vianočný motív. Soby, hviezdy, vločky, stromčeky, ozdoby aj zasnežené dedinky majú zelenú.