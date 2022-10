Zo soboty na nedeľu vraciame čas o hodinu. Spíme rovnako!

Zo soboty 29.10.2022 na nedeľu 30.10.2022 si posúvame čas na hodinkách o hodinu späť, konkrétne z 3.00 h SELČ (stredoeurópskeho letného čas) na 3.00 SEČ (stredoeurópskeho času). Úsmevné titulky, ktoré opakujú spojenie “pospíme si o hodinu dlhšie” vyznievajú o to viac vtipnejšie, ak ich číta rodina s deťmi. Lenže rovnako tak bezdetné páry, študenti a mnohí mladí sa v nedeľu neriadia hodinkami, ale vstávajú podľa potreby samotného organizmu. Preto sa posun hodín organizuje na nedeľu, aby sa dotkol čo najmenšieho počtu ľudí chodiacich do práce. Zároveň sa vyhol komplikáciám v spojoch, pracovnej dobe, v otváracích dobách podnikov. Drvivá väčšina z nás tak vstáva automaticky pre vnútorne nastavené hodiny. Spíme tak rovnako. Titulky sľubujúce dlhší spánok akoby nepatrili z tohto sveta a nepísali ich rodičia malých detí.

Nebude vám to povedomé? Moderné televízory, mobilné telefóny a počítače meniť nemusíme. Sú prispôsobené, aby posun času registrovali a upravili si ho sami. Utrpenie zažívame len pri mikrovlnkách, práčkach, elektrických trúbach a tých hodinkách, ktoré je problematické o hodinu vrátiť. Po pol roku znova lovíme v pamäti, ktoré tlačidlá na hodinkách majú potrebnú funkciu a na chvíľu pouvažujeme, prečo na tých hodinkách nevyužívame ďalšie funkcie, ktoré ponúkajú. Nezabudnite skontrolovať čas na kamerovom systéme, vo fotoaparáte, alebo v autokamere. Jej časový údaj totiž nebude sedieť s tým, čo sa odohráva pred objektívom.

Neposúvať čas vôbec? Posun odložený na neurčito

V roku 2021 prebiehali snahy o zmenu v systéme posúvania času. Stanoviť sa mal ako stály čas ten letný. Európska únia sa však v tejto zdanlivo jednoduchej otázke nedohodla. Došlo k odloženiu na neurčito, najneskôr na rok 2027, kedy by sa otázka mala znova otvoriť. Posúvanie času komplikuje tarifné systémy, časovače, hodiny, meradlá, časovače, pracovné doby a výkazy. Rovnako tak aj zdanlivo nepodstatné údaje, ako je časová známka v serverových procesoch a zápisoch, spúšťanie procesov, dĺžke trvaní a podobne. Napriek tomu, že IT segment je ten najlepšie prispôsobený a čas sa v ňom mení takmer všade automaticky bez zásahu človeka.

Otázne je najmä to, ktorý čas je lepšie ponechať počas celého roka. Zimný, alebo letný? Vlády krajín si priali skôr zimný čas, kým obyvatelia väčšiny krajín letný. Zimný čas by výrazne skrátil deň – pracovný deň v rámci práce, čo je len ťažko predstaviteľné pre pracujúceho človeka. Po príchode domov z práce by nás totiž čakal kratší deň, skorší západ slnka a aj skoršie vstávanie. Bežný človek v takom prípade má menej denného svetla a kratší deň pre svoj voľný čas, rodinu, prácu v záhrade, čokoľvek iné. Na šťastie do roku 2027 sa o zimnom čae azda nebude viac uvažovať.