3 triky na spojenie elegancie a športového štýlu

Ak už pri samotnom spojení slov „športový“ a „elegantný“ mierne prekvapene nakloníte hlavu a budete sa čudovať, čo môže z takejto kombinácie vzísť, no na druhej strane to pôsobí celkom zaujímavo a znie to ako riešenie vašich večných stylingových dilem, potom ste na správnej adrese.

Ako efektívne skĺbiť eleganciu a športový štýl v duchu sporty chic? Oblečenie, topánky a doplnky, ktoré vytvoria WOW efekt, máte doslova na dosah ruky, napríklad v predajni 50style.

Sporty chic – hit alebo nevydarený experiment?

Športový štýl si spájate s outfitmi venovanými cvičeniu – šmykľavé legíny, farebné tielko a froté čelenka na čelo, ktorá účinne pomáha v boji proti stekaniu potu do očí, ktorý je výsledkom intenzívnej námahy? Na rozdiel od zdania to nie je jediné možné riešenie, najmä ak zvolíte štýl sporty chic.

Čo sa vlastne skrýva za týmto názvom? Športová elegancia nie je nič iné ako spojenie prvkov ležérneho športového a mestského štýlu s casual akcentmi v stylingu. Aby ste dosiahli želaný konečný výsledok, je mimoriadne užitočné vyvážiť styling – outfity by nemali byť príliš ležérne, príliš formálne ani príliš elegantné. Znie to komplikovane? Mýlite sa! Nasledujúce tri triky vám pomôžu vytvoriť pohodlné a módne štýly.

Efekt WOW na 3 spôsoby – športové pohodlie a elegancia

1. Zameňte obuv na opätkoch za tenisky

Ihličky pridávajú pár centimetrov navyše, no povedzme si úprimne, ťažko nájsť také, ktoré zabezpečia celodenný komfort používania. Z tohto dôvodu milovníkom športovej elegancie odporúčame nahradiť ich športovými teniskami, ktoré sa na rozdiel od zovňajšku dokonale hodia k ležérnej klasike do kancelárie, ako je kostým s dlhými, širokými nohavicami, sukňa a hladké tričko s krátkym rukávom a dokonca aj midi alebo maxi šaty.

Podľa vlastného vkusu si môžete vybrať tenisky v štýle ugly shoes, teda masívne lifestylové topánky osadené na zväčšených, nápadných podrážkach (napr. Fila Electric Flow Wmn, Nike Crater Remixa či Puma Kaia Platform Hazy Summer) alebo tiež staviť na univerzálnejší a decentnejší dizajn, ktorý ponúkajú adidas Court Bold, tenisky New Balance WL373 alebo nadčasové Converse Chuck Taylor All Star Madison Mid.

2. Stavte na farby

Hoci monochromatické prevedenie vyzerá veľmi štýlovo, v jeho prípade je veľmi jednoduché vytvoriť nudný a nevýrazný styling. Ako tomu zabrániť? Najlepšie je použiť výrazné, energické farebné akcenty, napríklad v podobe intenzívnej ružovej, sýtej kelly zelenej, oranžovej, žltej, fialovej alebo akejkoľvek inej farby, ktorej prítomnosť nemožno prehliadnuť. Úlohu doplnkov k jednofarebným elegantným štylizáciám môžu zohrať napríklad pánske hodinky alebo šiltovka, dámska kabelka, rôznofarebná ľadvinka, vak a akýkoľvek iný detail, ktorý naruší jednoduchosť celku a dokáže, že najhorúcejšie módne trendy vám nie sú cudzie.

3. Nebojte sa nevšedných kombinácií

Športová elegancia vyzdvihuje zdanlivo nezlučiteľné kombinácie, o ktoré by sa nepokúsil žiadny iný módny trend. V sporty chic sú povolené takmer všetky hmaty, a tak sa mikiny typu crewneck s krátkym strihom (napr. Feewear Kamet) kombinujú so vzorovanou maxi sukňou a balerínkami alebo teniskami. Oblekové nohavice sa zase používajú ako stylingový spodok pozostávajúci zo športovej podprsenky, ako napríklad dostupnej vo 50style Up8 BRA Finley alebo Nike Bra W NK AIR DF INDY a oversize bundy. Vytvorený celok doplníme taškou a la aktovkou a teniskami na rovnej podrážke.

Sporty chic na každú peňaženku

Ako teda vidíte, sporty chic má veľký potenciál a efektívne štylizácie si podľa týchto pravidiel dokáže vytvoriť naozaj každý. Ak máte pocit, že vám túto sezónu ukradla srdce práve kombinácia pohodlia a nadčasovosti, tak určite navštívte obchod 50style, kde na vás čakajú športové ponuky od tých najznámejších výrobcov za veľmi výhodné ceny.

