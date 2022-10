Slávny švédsky balzam a premena zázračnej kozmetickej ikony

Pred dávnymi časmi žili dva bratia s veľkými podnikateľskými snami a tie sa im podarilo viac než naplniť. Príbeh pôsobí tak trošku rozprávkovo, ale cesta k úspechu bola predsa len trošku tŕnistá. Faktom však zostáva, že kozmetický gigant bratov af Jochnick a jich priateľa Hellstena pôsobí na trhu už viac ako päťdesiat rokov a len o niečo menej má produkt, ktorý sa stal kozmetickou ikonou.

Produkt, ktorý sa nazýva Zázračný balzam, je už veľa rokov symbolom švédskej spoločnosti Oriflame. Pôvodne očný krém sa zrodil v roku 1970 a veľmi rýchlo si vydobyl svoje miesto medzi kozmetickými produktami vo veľa domácnostiach po celom svete. Jeho fantastické zjemňujúce a vyživujúce vlastnosti, ktoré mu zapožičiava včelí vosk, vitamín E a prírodné oleje viedli k tomu, že sa z neho stal balzam na univerzálne využitie.

Príroda v hlavnej úlohe

Firma si vždy zakladala na tom, že sú jej produkty inšpirované švédskou prírodou, ktorú podporuje veda a navyše sa už dlhú dobu zaoberá otázkou udržateľnosti. Preto aj ikonický Zázračný balzam získal v tomto roku úplne novú podobu a inovatívne zloženie. Stále je to váš starý známy, len jeho zloženie oveľa viac rešpektuje našu planétu. Obsiahnuté ingrediencie sú z 99,9 % prírodného pôvodu, čo bolo dosiahnuté použitím obnoviteľného prírodného oleja. Balzam zároveň obliekol nový kabátik so širším uzáverom na jednoduchšie používanie, vďaka ktorému dokážete vytrieť celý obsah do posledného kúska. K tomu ešte pripočítajte o 20 % nižší obsah plastov a získate výrobok s výrazne menším dopadom na životné prostredie.

Zázračná jednoduchosť

V jednoduchosti je krása, a preto nie je potrebné vymýšľať zložité kombinácie. V Zázračnom balzame sa preto snúbia iba účinky včelieho vosku, vitamínu E a zmesi prírodných olejov. Včelí vosk pomáha pleť upokojovať a zjemňovať, udržuje ju hydratovanú, hladkú a zdravú. Vitamín E predstavuje silný antioxidant, ktorý chráni pokožku pred voľnými radikálmi, upokojuje ju a poskytuje ochranu vrchným vrstvám pokožky. Mimoriadne výživná a hydratačná zmes ricínového a slnečnicového oleja, ktorá sa veľmi podobá tukom prítomným v pokožke, preniká hlboko a intenzívne pleť vyživuje a chráni zvnútra. Táto kombinácia dokonale ošetrí každý kúsok vášho tela.

Krása je viac ako vzhľad

Oriflame sa dlhodobo riadi filozofiou Beauty by Sweden, ktorá predstavuje spôsob, ako si dopriať zdravší a krásnejší život. Tento prístup nie je iba o vonkajšej kráse, ale tiež o tom, ako sa celkovo cítime, nabáda k plnení snov, nájdeniu vlastného štýlu a životnej rovnováhy. Presne tieto veci hľadá v živote asi každý z nás, poďme si ich dopriať, pretože život musíme žiť tu a teraz!