Zubná hygiena: Ako sa dopracovať k zdravým zubom?

Každý by chcel mať lesklé a zdravé zuby. Prvým krokom je osvojiť si správnu techniku ​​čistenia. Nie je to nič zložité a naučiť sa ju môžete kedykoľvek. Potom pre vás bude oveľa jednoduchšie vyhnúť sa problémom so zubnými kazmi alebo s krvácaním a zápalmi ďasien.

Naučte sa správnu techniku ​​čistenia zubov

Naneste množstvo pasty veľkosti zrnka hrášku na mäkkú zubnú kefku. Priložte ho ku krčku zubov pod uhlom 45 stupňov, aby sa vlákna kefky dostali k miestam, kde sa najviac drží zubný povlak. Odstránením plaku zmiernite možnosť vzniku zápalu alebo krvácania ďasien.

Existuje mnoho spôsobov čistenia zubov. Toto je spôsob, ktorý je jednoduchý na naučenie, šetrný a zároveň účinný. Základom tejto techniky sú jemné vibračné pohyby. Stačí začať veľmi drobnými krúžkami a postupne sa dopracovať k vibrácii. Dôležité je, aby ste si zuby nečistili horizontálne, dochádza potom k obrusovaniu zubnej skloviny. Jemnými vibráciami čistite predné a zadné plochy zubov, pre záhryzovú plochu zubov použite horizontálny pohyb.

Dočištenie zubov

S bežnou zubnou kefkou si nevyčistíte dokonale zadné zuby. Preto je odporúčané ešte použitie jednozväzkovej zubnej kefky. Jeden drobný zväzok vláken sa ľahko dostane do ťažšie prístupných miest v ústach s dočistením.

Čistenie jednozväzkovou kefkou vykonávajte podobne ako s bežnou kefkou, iba bez použitia zubnej pasty, na sucho. Vlákna kefky musia smerovať medzi zub a ďasno a do priestorov medzi zubami. Je potrebné, aby sa vlákna kefky rozprestreli. Preto na kefku mierne zatlačte a vykonávajte jemné vibračné pohyby. Dokonale vyčistené zuby spoznáte podľa toho, že sú po prejdení jazykom hladké.

Cesta k zdravším zubom nemusí byť zložitá

Naučiť sa správnu techniku čistenia zubov nie je nič ťažké a dá sa naučiť aj v dospelosti. Ľahko ju potom naučíte aj svoje deti. Mechanické čistenie kefkou je najdôležitejšou časťou ústnej hygieny a pokiaľ ju zvládate, môžete tak úspešne predísť vzniku kazov problémov s ďasnami.

