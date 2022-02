Torta na oslavu a slávnosti: Ako a čím si doma ozdobiť tortu?

Určite už u vás nastala situácia, kedy ste na poslednú chvíľku nezohnali tortu, či už pre svoje ratolesti, alebo na nejakú oslavu. Ak ste aspoň priemerná pekárka, upiecť a ozdobiť tortu, by nemal byť problém. Ak si netrúfate na nič náročnejšie, môžete začať s najjednoduchšími tortami, ako sú cheesecake či piškótová torta. Sú jednoduché a veľmi chutné. Nehovoriac o tom, že zdobenie torty je veľká zábava. Dá sa to na mnoho spôsobov, použiť môžete fantáziu aj šikovné rúčky detí.

Ako a čím ozdobiť tortu? (improvizácia, aj klasika)



Zdobenie ovocím

Možností ako ozdobiť tortu, je nespočetné množstvo. Ak nie ste práve najkreatívnejší a najšikovnejší dekoratér, výborne vám poslúži ovocie. Je krásne farebné, voňavé a veľmi chutné. Nehovoriac o tom, že je aj zdravé. Fantázii sa medze nekladú a môžete ich poukladať, ako sa bude páčiť vám. Môžete ho rozložiť na celú plochu torty, alebo len na kraje, je to na vás. Medzi najobľúbenejšie ovocia na zdobenie určite patrí lesné ovocie, banány, ananás, ale môžeme siahnuť aj po exotickejšom ovocí ako sú figy či mango.

Jednoduché zdobenie farebnými lentilkami či gumenými cukríkmi

Nie je nič jednoduchšie, ako pekne farebne vyzdobiť tortu lentilkami. V tomto prípade je torta vhodná skôr pre deti ako dospelých. Ozdobiť ju môžete celú, alebo vytvarovať nejaký tvar, srdiečko, mesiačik, alebo čo vás napadne. Často sa zdobia torty aj gumenými medvedíkmi. Deti ich proste milujú a nemusíte byť ani slávna Nigella Lawson, aby ste to zvládli.

Zdobenie čokoládou, keksíkmi a orieškami

Hádam medzi najobľúbenejšie zdobenia tort patrí práve čokoláda, rôzne kekse či orechy. Vyzerá to efektne a chutí veľmi dobre. Je na vás, či polejete celú tortu čokoládou a potom len ozdobíte orieškami a keksíkmi. Na oživenie môžete použiť aj lístky mäty či kúsky ovocia. Ak si niekto trúfa na trochu náročnejší proces, môžete si z čokolády vytvarovať rôzne tvary. Čokoládu nalejte do formičiek, na to určené a dajte zamraziť.

Elegantné torty s kvetinami

Najmä dámy sa potešia nádhernej torte, ktorá bude ako letná záhrada s farebnými kvietkami od výmyslu sveta. Pokiaľ sa neodhodláte na výrobu kvetov z marcipánu, to je totiž zložitejší proces, na trhu sú dostať rôzne jedlé kvety. Prípadne, ak máte záhradku, a v nej kvety, môžete použiť na zdobenie sirôtky, ružičky či púpavu. Efektne vyzerá aj torta ozdobená levanduľou.

Pokročilejšie gazdinky zdobia radi marcipánom

Tu už môžeme hovoriť o skoro profesionálnom zdobení. Trh nám ponúka rozličné marcipány, rôznych chutí a farieb. Zvyknú sa zdobiť celé, keď sa marcipán vyvaľká a natiahne na celú plochu torty. Kto má aspoň trochu umeleckého ducha, vie z marcipánu vytvarovať rozličné postavičky, zvieratká, kvietky…

No čo, vy by ste si trúfli na niektorú tortu?