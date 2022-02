TOP 7 dôvodov prečo veľká torta nie je a zároveň 5 prečo je dobrý nápad

Veľká torta na svadobnej oslave musí byť. Neraz chceme aspoň jednu ako tú ústrednú, hlavnú, ktorá sa na svadobných fotkách pri slávnostnom rozkrojení torty bude nachádzať na dobrom mieste s dobrým svetlom a bude hlavne ako chutná dekorácia na očiach. Upiecť takú tortu, ozdobiť a skladovať, to je veľká výzva. O to viac, čím väčšia torta to je. Hovoríme pritom o naozaj veľkých tortách, niekoľkoposchodových, či váhovo presahujúcich 20 – 25 kilogramov.

Keďže sme pred rokmi mali možnosť pohybovať sa v gastropriemysle a v oblasti organizovania svadieb, tak trochu pôjde o reálnu inšpiráciu k článku, prečo veľká torta nemusí byť dobrý nápad. A napokon aj pár dôvodov pre aspoň do polovice vyrovnanie misiek váh, prečo ním byť môže.

(1) Veľká torta je cenovo náročná

O veľké torty nie je až taký záujem. Ich cena môže naozaj kolísať a odvíjať sa od mnohých faktorov, aj premrštených odhadov. Ľahšie sa cena upravuje pri dohadovaní vzhľadu a je bežné cenu premrštiť. Záleží od zhotoviteľa. No pri veľkej váhe sa naozaj dá do celej prípravy schovať aj nejakých 50 eur navyše a vy skrátka nemáte s čím porovnávať, pretože každá torta je jedinečná. Pri veľkých tortách sa hovorí o drahých aj preto, že si žiadajú viac ľudí aj technológii. Nechcete predsa, aby pri príprave veľkej torty spodné poschodie skyslo, kým sa autor prepracuje k tomu hornému.

(2) Je aj technicky a časovo náročná

Ťažšie sa vyrába. Formy na torty, hoci sa to nemusí zdať, nachádzajú uplatnenie aj tie klasické. Na menšie etapy, horné časti a klasické prvky sa môže použiť bežná tortová forma na pečenie. Využitie nájde aj populárna silikónová forma, ktoré sú za určitých okolností šetrnejšie k pečivu. O to viac je to potrebné, ak ide o čas a precíznu prácu. Nejeden dizajn ťahá tortu do výšky a tak si vystačí s rozmerovo klasickými formami na pečenie.

Pečenie veľkých korpusov si vyžaduje formy na mieru, ale tiež sa využívajú viaceré hranaté tvary, ktoré sa pospájajú a orežú. Používanie veľkých foriem je skôr v zahraničí – to si žiada priestrannejšie pece. Spájaním hranatých korpusov Tým vzniká riziko vyššieho objemu krému. Vhodná kombinácia pečiva a výplní ale toto riziko znižuje. Pečenie torty trvá dlho, no ešte viac príprava plniek, zdobenie a tvarovanie. Pokrývanie marcipánom si žiada veľké množstvo materiálu a aj jeho prenášanie je náročná záležitosť vyžadujúca improvizáciu. Napríklad zrolovanie papiera, ktorý vyrolujete pomaly až nad pripraveným korpusom.

(3) Ťažšie sa prenáša

V USA sú špecializované zariadenia so spoločenskými priestormi a kuchyňou, ktoré sa postarajú priamo na mieste o výrobu torty vo vychladených priestoroch a ich prevoz na vozíčku priamo do sály. Minimum pohybu, pretože veľká torta skrátka veľa váži. Pri prevozoch objemnejších cukrárskych kreácii sú nutné rôzne opatrenia. Neraz sa udejú nehody, pretože na cestách je vozidlo vystavené zákrutám, červeným, semaforom, premávke, pribrzďovaniu. Vzdialenosť od výrobne po slávnostné miesto konečnej spotreby je kľúčové.

(4) Skladovanie do momentu „M“ a termíny

Príprava veľkých toriet si žiada rezerváciu termínov a veľký predstih. Výrobcovia si radi nechajú zaplatiť, ak chcete objednávať v hodine dvanástej. Pre vyťaženosť cukrárskych prevádzok, či súkromných osôb je to pomerne opodstatnené. Náročné je však skladovanie takejto torty. Kým ešte chladné mesiace umožnia presunúť tortu do zimnej záhrady, ubrániť pred psami, mačkami a neželanými návštevami v domácnosti, vo výrobniach si to žiada priestory a veľké chladničky.

Horšie je, že priestory, kde sa koná svadba, musia byť tiež vybavené chladením pre takéto torty. Veľké chladiarenské miestnosti s chladnou klímou, nie však mrazničky, čo poškodí polevy a zdobenie torty, aj vnútornú konzistenciu. Skladovanie je veľkou výzvou a je dôležtí vedieť, aké možnosti majú na mieste konania oslavy.

(5) Nutná rýchla spotreba, pretože chladničky sú obmedzené

Po rozkrojení vzniká rovnaký problém. Možno ešte väčší. Pečenie torty a jej dovoz nie sú jediné kapacitné problémy. Po rozkrojení torty si aj zvyšok žiada skladovanie. Svadobčania, alebo účastníci podujatia po návrate domov už nemajú rezerváciu priestorov. Na mieste sa už môže konať celkom iné podujatia, no miesto v bruchu stále nie je dostatočné na to, aby sa v ňom ocitol zvyšok torty. Poznáme tak bežný problém – kam s naporciovanou tortou. Už v samotnej domácnosti, doma vo vlastnej kuchyni, nenachádzame priestor a v mrazničke veľa krát tiež. Rozdelenie výslužky priateľom si žiada, aby boli po ruke samotní priatelia, alebo tí, ktoré sa postarajú o rozvoz. Tým prenášame problém so skladovaním na obdarovaných, ktorí zväčša takúto „starosť“ prijímajú s radosťou.

(6) Je to potravina… sto ľudí a sto chutí

Pri potravinách skrátka počítame s tým, že každá má nejakú chuť, svoju kyslosť, alebo môže byť alergénom. Je sto ľudí a sto chutí, je dobré poznať zloženie torty, no alergik sa im sám prirodzene bude vyhýbať. Aj pri neznalosti receptúr a obsahu. Na druhej strane sú tu ľudia. Vyznávači života bez cukru, počítajúci kalórie, cukrovkári, alebo len ľudia, ktorí neriskujú neznáme chute. Pri kalkulácii adekvátnej torty podľa osadenstva to netreba preháňať. Veľká torta môže byť v ohľade na počet ľudí, naozaj príliš prehnaný luxus.

(7) Pozor na prírodné zákony (gravitácia, teplo atď)

Spomínate si na slávny film Pásla kone na betóne a záverečné minúty? V nich sa pri horúcom vzduchu v aute roztápala torta a nevyzerala tak príliš vábne. Pri veľkých tortách sa musí hľadieť na čas oveľa dôraznejšie. Pri teple sa môže meniť stabilita niektorých prvkov, polevy a pod. Dôležité je brať ohľadom na gravitáciu a to aj pre prípadnú potrebu presúvať a prenášať tortu samotnú. Poschodové torty si vyžadujú improvizáciu, alebo hľadanie vhodných materiálov. Cukrári ich poznajú.

Ak nejde o tortu na želanie, vedia si poradiť osvedčenými skrytými etažérkami – poschodiami z plastu vhodného pre potravinárske účely. AJ keď, žiaľ nie vždy je jasné, či použitý materiál je naozaj vhodný na potravinárske účely. Videli sme už poschodové torty vystužené drevenou, aj keď čistou a leštenou preglejkou. Pri prenášaní dávajte veľký pozor pri zotrvačnosti a na fyzikálne zákony. Veď, poznáme to z mnohých amerických komédií. Že áno?

Žiaden strach, veľká torta má aj svoje výhody

Mať ťažkú, krásne zdobenú tortu na slávnostnej ceremónii, obchodnom podujatí, či svadbe, je spoločenská záležitosť. Na jednej strane, aj podľa samotného podujatia a účelu, môže byť braná ako prehnaný gýč, a preto je vhodné ustriehnuť, či je jej veľkoleposť adekvátna. Aby adekvátnejšia príležitosť naopak nemusela dosiahnuť tento objem preto, že ste si prekvapenie už vystrieľali inokedy väčšou tortou. Ak už veľkú, potom myslite aj na jej výhody. Praktické, či spoločenské.

(1) Stála síce majland, no plné svoju úlohu dokonale?

Hlavnou úlohou veľkej, nie teda malej torty, je naplniť určité očakávania. Očakávate, že ľudí zaujme? Že si ju budú fotiť, rozprávať o nej, že pritiahnete ľudí na oslavu? Postavili ste marketing podujatia na výnimočnej torte, či cukrárskom umení? Ak má úspech a ľudí láka, neľutujte. AK majú veci svoju úlohu zvládnutú a cieľ sa naplní, je to azda tá najdôležitejšia vec a pochybnosti tak odložte.

(2) Jeden z hlavných bodov programu slávnosti

Či už ide o svadbu, ceremóniu, slávnostné uvedenie nového modelu auta, budovy, ulice, dôležitej medzinárodnej zmluvy, čohokoľvek, torta v konkrétnom tvare a veľkom objeme bude vždy lákadlom fotografov. O to viac, ak pri jeho rozkrajovaní stojí kľúčová osoba slávnosti. Torty v tvare pripomínajúcom účel podujatia, napríklad v tvare auta, ihriska a pod, sú vďačným objektom fotografov. V programoch podujatí tak majú svoju dôležitosť a dá sa na ne spoľahnúť. Pri plánovaní programu svadby je dnes celkom bežné, že „krájanie torty“ má ako kľúčový medzník v celom programe, svoju vlastnú hodinu. Má teda význam.

(3) Veľká torta nasýti viac ako len prítomných

Torta je bežnou súčasťou výslužky. „Veď čo už iné s ňou, kým neskysne?“ zároveň je tým vďačným obsahom balíčkov, ktoré je možné ponúknuť po susedoch a priateľoch, medzi obchodnými partnermi a pod. Na kráľovských oslavách je torta o to viac dôležitejšia, že je akýmsi dôležitým priateľským gestom. Kúsok torty z kráľovských slávností Britskej kráľovskej rodiny už bol neraz obchodovateľným artiklom pre zberateľov čudesných vecí. A vôbec nejde o lacnú záležitosť. Pár tisíc libier za tortu zo svadby Charlesa a Diany sa už v predaji objavilo. Pochopiteľne mrazená. Ak teda ste na významnom podujatí a preháňate to s obchodnou vynaliezavosťou, je to síce bizarné, ale aj takto sa dá zarobiť.

(4) Torta poteší chute

Veľké torty môžu byť kombináciou chutí. Kým jedno poschodie sa môže orientovať na ovocné chute, iné na krémové, ďalšie na čokoládové. Myslite na to, keď budete tortu navrhovať podľa svojich želaní. Nezabudnite potom, ktorý priestor je v akých chutiach ladený. Oslovíte tak aj náročnejších stravníkov na slávnosti. Torta v každom prípade poteší chute tých, ktorí si „šetria miesto na tortu“.

Je takých viac. Láka svojim vzhľadom, no už nemusí byť taká dobrá, ako dobre vyzerá. Mnohí teda tŕpneme, najmä svadobčania a objednávatelia toriet na komerčné podujatia, aby aj výsledok na jazyku stál za to. Oči sa nenajedia. Hlava si pamätá, no ak torta nezachutí, vizuálny dojem to naštrbí.

(5) Originál zostáva v pamäti, aj na fotkách

Je objektom inšpirácie, porovnávania, aj ohovárania. Či chceme, alebo nie. Je to tak. Na slávnostiach a svadbách sa kedysi vôbec nefotilo. Až postupne sa stávali fotoslužby dostupnejšie. Ešte 20 rokov dozadu bolo nezvyčajné vidieť niekoho, že by si snímku 36 obrázkového filmu míňal na záber torty. Dnes má fotoaparát každý. Aj ten, čo si to nechce priznať, hoci je vlastníkom aj dvoch telefónov. Fotíme si aj to, čo si nikdy nepozrieme. Pôvodnú tortu, ak zaujme vzhľadom, si odfotia mnohí. Pri významnej udalosti a rozkrajovaní o to viac. Zostáva v pamäti. Je súčasťou spomienok a tak ako je v úvode spomenuté, je aj súčasť niečoho iného.