Téryho chata (2015 m), celoročný cieľ turistov nad Malou Studenou dolinou

Vysoké Tatry lákajú širšie spektrum návštevníkov. Pekne však vidieť, ako sa filtrujú víkendoví návštevníci od akčnejších najmä medzi Bilíkovou chatou a Zamkovského chatou, dvoch z viacerých zaujímavých miest nad Malou Studenou dolinou nad Hrebienkom vo Vysokých Tatrách.

foto: teryhochata.sk

Kým Bilíková chata je prístupná aj bicyklom, Zamkovského chata je zväčša posledná pre túry s deťmi a pre ľudí s nepohodlnou obuvou. Ďalej sa totiž nachádza až Téryho chata, ktorá je pre mnohých návštevníkov celkom prvý veľký dosiahnutý cieľ, ak začínajú s horskou turistikou a ešte sú si nie celkom istí vlastnými schopnosťami. Miesto krásne, zaujímavé svojim okolím, ale aj výhľadom, sa nachádza vo výške 2015 metrov nad morom a ide o najvyššie položenú chatu s celoročnou prevádzkou. To stále nie je to hlavné, čím je zaujímavá.

Téryho chata a výstup na ňu

Téryho chata je stavbou, ktorá na svojom mieste stojí už od roku 1899. Svoje meno nesie podľa lekára Edmunda Téryho, ktorý ešte počas výstavby chaty žil. Narodil sa v roku 1856 a zomrel v roku 1917, pričom sa preslávil najmä ako lekár chudobných ľudí, ale najmä ako propagátor turistiky v Tatrách. Počas vojny sa tu ukrývali utečenci zo zajateckých táborov. Niekoľko krát objekt prestavali a rozšírili. Dnes je to najmä zariadenie poskytujúce ubytovanie, stravovanie a toaletu. Od roku 2005 je chata vybavená solárnymi panelmi na svietenie a prebehla rekonštrukcia strechy. Nachádza sa vo veľmi peknom prostredí pri Piatich Spišských plesách s výhľadom na Malú Studenú dolinu.

Výstup od Bilíkovej chaty, alebo od Hrebienka trvá približne 3 hodiny. Výstup na Téryho chatu a návrat v rovnaký deň znamená celodenný program na nohách. Obľúbená trasa a chodník je to aj preto, že od Hrebienka po Téryho chatu je možné míňať niekoľko zaujímavých miest. Neďaleko Bilíkovej chaty sú to krásne vodopády Malej Studenej doliny, následne Rainerova chata známa v zime snehovým betlehemom a sochami, v zime líškou, či známym chatárom. Ďalej je to Zamkovského chata s rozľahlým odpočinkovým priestorom, ktoré je konečnou pre mnoho rodín s malými deťmi, pre ktoré je toto veľký úspech a dosiahnutý nezabudnuteľný cieľ. Pre vytrvalejších je to zo Zamkovského chaty ešte dve hodinky cesty po kamennej ceste a do strmého upraveného kopca, taktiež po kamennej ceste.

Platí

Na túru k Téryho chate sa neodporúča vyraziť pohybovom menej skúseným a obmedzeným ľuďom, ľuďom s oslabeným pohybovým aparátom.

Nezabudnite naozaj pevnú obuv. Odporúčaná je poriadna turistická obuv, pre outdoorovú turistiku. Palice pritom nie sú na škodu.

Tekutiny so sebou. Samozrejme, kúpiť si ich môžete aj hore, no po ceste sa budú hodiť rovnako tak.

Odporúčame: zdroj foto a oficiálne stránky: http://www.teryhochata.sk