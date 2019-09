Tefal My Daily Soup, ďalší polievkovar do rodiny, ktorý ušetrí čas - ZN.SK

Tefal pred nejakým časom predstavil polievkovar, zaujímavý domáci spotrebič, ktorý za vás pripraví polievku na viacero spôsobov. Prakticky k tomu potrebuje len suroviny a zvoliť správny program. Polievkovar sám o sebe nie je výmyslom marketingu. Reálne pripravuje polievky a mimo to, reálne šetrí čas. Dokonca, dovolíme si povedať, robí z amatéra v kuchyni predsa len kulinára. Do chvíle, než prezradí, že len očistil a nakrájal potrebné suroviny. Alebo je za tým niečo viac?

Novinka s názvom My Daily Soup

Na trh prináša rovnaký výrobca aj nový model. Určité krivky si ponechal pri pôvodnom modeli. Rozdielna je určite horná časť a ovládacie prvky. Výrazná je aj vyčnievajúca časť s pripájaním napájania, či čierna rúčka odnímajúca veku s mixérom ponoreným do nádoby. Názov My Daily Soup znamená v preklade „moja denná polievka“. Práve svojim názvom má byť používaný ako každodenný pomocník v kuchyni. Sami sme sa presvedčili, že prístroj výdrž má a využitie si nájde aj vo svete mimo polievky. V súčasnosti je to konkrétne model My Daily Soup (BL542).

Bežné polievkové recepty nie sú problém ani pri tomto modeli. Rovnako, ako je bežné pripraviť si očistenú zeleninu a ponechať polievkovar na konkrétnom režime. Krémové polievky, typ polievok, ktorý je ľahko stráviteľný a obľúbený, majú svoje vlastné tlačidlo, ktoré to správne využitie nájde v mnohých domácnostiach. Napríklad tam, kde šetria čas a potrebujú ho venovať príprave iným chodom. Alebo naopak niečomu inému, napríklad deťom.

Pri príprave sa používateľ vyhne miešaniu, pasírovaniu, či mixovaniu, keďže toto všetko robí prístroj sám. V ňom sa nachádza celé ohrievanie a varenie, takže žiaden ďalší hrniec nie je potrebný. Tri hlavné režimy dovolia pripraviť krémovú polievku, polievku s kúskami, alebo studené ovocné smoothie, kedy sa nezapína ohrievacia funkcia. Prístroj disponuje aj funkciou automatického prečistenia. Výrobca pri tomto modeli upozorňuje aj na ergonómiu nádoby. Pevná rúčka z boku umožňuje prístroj uchopiť a nalievať priamo z neho. Vzdialene pripomína termosku, hoci ide o väčšiu váhu. Nalievanie nie je problém, po odňatí hornej časti s ovládaním a mixérom sa to dá bez problémov.

Dokonale izolovaný povrch polievkovaru zaistí bezpečnosť pri príprave pokrmov od začiatku až do konca! S objemom 1,2 l uspokojíte celú rodinu, prípadne si môžete polievku pripraviť iba pre seba, do zásoby. Odporúčaná maloobchodná predajná cena je 2 299 Sk / 87,90 euro. Prístroju sa budeme ešte v našich článkoch venovať podrobnejšie.

Krémová syrová polievka s cuketou

Pre 4 osoby potrebujete:

600 g cukety nakrájané na kocky,

60 g nakrájanej cibule,

100 g plnotučného krémového syra,

2 lyžice nasekaného čerstvého estragónu,

400 ml vody,

soľ a čerstvo namleté ​​korenie

Do prístroja dajte cibuľu, krémový syr, cuketu, 1 lyžicu estragónu a vodu. Pridajte soľ. Polievkovač zaklopte a vyberte program krémová polievka. Po dokončení procesu varenia nalejte polievku do misiek, posypte zvyškom estragónu a čerstvo mletým korením. Nič viac nie je nutné.