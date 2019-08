Značka Missoni a zaujímavosti, ktoré ste (možno) nevedeli… - ZN.SK

Talianska značka Missoni je uznávaná slávnymi módnymi návrhármi po celom svete. Za všetkým stojí jedna rodina. Missoni potvrdila svoj nezameniteľný spôsob obliekania farebným „zbaleným“ vzorom kľukatých motívov, prúžkov, vĺn a slubových priadzí v mozaike geometrických a kvetinových žakárov. Okrem svojho jedinečného a nezameniteľného vzhľadu vyniká aj viacerými zaujímavosťami vzniku. Vedeli ste, že…?

Láska z olympijskych hier

Rosita a Ottavio „Tai“ Missoni sa prvýkrát stretli na olympijských hrách v roku 1948 v Londýne, kde Tai súťažil ako šprintér. Deň po pretekoch sa opäť stretli v londýnskom Piccadilly Circus, kde si Rosita doteraz presne pamätá Ottaviove oblečenie – modrý kabát, flanelové nohavice, elegantnú pletenú kravatu s talianskym erbom. V tej dobe už Tai vyrábal pletené teplákové súpravy so svojím spoluhráčom Giorgiom Oberwegerom v talianskom Terste.

Missoni nebola vždy Missoni

Počiatočný obchod s pletenými výrobkami spoločnosti Rosita a Tai sa nazýval Maglificio Jolly, čo v preklade znamenalo Pletená továreň. Na Missoni sa značka oficiálne zmenila, až keď dostali objednávku 500 šiat od milánskeho butiku La Rinascente. Poslali hotové odevy bez toho, aby im povedali, že zmenili meno. Na začiatku šesťdesiatych rokov sa Missoni šaty začali objavovať v módnych časopisoch. V roku 1965 sa Anna Missia, editorka časopisu Ariana, začala viac o Missoni zaujímať a tým rástlo aj meno tejto talianskej rodiny a značky zároveň.

Módna prehliadka na kúpalisku

V roku 1967 Missoni spolupracovala s francúzskou stylistkou Emmanuelle Khanh na zbierke, ktorá bola organizovaná na kúpalisku v Miláne. Manžel Emmanuelle bol dizajnér a navrhol prvé originálne nafukovacie kreslo a nafukovací dom, ktorý bol uprostred kúpaliska. Lenže nie všetko išlo podľa predstáv. Dom sa odrazu zrútil. Všetky modelky skončili vo vode a z prehliadky sa stala jedna veľká párty. Rosita však tvrdí, že jej najúžasnejšou spomienkou na večer bolo, keď prišla editorka časopisu Arianna Anna Piaggi. Tá sa stala jedným z najväčších podporovateľov značky.

Crazy Horse fashion

Neskôr v roku 1967 bola značka Missoni hosťom veľtrhu Pitti vo Florencii. Kolekcia tejto sezóny sa skladala z mnohých priesvitajúcich topov a šiat Lurex, ktoré odhaľovali spodné prádlo. Spodná bielizeň modeliek však nebola vhodná, pretože to boli biele nohavičky a biela podprsenka. Výsledok? Dnes by sme to nazvali „bezchybnou bezchybnosťou“, ale v čase prehliadky to tlač označila ako „móda bláznivého koňa“.

Milujú špagety!

Zaujímavosťou je aj to, že Rositu a Taia odjakživa fascinovali špagety. Možno to znie smiešne, ale manželia sú milovníci rôznych geometrických tvarov, vzorov či prúžkov a podľa ich slov sa špagety dajú rôzne tvarovať a obtáčať. A to sa im páči!