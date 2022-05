5 faktov a zaujímavostí, ktoré ste nevedeli o Júliovi Cézarovi - Zaujímavé novinky ZN.SK

Gaius Július Cézar bol jedným z najznámejších rímskych cisárov. Ale čo o ňom len tak z hlavy vieme? Možno nám napadne, že mal pletky s Kleopatrou alebo, že bol obeťou sprisahania, ktoré sa mu stalo osudným. Jeho život však bol omnoho zaujímavejší.

V dokumente Rímske megastavby sa dozviete napríklad niečo o revolučných vynálezoch, ktoré pomohli rozširovať hranice ríše a až dodnes ovplyvňujú architektúru. Dokument Cézarove galské vojny zasa priblíži udalosti, ktoré napriek očakávaniam takmer zdecimovali jeho celú armádu.

Pozrime sa na 5 zaujímavostí, ktoré sa spájajú s týmto slávnym rímskym cisárom, a o ktorých ste možno dodnes nevedeli.

1 – V mladosti Cézara zajali piráti

V roku 75 pred Kristom sa mladý Cézar vydal na Rhodos, aby sa stal učňom Apollonia Molona. Jeho loď však pri juhozápadnom pobreží Malej Ázie prepadli piráti a zajali Júliusa. Chceli zaňho výkupné, ktoré bolo aj podľa samotného Cézara tak malé, že to bral ako urážku a po únoscoch požadoval, aby ho zvýšili. Tí tak aj spravili, ale po prepustení Cézara na to doplatili. Július totiž sám viedol niekoľko lodných výprav, aby pirátov zajal a nechal ich popraviť.

2 – Stojí za priestupným rokom

Zdroje uvádzajú Júliusa Cézara ako otca myšlienky priestupného roku. Pred Cézarom používali Rimania lunárny kalendár, ktorý pozostával z 355 dní. Sem tam sa nejaký deň pridával, aby sa vyrovnali rozdiely oproti štandardnému slnečnému cyklu, ale zodpovedný úradníci neboli v týchto zmenách úplne zodpovední. Okrem toho kalendáru sa prispôsobovala aj doba ich pôsobenia v úrade, takže si ho rôzne menili, aby mohli naďalej čerpať výhody, ktoré s tým súviseli.

V roku 45 pred Kristom po konzultácii s gréckym astronómom Sósigenom zaviedol Július Cézar tzv. juliánsky kalendár. Rok mal podľa tohoto kalendára už 365 dní, ale vzhľadom k tomu, že slnečný rok ma 365 a štvrť dňa, pre vyrovnanie pridal Cézar každé štyri roky jeden deň naviac. Je až neuveriteľné, že odvtedy až dodnes používame rovnaký kalendár.

3 – Gladiátorské hry mu nestačili

Po triumfálnom návrate z Gálie v roku 46 před Kristem sa Cézar rozhodol osláviť víťazstvo vo veľkom štýle. Gladiátorské hry mu k tomu nestačili, a tak vymyslel zinscenovanú lodnú bitku tzv. naumachia, ktorú usporiadal v pol kilometrovo dlhom umelom jazere blízko rieky Tibera.

4 – Údajne mal dieťa s Kleopatrou

Povráva sa, že v roku 47 pred Kristom splodil Július Cézar dieťa s Kleopatrou. Do Egypta prišiel, aby ukončil spor s jej bratom. Údajne sa Kleopatra dostala do jeho izby v koberci. Syna mali spolu splodiť aj napriek vysokému vekovému rozdielu. Priamo dôkazy, že sa v skutočnosti jednalo o Cézarovho syna, neexistujú. Malému dieťaťu hovorili Ceasarion, čo znamená „malý Cézar“ a nedožil sa vysokého veku nakoľko ho Kleopatra menovala jediným dedičom. Preto bol po smrti veľmi rýchlo odstránený jej rivalmi. Zomrel vo veku 17 rokov.

5 – Sprisahaniu proti nemu sa zúčastnilo 60 ľudí

Nie všetci mali Cézara radi. Dôkazom je, že do sprisahania proti nemu a do následného atentátu bolo zapojených viac ako 60 osôb. Stále viac ľudí sa bálo, že by sa Július Cézar mohol jednostranne korunovať za kráľa a zrušiť tak senát. V osudný deň priskočila k Cézarovi skupina, ktorá si hovorila Liberatores a zasadila mu 23 bodných rán, z ktorých len jedna bola smrteľná. Dôvodom, prečo sa sprisahania zúčastnilo až toľko ľudí, bolo aj to, aby za vraždu nemohol byť zodpovedný len jeden človek. A mimochodom, tesne predtým, ako Július Cézar zomrel, mal vysloviť známu vetu: „Aj ty syn môj?!“, ktorú Shakespeare použil vo svojom diele ako: „Aj ty, Brutus?!“ Ale Brutus v skutočnosti Cézarovým synom nebol (na rozdiel od Caesariona). Išlo o Cézarovho dôverníka a jedného z jeho dedičov.

Zaujímavá je aj hypotéza, podľa ktorej sa Cézar svojim vrahom sám dobrovoľne vydal. Zhoršovalo sa mu zdravie a vraj sa chcel vyhnúť poníženiu, ktoré by mu spôsobovala viditeľná telesná slabosť.

Július Cézar bol každopádne jednou z najzaujímavejších postáv histórie a jedným z najmocnejších mužov antiky. Napriek tomu, že bol mnohými považovaný za tyrana, prispel k prosterite rímskeho impéria.