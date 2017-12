Stať sa štíhlym – zostať štíhlym. Po schudnutí straší "jojo efekt" - ZN.SK

Aj vy máte pocit, že existuje nesmierne množstvo receptov a zaručených správ ako schudnúť? Podľa toho by sme mali byť všetci dávno štíhli! Štatistika je však neúprosná a vypovedá o ničom inom. Podľa WHO Slováci obsadili popredné miesta v rebríčkoch obezity a nadváhy.

Viac ako 60% Slovákov trpí nadváhou a viac ako 25% z nich má obezitu. Z 53 členného rebríčka nadváhy európskych krajín sme obsadili 8. miesto. Žijeme v storočí obezity?

Definícia obezity

Obezita je ochorenie, nadmerné hromadenie tuku v organizme. Dochádza k nej, ak je príjem energie vyšší ako výdaj. Príčinou je teda kombinácia väčšieho energetického príjmu, nedostatku pohybu, dedičných vplyvov, psychických vplyvov a spôsobu výživy v detstve. Málokedy ide o jednotlivú konkrétnu príčinu, ako je depresia alebo endokrinologické ochorenie. Stupeň obezity je určovaný podľa BMI alebo Indexu telesnej hmotnosti, ktorý je rozdielny pre mužov a ženy. Existuje vzorec výpočtu a k nemu tabuľky zohľadňujúce vek a pohlavie.

Nejde iba o problém estetický, ale hlavne zdravotný, ktorý výrazne ovplyvňuje kvalitu života. Nadváha a obezita spôsobuje mechanické poškodzovanie pohybového aparátu, nosných kĺbov, ale tiež spôsobuje zložité metabolické poruchy (cukrovka, dna). Obezita sa spája najmä so srdcovo-cievnymi choroba, rakovinou a s úbytkom mentálnych schopností. K psychologickým dôsledkom obezity patrí strata sebadôvery, úzkosť a depresie. Negatívne postoje okolia môžu viesť až k diskriminácii obéznych ľudí.

Príslovie: „Kým tučný schudne, chudý umrie“ nemá opodstatnenie. Naopak ľudia s nadváhou a obezitou majú podstatne kratšiu životnú perspektívu.

Preč s nepotrebnými kilami!

Móda a reklama nám vnucujú ideál krásy, každý (á) by chcel vyzerať ako „zo žurnálu“. Aj keď to väčšina normálnych smrteľníkov nemôže dosiahnuť, túžia po nedosiahnuteľnom. To je nezmysel! Človek by sa mal cítiť dobre, aby si uchoval svoje zdravie, aby sa stotožnil so svojim výzorom a pestoval svoju vlastnú osobnosť.

Kto sa chce natrvalo zbaviť nadváhy musí si v prvom rade zadefinovať príčiny. Odborníci na výživu považujú drastické diéty s následkom prudkého poklesu hmotnosti za škodlivé. Navyše majú krátkodobý účinok, dokonca sa objaví „jojo efekt“(hmotnosť sa po chudnutí vráti, dokonca sa zvýši).

Rozumný spôsob, ako schudnúť a následne si telesnú hmotnosť aj udržať predpokladázásadnú zmenu stravovania.Nemusí to byť zo dňa na deň, dokonca sa nemusíme zriecť ani svojich „hriechov“.

Ibaže ich musíme následne odčiniť vyváženou stravou a pohybom. Zdravá výživa je základ zdravia. Jesť by sme mali pestro, v malých dávkach a častejšie. Všetko s mierou!

Zlaté rady pre zdravú výživu

V prvom rade musíme byť presvedčení, že chceme zmenu vo svojom stravovaní urobiť, inak by sme sa rýchlo vrátili do zaužívaných koľají. „Všetko je v našej hlave“, viac než si dokážeme pripustiť.

viac než si dokážeme pripustiť. Jesť, keď mám hlad alebo podľa hodín? Dôležité je rozlišovať hlad a chuť. Odborníci na výživu odporúčajú jesť podľa hodín, nie podľa hladu. Ideálne je jesť 3x až 6x denne v menších porciách. Nezabúdať na raňajky! Nejesť pred spaním!

Ideálne je jesť 3x až 6x denne v menších porciách. Nezabúdať na raňajky! Nejesť pred spaním! Jesť rýchlo alebo pomaly? Pri pomalom prijímaní potravy dochádza k rýchlejšiemu pocitu nasýteniu. Ak niečo rýchlo zjeme (zhltneme), tak sa tento pocit z jedla neobjaví, žalúdok to jednoducho nestihne.

Ak niečo rýchlo zjeme (zhltneme), tak sa tento pocit z jedla neobjaví, žalúdok to jednoducho nestihne. Vychutnajme si jedlo a kultúru stolovania. To znamená nejesť v zhone a v stoji.

Piliermi zdravej výživy je čerstvé ovocie a zelenina, zemiaky, celozrnné výrobky, mlieko, mliečne výrobky, ryby a chudé mäso. Zdravá strava už dávno nie je nudná a nechutná.

Najideálnejší nápoj je pitná voda , 100% ovocné a zeleninové šťavy, bylinkové čaje a ich pravidelná obmena.

je pitná voda 100% ovocné a zeleninové šťavy, bylinkové čaje a ich pravidelná obmena. Zásadne uprednostňovať čerstvé potraviny, konzervy a inak pripravované hotové jedla by sme mali obmedziť na minimum.

Nezabudnite:„Nech je jedlo vašim liekom a liek vaším jedlom.“ Hippokrates