Enzýmy a ich kľúčová úloh v metabolizme človeka - ZN.SK

Enzýmy slúžia, ako biokatalyzátory chemických reakcii v organizme. To znamená, že napomáhajú vyvolávať v organizme iné procesy. Riadia zásobovanie výživnými látkami a kyslíkom. Podporujú tvorbu obranných látok, bezproblémovú činnosť svalov, nervov. Aktívne sa podieľajú na obnove tkaniva. Enzýmy majú v ľudskom organizme nezastupiteľnú funkciu!

Ako sa enzýmy dostávajú do tela

Za normálnych okolnosti organizmus produkuje dostatok enzýmov na zachovanie všetkých telesných funkcii. Sú však situácie kedy dochádza ich nedostatku. Rovnako ako v prípade vitamínov a minerálnych látok je to stres, rôzne choroby, alkohol alebo nikotín. Rovnako aj vo vyššom veku sa potreba enzýmov mierne zvyšuje.

foto: plod papáje

Potrebné enzýmy získavame zo stravy. Bohatým zdrojom je mlieko, zelenina, ovocie, najmä exotické ovocie (ananás, papája, figy) a tiež liečivé byliny. Dnes dostaneme v lekárni rôzne prípravky bez lekárskeho predpisu. Ich užívanie vždy radšej zverte do rúk lekára alebo lekárnika!

Ťažkosti a pôsobenie enzýmov

Poruchy trávenia:

Enzýmy rozkladajú potravu na látky, ktoré organizmus potrebuje, a na odpadové látky, ktorých sa organizmus zbavuje vylučovaním. Hlavným producentom enzýmov je pankreas (podžalúdková žľaza), kde sa tvoria enzýmy potrebné na trávenie. Nedostatok spôsobuje poruchy trávenia.

Srdcovo-cievne problémy:

Enzýmy v tomto prípade ovplyvňujú pružnosť ciev, urýchľujú prepravu usadenín a zvyškov škodlivých látok, riedia krv, urýchľujú distribúciu kyslíka, životne dôležitých látok do srdca a pôsobia protizápalovo.

Reumatické ťažkosti:

Zbavujú organizmus buniek, ktoré pôsobia samé proti sebe (autoimunitná reakcia organizmu). Pôsobia protizápalovo, čím zmierňujú aj bolesti.

Bolesti zubov:

Urýchľujú odznenie zápaloch procesov v ústnej dutine, najmä po extrakcii zubov. Zabraňujú opuchom, pôsobia preventívne proti zápalom a bolestiam.

Napätie, bolesti prsníkov najmä pred menštruáciou:

Zabraňujú opuchom väziva, ktoré bolesti spôsobujú.

Endometrióza (tvorba tkaniva v maternici a mimo nej):

Bráni vzniku jaziev a tým znižujú riziko neplodnosti

Zápaly vajcovodov:

Zabraňujú zrastom, zjazveniu vaječníkov, čím sa znižuje riziko nepriechodnosti vaječníkov. Enzýmy podporujú hojenie rán.

Nedostatok enzýmov

Nedostatok enzýmov pociťujeme ako predčasnú vyčerpanosť, únavu, začneme priberať a máme oveľa väčšiu náchylnosť na civilizačné choroby (srdcovo – cievne choroby, nádorové ochorenia, metabolické ochorenia, nervové a psychické ochorenia). Enzýmy sú dôležitou súčasťou každého organizmu, bez enzýmov nie je život!

Kedysi som sa dostala k vzorcu (5×20%), ktorý vyjadruje percentuálny podiel ovplyvňovania zdravia. „Zdravie = pohyb + strava + psychika + genetika + podpora imunity.“ V dôsledku hektického života plného stresov by sme na to nemali zabúdať a mali by sme vziať zdravie do vlastných rúk. Ovplyvniť to, čo sa ovplyvniť dá!