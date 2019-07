Recept na jahodové profiterolky, slávny dezert „Profitterol“

Máte radi sladké a v cukrárni sa vám nad všetkými tými zákuskami od profesionálnych cukrárov zbiehajú slinky? Skúste si ich pripraviť aj doma. Čo napríklad také profiterolky? O pôvod receptu na tieto ľahučké malé bochníčky z odpaľovaného cesta plnené jemným krémom sa dodnes sporia Taliani a Francúzi. Či už však za nimi stoja jedni alebo druhí, sú jednoducho lahodné a ich prípravy sa rozhodne nemusíte báť.

Hovorí sa, že za dezertom zvaným Profitterol (tiež ako Profitérole) stojí jeden z najlepších talianskych kuchárov, ktorého na francúzsky dvor svojho manžela pozvala samotná Katarína Medicejská. A možno preto si naň Francúzi dodnes „robia nárok“. Je však pravda, že recept zdomácnel po celom sveta a ľudia ho milujú.

Jahodové profiterolky s PRIMAVERA

Odpaľované cesto:

185 ml vody

25 ml mlieka

165 g masla

175 g múky

300 g vajec

štipka soli

Do vody dáme maslo, štipku soli a spoločne privedieme do varu. Potom pridáme múku a začneme odpaľovať cesto tak, že ho miešame dovtedy, kým sa lepí na hrniec. Akonáhle sa prestane lepiť, preložíme ho z vody do misy, pridáme mlieko a zamiešane. Potom postupne primiešame vajcia. V tejto chvíli by cesto malo byť lesklé. Vložíme ho do cukrárskeho vrecka, s pomocou ktorého tvoríme profiterolky na pripravený plech vyložený papierom na pečenie. Pečieme v predhriatej rúre na 185 °C dozlata.

Smotanový krém

250 ml plnotučného mlieka

250 ml smotany (31–33 %)

50 g krupicového cukru

20 g kukuričného škrobu

štipka soli

1/4 obsahu vanilkového struku

Mlieko so smotanou privedieme v hrnci do varu. V miske zmiešame cukor a škrob. Túto zmes nalejeme na cukor a rozmiešame. Vrátime do hrnca, pridáme soľ, vanilkové semienka a všetko spolu privedieme do varu. Potom zmes vlejeme do nízkej misky, prikryjeme fóliou a necháme vychladnúť (najlepšie do ďalšieho dňa).

Krém vyšľaháme a plníme ním rozpolené profiterolky. Nakoniec všetko dozdobíme jahodovými cukríkmi Haribo Primavera.