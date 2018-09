Recenzia: filmová novinka Srdcoví rebeli, možno viac dráma ako komédia

Filmová novinka Srdcoví rebeli je jedným z mála filmov, ktoré dokážu návštevníka prilákať a nie sú z americkej či domácej produkcie. Nemecká komédia a dráma v jednom, ako klasifikujú film producenti a distribútori, si vás získa. Hoci viac ako komédiou je skôr drámou. Plusom je pritom fakt, že ako jeden z mála prichádza už do kín s českým dabingom. Návštevník, ktorý nerozumie angličtine a nestíha čítať titulky, si tak po dlhšom čase môže prísť do kina odpočinúť. Teda za predpokladu, že mu to príbeh dovolí.

Srdcoví rebeli

Film je príbehom mladého flákača Lennyho, ktorý má všetko, čo si môže priať. Je finančne zabezpečený, má drahé auto, netrpí núdzou o ženy, môže si dovoliť neviazanú zábavu… až do momentu, kedy mu jeho otec, uznávaný lekár, zastaví kohútik prilievajúci peniaze. Jeho otec ho postaví pred neľahkú úlohu. Musí sa zmeniť a pomôcť mu k tomu má Dávid. 15 ročný chlapec trpiaci na niekoľko chorôb, najmä však na choré srdce, ktorého prognózy nie sú najlepšie. Prvý však má byť práve Lenny, ktorý sa má stať Dávidovým priateľom, pomáhať mu a byť mu oporou. Najskôr ponižujúci príkaz si vysvetlí po svojom. Citlivé zdravie mladého tínedžera ho môže kedykoľvek pripraviť o život. Lenny však neberie ohľad na odporúčania zdravého rozumu a starostlivosť o chlapca si vysvetľuje po svojom. Navrhuje preto Dávidovi spísať zoznam toho, čo by chcel zažiť skôr, než sa poberie na druhý svet.

Spísané ciele, zostavené aj s výraznou fantáziou rebelantského Lennyho, sa následne púšťajú splniť. Od najjednoduchších po tie najväčšie sny. Stihnúť musí viac než dosť. Prekonať sám seba a pozrieť si skutočný striptíz, a sem tam vyviesť niečo, čo na zozname vôbec nebolo.

Prečo áno?

Film, ktorý citeľne nie je americkej produkcie, ponúkne len málo priestoru na smiech. Nebyť smutného osudu chlapca, mohol by byť zábavnejší. Je však skôr drámou, ktorá môže vyvolať zopár otázok. Donúti diváka premýšľať. Je sfilmovaným príbehom, ktorý sa možno podobá na niečo veľmi známe, avšak v skutočnosti ho napísal sám život. Skutočný príbeh, ktorý ho inšpiroval, vychádza z rovnakých osudov dvoch rebelov rôzneho veku a rôznych cieľov, ktorí však mali v určitom čase rovnaký cieľ. Je zaujímavé premýšľať, čo môže vzniknúť zo spojenia flákača a egomaniaka po tridsiatke a chlapca, ktorý nič o živote ešte netuší. Veľa múdra čakať nemôžete.

Film zaujme zrozumiteľným príbehom, ale istotne aj obsadením. Rakúsky herec s tunisko-nemeckými koreňmi Elyas M´Barek je nám už známy z úspešnej trilógie Fakjú pán profesor. Philip Schwarz je pre nás ešte neobjavený mladý herec, hrajúci postavu slniečka nadšeného z každej drobnosti. Predstavuje myseľ a tvár chlapca, ktorý žil v rizikách, ukrytý pred náhodami, nehodami, ďalšími chorobami a bláznami. Keď sa však zoznámi s Lennym, bláznom s extrémnou nevyspytateľnosťou, v podstate čokoľvek je pre chlapca nové a nepoznané.

Na srdcových rebelov vyrazte vtedy, keď nebudete túžiť po smiechu, krvi, romantike. Je filmom o živote a o problémoch, ktoré sa nás zväčša vôbec netýkajú. Zároveň je filmom, ktorý je pre kohokoľvek s hlavou a srdcom na správnom mieste.

S českým dabingom

Dĺžka: 104 min.

104 min. Žáner: komédia, dráma

komédia, dráma Premiéra: 20. september 2018

20. september 2018 Réžia: Marc Rothemund

Marc Rothemund Hrajú: Elyas M´Barek (Lenny), Philip Schwarz (Dávid)…

Elyas M´Barek (Lenny), Philip Schwarz (Dávid)… Pôvodný názov: Dieses bescheuerte Herz / This Crazy Heart