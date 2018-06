Recenzia: Pablo Escobar, nenávidený a milovaný očami jeho milenky - ZN.SK

V týchto dňoch prichádza do slovenských kín film o brutálnom zločincovi, ale zároveň pozornom otcovi Pablovi Escobarovi. Režisér Fernando León de Aranoa natočil triler Pablo Escobar: nenávidený a milovaný, podľa knižného bestselleru novinárky a zároveň milenky narkobaróna Escobara, Virginie Vallejovej.

Jedného nenávidíte, druhého milujete

Pablo Escobar. Meno, ktoré ste už určite počuli. Sfilmovaný príbeh jedného z najväčších zločincov všetkých čias má prekvapivého rozprávača. Novinárku a televíznu celebritu, ktorá s Escobarom prežila vášnivý milenecký vzťah. Escobar, brutálny zločinec, bezohľadný vrah, narkobarón, vládca kokaínového impéria, a zároveň jeden z najbohatších a najnebezpečnejších ľudí planéty tej doby. Pablo, otec, záchranca chudobných, manžel a tiež pozorný milenec. Ktorý je ten skutočný?

Z deja filmu…

Novinárka Virgínia Vallejo poznala najskôr Pabla, muža, ktorý stavia domy pre chudobných a dokáže byť zapálený pre vec, i zároveň galantný. Keď objavila Escobara, neľútostného kriminálnika, bolo neskoro. Pablove kriminálne kokaínové kráľovstvo stále rastie, má milióny dolárov, vlastní malú armádu, drogy predáva na tony. Chce stále viac, no jedno mu stále chýba – rešpekt. Rozhodne sa, že si ho vydobyje zabíjaním. Vytúžený rešpekt mu prináša krv a najvyššiu sumu na medzinárodnom zatykači. Jeho meno zrazu znamená strach, krajiny sa zmietajú vo vojne a teroru, do hrobov putujú malí gauneri i vysokí politici. Krvavý pohár pretečie a Escobar sa stáva dôležitým cieľom amerických tajných služieb.

Partneri aj v skutočnosti

Už na prvý pohľad, po zistení hercov je jasné, že to bude kvalitný snímok. V hlavnej úlohe oscarový a charizmatický Javier Bardem, ktorý postavu obávaného Escobara stvárnil bravúrne. To, čo robí film ešte uveriteľnejším je fakt, že hlavnú úlohu Pablovej milenky, hrá jeho životná partnerka skvelá Penelope Cruz, ktorá stvárňuje Virgíniu, slávnu redaktorku kolumbijskej televízie. Tú miluje celá krajina. Vášeň a túžbu medzi nimi hrať určite nemuseli. Do deja sa dostanú aj tí, ktorí o obávanom Escobarovi počuli málo. Zaujímavosť a dráma príbehu ich jednoznačne strhne so sebou. Dej začína, keď si ju Pablo zavolá na svoju súkromnú party a v momente sa do nej zahľadí, napriek tomu, že ho doma čaká manželka a syn. Čoraz častejšie sa s ňou stretával a zatiahol ju aj do svojich obchodov, keďže ona o všetkom vedela. Príbeh naberá na obrátkach, keď si Pablo so svojimi kumpánmi rozdelili Ameriku a začali obchodovať s drogami. Týmto spôsobom čoraz viac bohatol , so svojou milenkou si užíval a kupoval jej drahé darčeky. Jeho manželka o nej vedela a Pablo však celý čas miloval ju.

Chcel všetko

Chcel si robiť, čo len chcel a preto sa dal na kandidatúru ako senátor Kolumbie, voľby vyhral. Bol pod drobnohľadom FBI, ktorá mu postupne na všetko prišla. Všetko vyústilo tak, že sa musel skrývať, pretože ho prenasledovali. Všetko riešil vraždami a bolo mu jedno, kto nevinný zomrie. Trénoval si vlastných nájomných vrahov. S rodinou sa musel stretávať tajne. Mal neskutočne veľa peňazí, takže si postavil vlastné väzenie, odkiaľ aj tak ďalej viedol všetky obchody. Jeho správanie malo dopad na jeho blízkych, manželku aj syna. Na Virgíniu sa vyvíjali veľké tlaky lebo ľudia na všetko postupne prichádzali. Môže toto naozaj skončiť šťastne?

Triler Pablo Escobar: nenávidený a milovaný si diváci môžu pozrieť v kinách už od štvrtka 14.6.2018 vďaka Bontonfilmu.