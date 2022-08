Recenzia: Mary Kubica a jej novinka Anjelik

Mary Kubica, americká spisovateľka žijúca v Chicagu, potomok slovenských imigrantov, autorka niekoľkých, medzi čitateľmi obľúbených, kníh, ako napríklad Neznáma žena, Dobré dievča, Neplač, miláčik, prichádza s knižnou novinkou Anjelik (2022), Na slovenskom knižnom trhu vychádza vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ.

Príbeh trileru Anjelik

Heidi Woodová žije navonok normálny život po boku manžela Chrisa a dcéry Zoe. Má veľmi rada svoju prácu v neziskovej organizácii, v ktorej sa venuje bezdomovcom, imigrantom a utečencom. Jej život sa však od základov zmení. Denne stretáva na stanici mladé dievča, približne vo veku jej dcéry. Navyše má pri sebe i malé bábätko. Sama nevie prečo, no rozhodne sa jej pomôcť. Jej pomoc však presiahne jej obvyklé hranice, keď ju vezme k nim domov na niekoľko dní. Svojou pomocou si je istá, no vôbec si nie je istá tým, či robí dobre a či nová osoba v domácnosti nemôže ohroziť jej rodinu. Tieto myšlienky ju však v jej konaní nezastavia.

Keď nájde škvrny od krvi na tielku dievčaťa, o ktorom vlastne takmer nič nevie, začne si byť neistá tým, či to, čo robí, robí dobre a správne, či neznáme dievča nie je vrahyňa, zlodejka alebo podobne. Sama cíti, že situácia sa jej vymyká spod rúk. Navyše jej manžel je neustále pracovne odcestovaný, do jeho firmy nastúpila mladá, krásna, veľmi vyzývavá kolegyňa, ktorá Heidi vŕta v hlave. Žiarli na ňu. Do toho sa jej pubertálna dcéra akosi vzďaľuje.

Pomoc tým, ktorí to potrebujú

Heidi si vybrala prácu, v ktorej chce pomáhať iným, ľuďom bez domova, ľuďom, ktorí utekajú, sú odkázaní na život na ulici, ktorý je krutý. Svoju prácu robí odhodlane, s láskou a oduševnenosťou. Jej citlivá povaha ju prinúti nechať si aj malé mačiatka, ktoré nájde na ulici. Keď ich prinesie domov, manželovi len oznámi, že si ich nechajú. Preto aj jej každodenný pohľad na mladé dievča stojace v daždi s malým bábätkom na zastávke, moknúce v daždi, ju už hneď pri prvom stretnutí zhypnotizuje. Nad dievčaťom neustále rozmýšľa, o to viac, že má dcéru v jej veku.

Nenaplnená túžba

Heidi vždy túžila mať veľkú rodinu. Pri jej druhom tehotenstve, ktoré skončilo potratom, však vážne ochorela a odvtedy už deti mať nemohla. Táto túžba však navždy ostala v jej podvedomí a z času na čas sa vracala ako tichý démon, ktorého nevedela vyhnať z hlavy. Často sa prichytila pri tom, že rozmýšľa nad tým, aké by to bolo, keby mali s Chrisom viac detí, dokonca tajne kupovala oblečenie do škatule s krycím názvom Práca, lebo sa nevedela vzdať predstavy, že už nebude mať bábätko. Je toto dôvod, prečo je taká precitlivená pri dievčati, ktoré stretáva na stanici? Ako ovplyvní nový člen domácnosti – bábätko, jej myšlienky a v neposlednom rade chod rodiny?

Ohrozené manželstvo?

Heidi a Chris tvoria pekný pár, ktorý si mnohé prekonal. Spolu majú dcéru Zoe, ktorú vychovávali s láskou. Hoci ku nej nepribudol žiaden súrodenec, po čom obaja túžili, ich manželstvo to nezlomilo. Aj napriek tomu, že Chris je pracovne zaneprázdnený a často cestuje na služobné cesty, obaja si na takéto fungovanie zvykli. Naruší akýmkoľvek spôsobom ich manželstvo prítomnosť Willow a jej dcérky Ruby? Alebo to bude nová Chrisova kolegyňa, vyzývavá, nádherná, ktorá podľa slov Chrisovho kolegu po ňom ide? Tak tieto i mnohé iné otázky sa vynárajú v hlave čitateľa a na ich odpovede si musí počkať nie desiatky, ale stovky strán.

Psychologický triler

Podobne ako aj iné tituly autorky Mary Kubica, aj táto kniha sa žánrovo zaraďuje k psychologickému trileru. Zo začiatku kniha v čitateľovi tento dojem až tak neevokuje, jemne to naznačuje len dej situovaný do stále daždivého počasia a varovné upozornenia v médiách na poveternostné podmienky. Ako i opustené dievča s bábätkom, ktoré hlavná protagonistka knihy stretáva na stanici. Čitateľ sa však musí „prelúskať“ desiatkami strán, aby sa pocit tajomna a napätia dostavil. A ten sa dostaví. V čitateľovi potom určite doznieva až po posledné strany. Hoci dej plynie pomalšie, čo sa udalostí týka, o to viac je čitateľ obohatený o spájanie si súvislostí, pátrania po udalostiach.

Chuť po odhalení tajomstiev v knihe stupňujú aj časti, ktoré sú písané ústami Willow. Tieto časti sa väčšinou odohrávajú v inom časovom rozmedzí ako samotný dej knihy. Čitateľ však nevie, či sa tieto udalosti odohrali pred alebo po období, keď Heidi zoberie k sebe domov Willow. Rúško tajomstva knihe dodávajú aj pre Kubicu typické odbočenia, hlavne pri dialógoch, keď autorka „odbieha“ opismi alebo retrospektívnymi odbočeniami.

Ak by sme mali knihu zhrnúť, určite sa ju oplatí prečítať. Ťažko povedať, či je kniha napísaná pútavejšie ako iné Kubicine knihy. Jej štýl písania je však zachovaný, dáva knihe Kubicinu typickú „pečať“. Čitateľa si príbehom omotá okolo prsta, pocit záhady, tajomna a zvedavosti v ňom autorka evokuje hneď od začiatku.

Informácie o knihe:

Autor: Mary Kubica

Originál: Pretty Baby

ISBN: 978-80-220-2397-9

EAN: 9788022023979

Rok a mesiac vydania: 2022/06

Počet strán: 368

Väzba: Knihy viazané

Formát, hmotnosť: 135 × 207 mm, 433 g

Oficiálne stránky vydavateľa: Slovenskyspisovatel.sk

Kúpite na: bux.sk, martinus.sk ako aj v každom dobrom kníhkupectve